Фолькер Шлёндорф и Майкл Рапапорт приедут на 28-й Иерусалимский фестиваль еврейского кино

По материалам пресс-релиза. Верхнее фото: сцена из фильма «Дом на озере». Фото предоставлено сетью кинотеатров «Lev»



С 5 по 10 декабря 2026 года, в дни Хануки, в Иерусалимской Синематеке пройдет 28-й Иерусалимский фестиваль еврейского кино. Его откроет «Дом на берегу озера» Фолькера Шлёндорфа, впервые показанный в Каннах («Жестяной барабан», снятый Шлендорфом в 1979 году, получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, разделив главную награду с другой картиной, а на церемонии 1980 года был удостоен «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке), а завершит документальный фильм «Меня уже отменили?» об американском актере стендап-комике Майкле Рапапорте. Шлёндорф станет почетным гостем фестиваля и получит награду за вклад в киноискусство. Рапапорт представит картину вместе с ее режиссером Рут Берда-Кане и после показа встретится со зрителями.

«Дом на берегу озера»

У тихого озера близ Берлина стоит небольшой деревянный дом. Вокруг разросся сад, тропинка спускается к самой воде. За несколько десятилетий этот дом и соседний участок становятся свидетелями истории, которая меняет судьбы нескольких поколений. Немецкий архитектор строит дом для своей семьи, его еврейские соседи вынуждены бежать, а новые жильцы послевоенной Германии приносят с собой надежду на перемены и веру в лучшее будущее. В «Доме на берегу озера» большая история проступает в частных судьбах, в любви, утрате, борьбе и воспоминаниях людей, для которых этот берег в разное время был домом.

В воскресенье, 6 декабря, в 17:00 состоится дополнительный показ «Дома на берегу озера». После сеанса со Шлёндорфом побеседует Биньямин Товиас, кинокритик газеты «Едиот ахронот» и портала Ynet.

Фестиваль завершится в четверг, 10 декабря, в 20:30 показом документального фильма «Меня уже отменили?». Его герой, американский актер и стендап-комик Майкл Рапапорт, знаком зрителям по фильмам «Настоящая любовь» и «Красивые девушки», а также по сериалам «Убийства в одном здании» и «Побег». После кататсрофы 7 октября 2023 года он стал одним из самых заметных в США публичных сторонников Израиля. В июне 2026 года в Нью-Йорке прошел специальный закрытый показ картины при поддержке фестиваля Tribeca.

События 7 октября заставили Рапапорта заново осмыслить свое еврейство. Он включился в публичную кампанию в поддержку Израиля и столкнулся с резкой реакцией на свои выступления. Рут Берда-Кане соединяет в фильме фрагменты его стендапа с документальными сценами. Камера следует за Рапапортом по местам массовых убийств, сопровождает его на встречах с выжившими и семьями заложников. Шутка здесь соседствует с горем, напускная уверенность — с уязвимостью, а за громкими высказываниями постепенно становится видна их цена для личной жизни и карьеры. Смешной, откровенный и человечный фильм задает прямой вопрос: что происходит, когда молчать невозможно?

В программе фестиваля — более 40 фильмов из 15 стран. Среди них документальные картины о еврейской культуре в разных уголках мира, зарубежное игровое кино, израильские фильмы об актуальных общественных вопросах, редкие архивные ленты, портреты крупных мыслителей, деятелей культуры и художников еврейского мира, израильские короткометражки, отреставрированная классика и экспериментальное кино. Израильский киноархив подготовит отдельную программу, посвященную общественному транспорту.

Фильмы будут сопровождать встречи с режиссерами и актерами из Израиля и других стран, мастер-классы, лекции и дискуссии. Исследователи истории, еврейской культуры и искусства представят фильмы и после сеансов обсудят их со зрителями. Среди тем панельных дискуссий — еврейские портреты в кино, пропаганда в годы Холокоста и современный антисемитизм.

За годы своего существования фестиваль занял особое место среди израильских кинофестивалей. Он принимает гостей из разных стран и собирает зрителей со всего Израиля. В этом году в центре программы — еврейская идентичность, вера и повседневная жизнь, память о Холокосте, современная жизнь в Израиле и диаспоре, отношения иудаизма с другими религиями. В программе также найдется место музыке, литературе, истории и философии, разговору о культуре и стойкости художников в тени войны. Через израильское и зарубежное кино фестиваль обращается к тому, как искусство помогает говорить друг с другом через культурные границы и осмыслять сложное время.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, Фонда Азриэли в Израиле, мэрии Иерусалима, Иерусалимского фонда, Управления по развитию Иерусалима, мемориального комплекса «Яд ва-Шем», Элен Шуман, а также Австрийского культурного форума, Института Гете в Израиле, German Films, Итальянского института культуры, Посольства Нидерландов в Израиле, Объединения выходцев из Нидерландов в Израиле (Irgun Olei Holland) и Польского института в Тель-Авиве.

5–10 декабря 2026 года, Иерусалимская Синематека , Дерех Хеврон, 11, Иерусалим.

Билеты на открытие фестиваля в продаже с 8 ноября.

Продажа билетов на остальные сеансы и закрытие начнется в воскресенье, 22 ноября.

28-й Иерусалимский фестиваль еврейского кино

5–10 декабря 2026 года

«Синематек Иерусалим», Дерех Хеврон, 11, Иерусалим

🌐 Сайт «Синематеки Иерусалим»: https://jer-cin.org.il/

Страница фестиваля: https://jer-cin.org.il/en/lobby/jerusalem-jewish-film-festival-2026

📘 Facebook: https://www.facebook.com/cinematheque.jerusalem

🎟 Билеты на открытие: https://jer-cin.org.il/he/event/99950

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