Молодежный Израильский филармонический оркестр – концерты под управлением Марка Минковски

Верхнее фото: התזמורת הפילהרמונית הצעירה.. צילום יעל אילן. Молодежный Израильский филармонический оркестр. Фото © Яэль Илан

Молодежный Израильский филармонический оркестр даст нынешним летом два уникальных концерта под управлением французского дирижера Марка Минковски. 140 одаренных музыкантов в возрасте от 11 до 18 лет со всей страны, которые сделали классическую музыку своим призванием, встретятся этим летом в молодежном лагере, где они будут жить и «дышать» музыкой 24 часа в сутки. Кульминацией интенсивной музыкальной практики станут два выступления Молодежного филармонического оркестра – в Иерусалимском театре и в Культурном центре Чарльза Бронфмана в Тель-Авив.

Молодежная группа Израильского филармонического оркестра является ведущим молодежным оркестром страны и действует в рамках программ по отбору и воспитанию одаренных музыкантов на базе Иерусалимского музыкального центра «Мишкетон Шааним».

Ежегодный летний курс завершает круглогодичную деятельность Иерусалимского музыкального центра и подводит ее итоги.

Иерусалим: 17.7.23, понедельник в 19:00, Генри Краун Холл, “Театрон Иерушалаим”

Тель-Авив: 18.07.23, вторник, 20:00, Культурный центр Чарльза Бронфмана, Тель-Авив

140 одаренных музыкантов в возрасте от 11 до 18 лет со всей страны, которые буквально живут и дышат классической музыкой, встретятся этим летом в молодежном лагере , где они с утра до поздней ночи будут заниматься только музыкой, и в итоге дадут два концерта на самых престижных музыкальных площадках Иерусалима и Тель-Авива.

Во время летних каникул Молодежный Израильский филармонический оркестр соберется на десять дней для интенсивной учебы и репетиций с лучшими музыкантами и педагогами из Израиля и мира, под руководством дирижера Марка Минковски из Франции. Оркестр завершит летний курс двумя концертами, в которых исполнит произведения двух великих композиторов: Симфонию № 1 до мажор Бетховена, соч.21 и Симфонию № 5 ми минор Чайковского, соч.64.

Даты концертов:

Понедельник, 17.07.23, в зале Генри Крауна «Театрон Иерушалаим»

Вторник, 18.07.22, в зале «Луи» в Филармонии – в Культурном центре имени Чарльза Бронфмана, Тель-Авив.

Молодежная группа Израильского филармонического оркестра является ведущим молодежным оркестром страны и действует в рамках программ по отбору и воспитанию одаренных музыкантов на базе Иерусалимского музыкального центра «Мишкетон Шааним».

В составе коллектива – 140 юных музыкантов со всей страны в возрасте от 11 до 18 лет. Все они обучаются по программам Иерусалимского музыкального центра, способствующим продвижению одаренных музыкантов. В рамках этих программ студенты изучают камерную музыку – мастер-классы, семинары и встречи с израильскими и зарубежными музыкантами во главе с президентом Музыкального центра маэстро Мюррей Перайя. Специально для них во время праздников и каникул организуют курсы в формате школы-интерната, они также имеют возможность записываться в профессионально оборудованной студии Иерусалимского музыкального центра и участвовать вместе со своими друзьями в составе Молодежного Израильского филармонического оркестра во многих концертах на крупных общественных и городских мероприятиях.

За последнее десятилетие оркестр выпустил более 1000 выдающихся музыкантов, роль которых весьма заметна как в сообществе исполнителей классической музыки в Израиле, так и во всем мире.

Во время летних каникул юных музыкантов ждет очередной десятидневный интенсив, где они на протяжении долгих часов будут репетировать под руководством лучших музыкантов Израиля и мира, и в конце курса дадут два концерта в Иерусалиме и Тель-Авиве под руководством знаменитого французского дирижера Марка Минковски.

В программу концерта входит сочинение Людвига ван Бетховена – Симфония № 1 до мажор, соч.21, посвященная барону Готфриду ван Свитену, покровителю великого композитора. Медленную прелюдию из двенадцати тактов часто считают музыкальной шуткой, однако некоторые объясняют ее необычность экспериментальным характером Бетховена. Как отмечают некоторые музыковеды, построение симфонии таково, что, кажется, будто Бетховен «водит слушателя за нос».

Также в программе: Симфония № 5 ми минор, соч.64 Петра Ильича Чайковского. Пятая симфония ми минор — одно из самых значительных и известных произведений композитора. Премьерное исполнение симфонии состоялось в Санкт-Петербурге 17 ноября 1888 года. Эта симфония состоит из четырех частей, каждая из которых самостоятельна, и вместе с тем связующие мотивы появляются и в первой, и во второй и в третьей частях. В четвертой, заключительной, части, по воле композитора звучит утверждающий мотив судьбы, являющийся связующим звеном между всеми четырьмя частями симфонии, в мажоре, а не в миноре, как он появляется в самом начале.

Иерусалим: понедельник, 17.7.22, 19:00, Зал Генри Краун, Театрон Иерушалаим

Тель-Авив: вторник, 18.07.22 в 20:00 – Зал Чарльза Бронфмана

Бронирование на сайте Музыкального центра: https://www.jmc.org.il/young-israel-philharmonic-orchestra/ или по телефону 02-5090300

Стоимость билетов: от 145 до 110 шекелей, специальные цены для учащихся до 18 лет.