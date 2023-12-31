Верхнее фото: здание Музея художника Моше Кастеля в Маале-Адумим. Фото Таля Хереса

Музы в дни войны. Куратор Музея художника Моше Кастеля Алек Д. Эпштейн о вызовах, вставших перед музеями после 7 октября.

Кончается 2023 год, и, как и в любой организации, и мы в Музее художника Моше Кастеля смотрим назад, чтобы оценить все лучшее, что можем взять с собой в год новый. И здесь, конечно, наша судьба и наши дела неотделимы от «пульса жизни» Страны в целом.

Наш Музей – первый и до сих пор единственный художественный музей в Иудее и Самарии – распахнул свои двери для посетителей в 2010 году. С тех пор прошло не так много времени, всего тринадцать лет, но людей, игравших центральную роль в создании Музея, – вдовы художника Биллы Кастель и первого директора Исраэля Гольденштейна – довольно давно уже нет в живых. Летом 2023 года в результате сложных конкурсных процедур наш Музей обрел нового директора и нового куратора; мы оба не только представили на бумаге серьезные программы реформ, но и сразу же, «засучив рукава», приступили к их реализации.

А дальше случилось 7 октября, кардинально изменившее всю атмосферу жизни в Израиле. Когда стоит вопрос о жизни и смерти, когда в один день погибают более тысячи человек, и начинается война (не завершившаяся до сих пор), мало кто думает о музеях, а если и думают, то лишь о том, чтобы сберечь экспонаты. Многие из нас читали о том, как из-за воздушных налетов гитлеровских войск со стен залов Третьяковской галереи и Эрмитажа снимались картины, которые важно было сохранить для потомков. В октябре 2023 года многие израильские музеи закрылись для посетителей, а их сотрудники занимались именно такой, прямо скажем, весьма безрадостной деятельностью. Вся суть и смысл существования музеев в том, чтобы показывать произведения искусства, однако вместо этого они превращались в безжизненные хранилища.

Понимая опасения, и с глубоким уважением относясь к деятельности наших коллег, мы в Музее художника Моше Кастеля в Маале-Адумим решили пойти другим путем, отдавая себе отчет в том, что берем на себя определенный риск. Во вторую и третью недели октября в Музей почти никто не ходил, но мы ни на один день не закрыли свои двери. Я живу от Музея недалеко, и бывало, что оставался в нем один. Все наши экспонаты продолжали находиться в выставочных залах, пусть отдельные из них мы и перенесли в места, которые сочли более безопасными в случае возможных ракетных атак. Как куратор Музея, я настаивал – и настоял – на том, что мы не должны «уходить в подполье», что сам подобный шаг будет победой исламистских боевиков, которые таким образом смогли бы записать в свой актив разрушение еще одной грани нашей жизни – жизни культурной. Было понятно, что спустя менее неделю после пережитого нашей страной «Бабьего Яра» на открытие цикла лекций, запланированное на 11 октября, едва ли кто-то придет, но я горжусь нашим директором Хагаем Сассоном, принявшим решение начать деятельность лектория уже 8 октября, когда в городе еще не проходили никакие другие культурные мероприятия. Моя тогдашняя лекция, озаглавленная «На Сион устремлен взгляд: Иерусалим в эрец-исраэльской и израильской живописи, 1923–2023», стала первым из 14 мероприятий, проведенных в нашем Музее с тех пор, несмотря на продолжающуюся войну, причем все они прошли в очном формате. Мы не словом, а делом доказали, что и когда пушки палят во всю свою проклятую мощь, музы не молчат и молчать не будут.

Насколько я могу судить, получая и читая рекламные материалы всевозможных музеев, ни в одном из них не было в эти два месяца ничего и близко похожего. Мне жаль, что так; я думаю, что культура помогает людям больше, чем беспрерывные сводки с фронта, на которые никто из нас никак не может повлиять. Я хочу особо отметить тот факт, что за эти два месяца провел в Музее пять различных по тематике лекций, три из которых повторил и на русском языке. На Ханукальный вечер, созванный у нас в Музее заместителем мэра города Борисом Гроссманом, пришли триста человек, я за один вечер провел три экскурсии – и все равно без помощи Розы Златопольской и Эли Раза, взявших часть работы на себя, не справился бы. Мне кажется, это однозначное доказательство того, насколько важно, чтобы и в дни войны учреждения культуры оставались открытыми.

Как не нами мудро сказано, любой кризис, каким бы ужасным он ни был, это и новые возможности, и я хотел бы выразить огромную благодарность нашему директору, который именно в октябре – ноябре сумел подарить Музею лучший подарок, в котором он так нуждался – ремонт. Начав работу, я сразу же существенно расширил постоянную экспозицию Музея, практически опустошив хранилище (см. https://www.israelculture.info/muzej-xudozhnika-moshe-kastelya-v-maale-adumim/). Будучи уверенным в том, что музеи существуют для того, чтобы экспонировать, а не прятать произведения искусства, я считал своим долгом сделать доступными зрителям все произведения, годами томившиеся в запасниках. Однако, закончив развеску произведений (что было само по себе делом очень непростым, ибо многие работы были созданы Моше Кастелем с использованием базальта, а потому – очень тяжелые), со всей очевидностью стало ясно, насколько залам не хватает освещения, а в отдельных местах – и ремонта. Наш директор, проявив мудрость и проницательность, увидев неизбежное резкое снижение потока посетителей в первой половине октября, именно тогда ремонт и начал, чтобы он зрителям менее всего мешал. За месяц Музей во многом преобразился; когда я сам впервые увидел по-новому освещенные залы, то не смог сдержать возглас восхищения. Более семидесяти картин обновленной постоянной экспозиции – я не подберу глагола более точного – буквально засияли.

Я убежден, что музей должен отмечать не только художников, уже ушедших из жизни, но и наиболее достойных из тех, кто обогащает культуру и искусство в наши дни. Тема эта довольно деликатная (не проходит недели, чтобы я не получал предложений устроить персональную выставку того или иного художника), ибо музей все-таки институция, призванная давать «путевку в вечность», а потому работы молодых (да и необязательно молодых) «возмутителей спокойствия» должны, как мне думается, экспонироваться в коммерческих галереях или в фойе театрально-культурных центров, а не в художественных музеях. Музеи, существующие преимущественно на общественные средства, должны руководствоваться в своей работе общественными интересами, а не потребностями в раскрутке того или иного деятеля искусства.

Вместе с тем, когда многие десятки лет творческого поиска и труда уверенно свидетельствуют об очевидном значении того или иного художника для отечественного и даже мирового искусства, когда его выставки с успехом уже прошли в целом ряде галерей в Израиле и зарубежных стран, музей совершенно не должен дожидаться его кончины, чтобы воздать ему дань уважения. Руководствуясь именно этими соображениями, мы в Музее объявили 12 декабря, в день кончины Моше Кастеля, об учреждении премии для выдающихся израильских художников, носящей его имя. Двумя первыми лауреатами были названы 93-летний Зэев Кун – выдающийся художник-сюрреалист, в отроческие годы прошедший через ужасы Освенцима, и Иехуда Армони, по счастливому стечению обстоятельств как раз отмечавший 70-летие в тот самый день, когда он был назван нашим лауреатом.

Отдавая дань уважения художникам – нашим современникам, мы объявили и о начале нового цикла – «Встреча с творцами»; первая из них пройдет в среду 17 января в 17.00, и гостем Музея будет Даниэль Фейнзегер. В феврале планируется выступление Иехуды Армони. В последующие месяцы мы надеемся услышать рассказы о своем творческом пути Михаила Яхилевича, Леры Барштейн, Галины Блейх, Алины Пиковской-Иоффе и ряда других художников, живущих как в нашем городе, так и за его пределами. Нередко приходится слышать, что для понимания картин не нужны ни детали биографий их создателей, ни анализ искусствоведов и культурологов, ни пояснения экскурсоводов; картина, якобы, говорит сама за себя. Лично я считаю этот подход в корне ошибочным, сам с радостью пишу книги, статьи и веду экскурсии, а более всего рад слышать рассказы о творчестве самих художников и скульпторов. Подобного цикла в нашем Музее прежде не было, и мы очень надеемся, что этот формат будет востребован посетителями.

Перед любым учреждением культуры весьма остро стоит вопрос о путях информирования о своей деятельности тех, кому таковая может быть интересна. Реклама в общенациональных газетах, не говоря уже о телевидении, стоит денег намного больших, чем музеи могут себе позволить, а ее эффективность не всегда очевидна, ибо подавляющее большинство читателей и зрителей общегосударственных СМИ на выставки и лекции в музеи не ходят. Нужно, поэтому, адресное обращение к потенциальной целевой аудитории. Ровно с этими целями директор договорился о размещении в городском Дворце культуры и в фойе мэрии наших ежемесячно обновляемых информационных стендов, для этого же мы восстановили фейсбук-страницу Музея, на протяжении трех предшествовавших лет не функционировавшую, а также ввели практику ватсап-рассылок информации обо всех наших мероприятиях, причем как на иврите, так и на русском языке. Очевидно, что на нашу фейсбук-страницу и ватсап-рассылки подписываются только те люди, которым наши мероприятия реально могут быть интересны и, таким образом, мы сохраняем связь с ними. Часто за то, что Музей стал публиковать ежемесячную афишу и на русском языке хвалят меня, и я ее действительно к печати готовлю, но инициатива эта принадлежит нашему директору Хагаю Сассону, который с очень большим уважением относится к русскоязычной аудитории нашего Музея. Израиль – плюралистичная страна, граждане которой говорят на разных языках, а потому ограничиться одним лишь ивритом мы в своей работе не можем, публикуя материалы и проводя мероприятия также на английском и русском языках.

Как ни удивительно, согласно действующему регламенту Министерства культуры, музей, подобный нашему, вообще не обязан проводить какие бы то ни было временные выставки. Нам с директором, однако, совершенно очевидно, что без организации выставок живая жизнь музея практически невозможна. Когда мы оба пришли в Музей, зал временных экспозиций пустовал – и нам было понятно, что его необходимо заполнить. Выбор первой, «инаугурационной», выставки – дело крайне ответственное для любого куратора. Для достойного позиционирования Музея и правильной «заявки на будущее», я очень хотел, чтобы это была выставка не локального, а общенационального и даже мирового значения. Мне кажется, что выставка к столетию выдающегося живописца Пинхаса Шаара, включающая тридцать картин, созданных мастером в последние четверть века творческой деятельности (см. https://www.israelculture.info/vystavka-k-stoletiyu-xudozhnika-pinxasa-shaara-v-muzee-moshe-kastelya-v-maale-adumim/), этому строгому критерию несомненно соответствует. Персональные выставки этого самобытного живописца в 1960-е – первой половине 1970-х годов проходили в Израиле не раз, в том числе в Тель-Авивском музее изобразительных искусств, но с помощью отзывчивого тель-авивского галериста Зохара Бернарда Коэна нам удалось найти и показать более двух десятков картин, которые даже ценители искусства старшего поколения никогда не видели. Пинхас Шаар, большая персональная выставка которого прошла в 1975 году в Нью-Йорке, а представительные альбомы выходили в Швейцарии, во Франции и в США, вернулся к израильскому зрителю во всем своем великолепии. Размещенный в центре зала диптих «Магия творчества» («Колесницы богов») вызывает восхищение, а находящиеся на столах в центре зала литографии дополняют творческий портрет живописца. Мы планировали открыть эту выставку 25 октября впечатляющим вернисажем, к которому уже были отпечатаны приглашения; вернисаж, к сожалению, пришлось отменить, но выставка работает уже два с половиной месяца – и за это время ее посетили сотни людей. Я счастлив, что в эти столь тяжелые дни, когда у израильтян так немного поводов для радостей, мы смогли дать возможность каждому из этих людей хоть на час-другой погрузиться в мир прекрасного.

Как бы я ни любил выставку Пинхаса Шаара, всего через десять дней от нее останется один лишь каталог, опубликованный на иврите и на английском. 10 января мы запланировали лекцию о художниках, переживших Холокост, одним из которых был Пинхас Шаар, после чего состоится последняя, прощальная, экскурсия по выставке, а уже 17 января в том же зале будет развернута новая выставка, посвященная девяностолетию со дня рождения выдающегося живописца Баруха Эльрона. Барух Эльрон, чье творчество развивалось под сильным влиянием Сальвадора Дали и Рене Магритта, был очень самобытным и национально-ориентированным художником, глубоко, искренне и остро переживавшим всё происходившее в Израиле, где он прожил 45 лет, с 1961 года до кончины в 2006 году. Несмотря на то, что он был иммигрантом в первом поколении, прибывшим в Израиль уже сложившимся живописцем (ему было 27 лет), когда все уже было «разделено и распределено», ему удалось сделать впечатляющую карьеру, возглавив в конце 1980-х годов Союз художников и скульпторов Государства Израиль; в этом качестве он, среди прочего успел побывать в Москве, где его замечательно принимал тогдашний первый секретарь Союза художников Таир Салахов. К сожалению, в последние годы жизни этот выдающийся мастер тяжело болел и не мог заниматься организацией выставок; после его кончины 17 лет назад персональная выставка Баруха Эльрона прошла всего один раз – в 2013 году в Афуле. Нет никаких сомнений в том, что этот выдающийся живописец-интеллектуал, отличавшийся к тому же исключительным техническим мастерством, достоин много большего – и мы в Музее Моше Кастеля постараемся представить каждую из граней его творчества.

Скажу честно, Барух Эльрон очень давно – один из любимых моих художников; еще восемь лет назад я подготовил к печати книгу, посвященную его творчеству, опубликованную двумя изданиями, по-английски и по-русски. На многих своих лекциях в разных городах и странах я с удовольствием и упоением рассказывал о его картинах, показывал их репродукции, а также некоторые его литографии. Самые лучшие из произведений тиражной графики Баруха Эльрона, конечно, будут демонстрироваться и на нашей выставке, торжественное открытие которой состоится 7 февраля. А еще раньше, 29 января 2024 года, в 15.00 состоится моя лекция «Эрец-Исраэль и народ Израиля между войнами, внутренними конфликтами и единством в творчестве художника-сюрреалиста Баруха Эльрона», за которой последует кураторская экскурсия по выставке. Отмечу, что и лекция, и экскурсия пройдут на русском языке; аналогичные мероприятия на иврите я проведу отдельно. Мы бесконечно признательны вдове выдающегося художника Лидии Эльрон за ее согласие безвозмездно предоставить для экспонирования некоторые из самых лучших произведений, созданных ее мужем. В настоящее время я работаю над подготовкой каталога этой выставки, который должен быть издан к вернисажу. Как и в случае Пинхаса Шаара, речь идет о художнике мирового значения, и я уверен, что каждый, кто посетит эту выставку, очень надолго сохранит ее в памяти. Если не вмешаются обстоятельства непреодолимой силы, то выставка будет развернута у нас в Музее до 7 апреля 2024 года.

Очевидно, что выстраивание постоянной экспозиции и временных выставок – наиболее важные грани деятельности любого музея, однако ими она, конечно же, не ограничивается. Мы активно ведем научную работу, готовя в настоящее время первое издание каталога собрания нашего Музея. Моше Кастель был очень многогранным художником, который всемирно известен своими произведениями, созданными на холсте: как в традиционной технике, маслом, так и разработанной лично им уникальной технике, центральное место в которой занимает крашеный базальтовый камень. Моше Кастель был одним из считанных художников в истории Израиля, чья персональная выставка прошла ни где-нибудь, а в Кнессете; было это сорок лет назад, когда мастер отмечал 75-летие. Я очень горжусь тем, что ныне в нашей обновленной постоянной экспозиции представлены шестнадцать произведений, в Кнессете в 1984 году экспонировавшихся. Однако, кроме этого, – и все это мы покажем в том объемном каталоге, который сейчас готовим, – Кастель создал целый ряд керамических работ, медалей, скульптур, акварелей, рисунков, не говоря уже о более чем семидесяти произведений в технике тиражной графики; не будет преувеличением сказать, что эти литографии и сериграфии украшают тысячи домов в Израиле и по всему миру. Ныне мы не только экспонируем несколько десятков подобных работ в своих залах, но и предлагаем лучшие из них на продажу в магазине, расположенном у нас в фойе. Там же представлен широкий выбор плакатов, постеров, открыток и книг с репродукциями произведений Моше Кастеля. Каждый покупатель не только уносит с собой домой аутентичную память о нашем Музее и его экспозиции, но и помогает нам существовать.

Необходимо сказать правду, какой бы горькой она не была. После 7 октября произошел кардинальный пересмотр как государственного, так и муниципальных бюджетов, причем расходы на культуру подверглись радикальному сокращению. Мы же, со своей стороны, считали своим долгом сделать наш Музей доступным для всех, вследствие чего были введены бесплатные билеты для всех категорий посетителей – как на постоянную экспозицию и выставку Пинхаса Шаара, так и на все наши лекции и экскурсии. Мы не брали ни с кого ничего – вход и в музей, и на все 14 организованных нами мероприятий был бесплатным. Так мы проработали почти три месяца, лишившись десятков тысяч шекелей запланированных финансовых поступлений. Однако Музей, как и никакая другая организация, не может существовать без финансовой подпитки, поэтому каждый, кто заходит не только в Музей, но и в музейный магазин, в самом прямом смысле этого слова помогает Музею выжить.

Я представил, а директор утвердил впечатляющий план выставок на год вперед, о чем я еще не раз расскажу в последующие месяцы. Главное, чего мы стремимся добиться – это утвердить статус нашего Музея как важной культурной институции общегосударственного и, повторю, не побоюсь этого слова, мирового значения. Мы с новым директором работаем в Музее менее шести месяцев, из коих три были омрачены войной, но несмотря на это смогли, мне кажется, сделать очень многое – и наша работа, к счастью, не остается незамеченной. Так, 13 декабря 2023 года большая статья, целиком посвященная нашему Музею и выставке Пинхаса Шаара в нем, была опубликована в распространяющейся по всему миру газете Jerusalem Post. Верю, что планы, которые мы перед собой поставили, нам удастся реализовать, способствовав утверждению статуса Маале-Адумим как одного из важнейших городов на карте израильской культуры, а про наш сравнительно небольшой Музей будут повторять: «Мал золотник, да дорог!»

Мы все очень ждем окончания войны. Она может кончиться, прямо скажем, очень по-разному – и от оптимистичного жизнеутверждающего лозунга «вместе победим» может остаться куда меньше, чем хотелось бы. Но как бы ни было, это – нашего народа единственная Страна, мы навсегда останемся в ней и будем развивать ее, сохраняя и изучая ее культурное наследие, не только древнее, но и недавнее. Лично я вижу в этом свою миссию, от которой не отступлюсь, какие бы бури ни бушевали вокруг – и эта миссия будет путеводной звездой, освещающей весь тот путь, которым я во благо Музея и его посетителей иду и буду идти.