Надя Горенштейн. Память игрушек. Выставка в галерее BY.5 в Тель-Авиве

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

Надя Горенштейн / Память игрушек. Куратор: Хагит Пелег Ротем. Выставка продлится с 27 марта 2024 года по 20 апреля 2024 года. Вернисаж – 27 марта, среда, 19:30. Public talk в галерее – 13 апреля, суббота, 12:00

Лекция Шломи Эйгера. Исследование коллекции игрушек – 6 апреля, суббота, 12:00

“B.Y5 Gallery” (Тель-Авив, улица Бар-Йохай, 5)



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Часы работы галереи: с понедельника по среду 0 с 10:00 до 16:00, в четверг – с 11:00до 18:00, по пятницам и субботам – с 10:00 до 14:00. Сайт галереи – https://artsinisrael.org/ с понедельника по среду 0 с 10:00 до 16:00, в четверг – с 11:00до 18:00, по пятницам и субботам – с 10:00 до 14:00.

Надя Горенштейн / Память игрушек

Мгновение перед тем, как всё забудется

В путешествии по волнам памяти и воспоминаний в годы своего раннего детства в Санкт-Петербурге, в эпоху 1970-х, Надя Горенштейн с удивлением обнаружила корни эстетического языка, визуальной культуры и страсти к коллекционированию, которые позже превратили ее в сегодняшнюю художницу. Личный туннель времени позволил ей обратить свой взгляд из Израиля назад – во времени и географии – в Советский Союз, откуда она репатриировалась вместе со своими родителями в 1978 году. Тогда восьмилетняя девочка делала все, что могла, чтобы ассимилироваться, стать настоящей израильтянкой, запрятать подальше свое прошлое, а вместе с ним – прежние привычки и ритуалы, запрятать их глубоко под несколькими слоями защиты.

Таким образом возникла четкая граница, отделяющая ранние детские воспоминания о Советской России от места нового детства и отрочества в Иерусалиме.

Основная часть работ выставки, посвященной миру детства Нади Горенштейн, была вдохновлена ​​сохранившейся у художницы коллекции советских игрушек. Эти старые игрушки стали триггером для цепной реакции неожиданных открытий и даже скрытых сокровищ из, казалось бы, забытого детства. Память пробудилась и дала толчок самим работам Нади развиваться в удивительных и неожиданных направлениях – личных и чувственных.

Работы на выставке отражают взаимодействие «притяжение-отталкивание» по сравнению с оригиналом – в серии картин на дереве, гравюрах, скульптуре из папье-маше и обработанных коллажах, которые были созданы по мотивам фотографий детства художницы, обнаруженных в доме ее матери. В то время как мать художницы постепенно теряет память, что является процессом мучительным и трагичным для окружающих, Надя Горенштейн отчаянно пытается сохранить фрагменты общей картины, что запечатлены в ее памяти – те, что особо ей дороги.

Шломи Эйгер / «Двойные агенты»: исследование коллекции игрушек

Игрушки – это уникальные вещи, это образцы определённой культуры, материалов и эпохи. Шломи Эйгер, дизайнер и исследователь детской культуры, занялся изучением процесса производства игрушек в бывшем Советском Союзе и обнаружил доказательства роли игрушек не только как «агентов культуры», но и как «двойных агентов», секретных «подрывников», символов свободы и самовыражения в мини-масштабах. Подобные игрушки производились на государственных фабриках по эскизам и дизайну, которые должны быть одобрены на правительственном уровне. Но все-таки эти игрушки предназначались для детей, и их дизайнеры пользовались относительной свободой творчества, что и отражалось во внешнем виде игрушек и в их характере.

54-летняя Надя Горенштейн – дизайнер и иллюстратор, художница-самоучка. Работает в технике коллажа, иллюстрации, живописи и графики. Пришла к творчеству через любовь к коллекционированию кукол и других арте-фактов с уникальной историей. Извлекая эти предметы из их привычного контекста, Надя Горенштейн создает с их помощью новые образы, складывая кусочки культурного пазла в новые неожиданные композиции. Принимает участие в индивидуальных и групповых выставках в Израиле и за рубежом.

Шломи Эйгер / «Двойные агенты»: исследование коллекции игрушек советского периода Нади Горенштейн



Игрушки – уникальное явление в мире материальной культуры. Будучи предметом, созданным одним поколением для другого, игрушки отражают не только культуру, в которой они были созданы, но также, и, прежде всего, – стремления и намерения общества взрослых в отношении поколения будущего. Хотя игрушки выражают социальные идеи, предназначенные для свободного и творческого использования, сам процесс игры предполагает множество интерпретаций и применений игрушек, и эти интерпретации могут быть весьма далеки от первоначальных замыслов их создателей и даже противоречить им.

Как и другие области детской культуры, игрушки являются частью субкультуры и как таковые – объектом творческих инноваций, распространения идей и ценностей, не находящихся в центре культурного консенсуса, и даже революционной деятельности.

Таким образом, игрушки представляют собой многослойное и амбивалентное пространство, содержащее одновременно социальные и культурные идеи и ценности консенсуса и революционные идеи с периферии культуры, наряду с интерпретациями, воспоминаниями, личным камерным опытом пережитого.

Советский режим использовал детскую культуру как инструмент распространения идеологии и формирования чувства коллективной идентичности, что было высшей ценностью в той социально-политической системе. Игрушки были частью системы пропаганды, и свидетельства тому можно увидеть с самого начала существования советской власти – еще в 1920-е годы.

После Второй мировой войны производство игрушек стало частью национальных целей по восстановлению экономики и удовлетворению потребностей населения. Советская игрушечная промышленность создавала продукцию под строгим контролем «Научно-исследовательского института технической эстетики», где дизайном игрушек занимался специальный отдел.

Эпоха, идеи и ценности нашли отражение в советских игрушках на многих уровнях – семиотическом и повествовательном, а также в материальном и технологическом воплощении. «Космонавт», «Медсестра», «Капитан» и «Лыжник» – все они являются образами того социального порядка, к которому были нацелены все устремления. Рядом с этими героями были и другие, попавшие в детскую комнату благодаря творческой свободе, присущей игрушкам – в силу того, что они были предназначены всё-таки для детей и игр, и являлись плодом фантазии создателя.

Кто сможет определить, является ли маленькая красочная модель круглого автомобиля с открытой крышей продуктом воображения дизайнера или она стала выражением капиталистических идеологических амбиций, нацеленных на мир за «железным занавесом»?

Дизайн была адаптирован для производства из полимерных материалов, разработанных в годы мировых войн. Часть из них производилась на военных заводах, по окончании войны переоборудованных для гражданских нужд, методом выдувания или литья в горячие стальные формы. Эстетические и семиотические культурные маркеры, такие как образ, положение тела или одежда, были заложены в дизайн игрушки вместе с товарными знаками и даже фиксированной ценой на материал.

Несмотря на то, что индустрия игрушек после Второй мировой войны находилась в Советском Союзе под контролем, она стала платформой для молодых художников – выпускников художественных академий. Одни рассматривали дизайн игрушек как временный источник дохода, в то время как другие приветствовали творческую свободу, дозволенную в этой области. В отличие от мира «взрослого» искусства, служившего режиму, доминантой которого был социалистический реализм, индустрия игрушек допускала инновации и оригинальность, волей-неволей предоставляя молодым художникам платформу для творческого самовыражения. Недавние выпускники привнесли новаторские идеи и эстетику в советскую игрушечную промышленность и усовершенствовали художественный язык, который оказал влияние на советские игрушки того времени.

Революционные эстетические идеи были реализованы в маленьких, красочных блестящих предметах для детей. Эти игрушки самим фактом своего появления и существования становились выражением эпохи, олицетворяя стремление в будущее и даже противостояние. Они выполнили свою задачу в мирах игры и воображения, совершенно отдалившись от первоначального контекста, для которого были предназначены.

В рамках свободной игры смыслы, заключенные в детских игрушках, менялись в зависимости от различных интерпретаций, распадались на отдельные элементы и соединялись вновь, создавая другой нарратив, другой опыт. И этот опыт, в свою очередь, становится воспоминаниями, мнениями и эстетическими предпочтениями, которые могут быть очень далеки от первоначальных замыслов их создателей, даже если они состоят из одних и тех же компонентов.

Таким образом, советская игрушка отражает двойственную природу, которая характеризует материальную культуру детей, созданную игрушечной индустрией под знаком советской идеологии.