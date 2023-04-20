Международный День Музеев 2023. Бесплатный вход в десятки музеев по всей стране

Верхнее фото – Photographer Moti Shalev Музей Агама -מוזיאון אגם

Международный День Музеев 2023 пройдет в Израиле в праздник Лаг ба-Омер, во вторник 9 мая, когда десятки музеев страны будут открыт для широкой публики бесплатно.

Международный день музеев проводится во всем мире ежегодно в мае с целью раскрытия культурного богатства музеев, поощрения публики к их посещению, а также с целью повышения общей осведомленности о роли музеев в обществе.

В Израиле этот день ежегодно проводится в праздник Лаг ба-Омер. По случаю этого праздничного события во вторник, 9 мая, десятки музеев по всей стране будут открыты бесплатно и в них пройдут разнообразные мероприятия, посвященные теме Международного дня музеев 2023 – «Музеи, стабильность и благосостояние».

Кроме того, будут организованы специальные туры и учебные экскурсии, встречи, беседы, художественные мастерские для детей, а также знакомство с текущими и новыми выставками и уникальными экспонатами

Вход в музеи бесплатный, но некоторые отдельные мероприятия будут организованы за отдельную плату, что необходимо уточнить с в каждом конкретном случае.

Список музеев, вход в которые в Международный день Музеев – Лаг ба-Омер – свободен, будет опубликован на сайте Ассоциации музеев https://www.icom.org.il

В этом году Международный день музеев проводится под девизом: «Музеи, стабильность и благосостояние». Эта тема выбрана для того, чтобы привлечь внимание к роли музеев в планировании и создании благополучного, устойчивого будущего. В рамках этого дня различные музеи проведут множество мероприятий на эту тему – выставки, специальные экскурсии и учебные семинары, беседы с кураторами, , знакомство с новыми выставками и уникальными экспонатами, специальные мероприятия для детей, творческие мастерские и многое другое.

Международный день музеев отмечается каждый год в течение последних 46 лет во всем мире в месяце мае с целью повышения осведомленности общественности о важности вклада музеев в жизнь общества, поощрения их к расширению своего кругозора и открытию новых областей. науки, искусства, архитектуры, истории и культурного наследия – выставлены в музеях – доступны для широкой публики. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 37.000 музеев в 160 странах, в том числе в Израиле.

Вот несколько примеров мероприятий, которые пройдут в этот день в различных музеях с страны:

Музей Библейских стран в Иерусалиме проведет экскурсии и творческие мастерские для всей семьи по теме «Тайны черного цвета», когда в в музейных галереях будет исследоваться какие материалы в природе черные и каким искусственным объектам придан черный цвет.

Музей Кфар-Сабы проведет бесплатный семинар в музее о переработке отходов в древние времена.

Художественный музей Негева в Беэр-Шеве проведет мастер-класс, посвященный настенной живописи и граффити в различных техниках и стилях и творческую мастерскую о природных материалах.

Дом-музей Усышкина в Верхней Галилее проведет лекцию и экскурсию по музею, а также организует занятия для детей, посвященные взаимоотношениям человека и природы и важности охраны природы для дальнейшего существования здорового общества.

В Музее «Старого ишува» в Старом Городе Иерусалима можно будет принять участие в беседе с куратором музея – какая связь между платьем из мешка для муки, столом из крышки от кастрюли и жителями Старого ишува? Беседа о вторичной переработке в те времена, когда о качестве окружающей среды не думали.

Национальный морской музей в Хайфе проведет мастер-класс по покадровой анимации с использованием переработанных материалов. Используя ткани, картон и другие переработанные материалы, можно будет создать короткие видеоролики о сохранении, устойчивом развитии и качестве окружающей среды (платный семинар).

Музей Германа Штрука в Хайфе проведет в музее семинар по монотипии и краткий учебный курс с упором на различия между различными методами печати, а затем семинар по монотипии на переработанной бумаге из вторичного сырья (платный семинар).

Иерусалимский музей науки имени Блюмфильда: «Истории от корней до вершин» – всесторонний взгляд на деревья; их взаимодействие с окружающей средой; древесина как сырье и многое другое. Эксперименты, кружки, семинары и другие мероприятия при сотрудничестве с молодыми художниками и учеными, рассказывающими как о художественном, так и о научном значении экспериментов.

Центр посетителей кратера Махтеш-Рамон проведет лекцию о спасении орлов, покажет фильм о световом загрязнении и проведет акробаланс-шоу о важности поддержания экологического равновесия и природного баланса.

Галерея «Артура» в округе ха-Шарон приглашает посетить выставку «Поле на тарелке», экскурсию по галерее и лекцию на темы сокращения пищевых отходов, возврата к потреблению фермерских продуктов и объяснения уникальности искусства.

Среди музеев, которые откроются бесплатно для широкой публики: Тель-Авивский музей искусств, Музей Израиля, Музей Эрец-Исраэль – MUZA, Музей «АНУ», Музей науки имени Блюмфильда в Иерусалиме, Музей природы имени Стейнхардта при Тель-Авивском университете, Музей Башня Давида в Иерусалиме, Художественный музей Хайфы, Музей искусства ислама в Иерусалиме, Художественный музей Нахума Гутмана в Тель-Авиве, Музей искусства и иудаики имени Бар-Давида в кибуце Барам, Музей Янко Дада в Эйн-Ходе, Музей Старого ишува в Старом городе Иерусалима, Музей японского искусства имени Феликса Тикотина в Хайфе, Художественный Музей Негева, Музей израильского искусства в Рамат-Гане, Художественный музей Ашдода, Центр для посетителей кратера Махтеш-Рамон, «Мадатек Холон», Музей Кфар-Сабы, Музей искусства кукольных театров в Холоне, Художественный музей Петах-Тиквы, Израильский музей анимации и комиксов в Холоне, Музей современного искусства Герцлии, «Мишкан ле-оманут» в кибуце Эйн-Харод, Бейт ха-Шомер в Кфар-Гилади, Музей Хаганы в Тель-Авиве, Музей человека и природы в парке Леуми в Рамат-Гане, Музей библейских стран в Иерусалиме, Музей «На линии» в Иерусалиме («Музеон аль ха-Тефер, бывший «Бейт-Турджеман», бывший «Музей терпения»), Музей филистимлянской культуры в Ашдоде, Музей Агама в Ришон ле-Ционе, Музей Долины в кибуце Ифат в Эмек-Исраэль и многие другие.

Список открытых бесплатно музеев, часы работы и различные мероприятия будут опубликованы на сайте Ассоциации музеев Израиля www.icom.org.il и на сайтах музеев по всей стране. Некоторые мероприятия будут проходить за отдельную плату, не забывайте уточнять это на сайтах музеев.

Об ассоциации музеев и ICOM Israel

Ассоциация музеев и ICOM Израиля представляют большинство музеев в Израиле и насчитывают около 1600 членов, участвующих во всех сферах музейной деятельности. Ассоциация работает во имя повышения осведомленности общественности и повышения посещаемости музеев, налаживания сотрудничества между израильскими музеями, профессионального роста сотрудников музеев и развития профессиональных связей с образовательными и культурными учреждениями в стране и за рубежом. Ассоциация, чей международный центр расположен в Париже, действует в соответствии с уставом ICOM и находится под эгидой ЮНЕСКО. Израильская Ассоциация музеев представляет интересы израильских музеев в ICOM.

Международный день музеев отмечается ежегодно, начиная с 1977 года и пользуется большой популярностью во всем мире. В 2022 году число участников достигло рекордно высокого уровня: в Дне открытых дверей приняли участие более 37.000 музеев из 160 стран и регионов со множеством впечатляющих мероприятий для публики, посетившей выставки.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза