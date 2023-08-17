Надень VR-шлем. Пойми, кто ты. Задай вопрос оракулу. «I AM (VR)» – спектакль Сюзанны Кеннеди на фестивале TAITF – «Большие друзья Маленького театра». «Я ЕСМЬ (VR)»

Виртуальная реальность от Сюзанны Кеннеди уже здесь – в сентябре, на сцене, в театре, на фестивале.

Сюзанна Кеннеди – звезда авангардного немецкоязычного театра, задающим сегодня мировые театральные тренды. В течение последних 15 лет Кеннеди проводит радикальные театральные эксперименты, вынося на сцену языческую драматургию Интернета и киберпространства, даже когда ставит такие классические произведения, как «Три сестры» Чехова.

Кеннеди родилась в немецком городе Фридрихсхафен на границе со Швейцарией. Её постановка «Чистилище в Ингольштадте» вошла в тройку лидеров ежегодного национального смотра лучших театров немецкоязычного мира.

Сюзанна Кеннеди изучала режиссуру в Hogeschool voor de Kunsten (Университет искусств) в Амстердаме, где она начала свою карьеру в качестве режиссера, поставив там свой первый спектакль «Любовь Федры» по тексту Сары Кейн. В 2011 году ее пригласили в мюнхенскую Каммершпиле, где она работает по сей день, наряду с берлинским театром «Фольксбюне». Получение XIV Европейской премии «Новые театральные реалии» в 2017 году стала ярким событием в ее карьере.

Сюзанна Кеннеди использует в своих спектаклях цифровые технологии и оперирует разными культурными кодами, затрагивая самые сложные темы. Она «маскирует» своих актеров и включает записанные голоса как закадровый текст, экспериментируя с эффектом присутствия и сценическими ритуалами, зачастую лишая актеров основных инструментов – мимики, пластики и голоса, надевая на них маски. «То, что мы изобрели для представления людей на сцене, больше не работает, – говорит она. – Найти себя – значит потерять себя».

«I AM (VR)» – иммерсивное представление, психоделическое путешествие, а также игра самосознания в обстановке виртуальной реальности, ближе всего к метавселенной и техно-шаманизму. Вы знаете, кто вы? Куда вы собираетесь? Что вы ищете? Не волнуйтесь: пришло время обратиться к цифровому оракулу. Потому что «Я ЕСМЬ (VR)» – это опыт виртуальной реальности, который вовлекает участников в VR-очках в неизвестное пространство, где они окажутся в таинственных комнатах, где откроются двери в неизвестность и выходы к туннелям, которые, как своего рода червоточины, ведут через ткань пространства-времени к новым планетам, расположенным под новым небом. И как говорит голос рассказчика, ведущего вас по этому психоделическому путешествию самосознания: «Если вы думаете об огне, вы в огне. Если вы думаете о войне, вы вызовете войну. Все зависит от вашего воображения».

В спектакле «Я ЕСМЬ (VR)», вдохновленным оракулом и его призывом «познать себя», Сюзанна Кеннеди и ее мультимедийные коллеги Маркус Селг и Родрик Бирстекер создали атмосферу виртуальной реальности, которая погружает участников в 35-минутное путешествие через галлюцинаторную среду, пост-театральную обстановку, включающую цифровое восприятие, игру и взаимодействие, которое можно описать только следующим принципом: «Я мечтаю, следовательно, я существую – в реальности и виртуально».

Фраза «Познай самого себя» берет начало в дельфийской максиме, которую мы интерпретируем в наши дни как означающую добродетель самосознания. Как полагают, эта фраза была одной из трех максим, начертанных у входа в храм Аполлона в Дельфах, что подтверждено Павсанием в его путевых заметках. Происхождение самой фразы неизвестно – ее приписывают Сократу, Гераклиту, семи греческим мудрецам и первой Пифии.

Современный оракул, расположенный внутри большого валуна, был придуман отмеченной наградами художницей Сесилией Ваагнер Фалькенстрём для выставки «Plásmata: Bodys, Dreams, and Data» летом 2022 года. Работа под названием «ФРАНК» представляла собой искусственное пространство, «нагруженное» философскими данными – попыткой сопоставить удивление и страх, которые люди испытывают по поводу явления искусственного интеллекта.

Термин техно-шаманизм впервые появился в западном мире в 1980-х годах и описывает культурное движение, выступающее за взаимодействие прикладных технологий с аллюзиями, почерпнутыми из духовных и религиозных традиций, и включение опыта киберпространства в шаманскую практику. Выходя за пределы неоязычества, цель техно-шаманизма состоит в поиске мистических переживаний и более высоких уровней сознания.

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«I AM (VR)» Сюзанна Кеннеди и Маркус Селг в сотрудничестве с Родриком Бирстекером

«I AM (VR)» на Tel-Aviv International Theatre Festival будет показан в субботу 9 сентября несколько раз – в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30.

Продолжительность – 35 минут

На английском языке

Для зрителей старше 13 лет

Билеты https://2202.kartisim.co.il/announce/76073

Детали – https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/i-am-vr

Видео – https://vimeo.com/527654438

Подробности и заказ билетов на сайте фестиваля:

https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/

https://www.telaviv-theatrefestival.co.il/programe-2023

или https://2201.kassa.co.il/

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Театр Маленький – Тель-Авив, ул. Хома у-Мигдаль, 32.

https://www.malenky.co.il/



Все фотографии – I(AM)VR © Markus Selg and Rodrik Biersteker– предоставлены пресс-службой Театра Маленький