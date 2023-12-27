Необычная выставка «Записки зеленой ведьмы» в Раанане

С 24 декабря по 6 января, в рамках проекта Алены Шлейпак «Таинственная женская душа», в одной из самых престижных галерей Израиля – «Галерия аль ха Агам» (Галерея на озере) – в Раанане пройдет необычная выставка под названием «Записки зеленой ведьмы».

Подобные мероприятия для профессионального куратора и организатора Алены Шлейпак не новинка. Влюбленная в свое дело промоутер не впервые радует окружающих. Сама устроитель боготворит новые знакомства с творческими личностями. Любой экспонат или произведение пропитаны любовью и неиссякаемой жаждой жить и наслаждаться прекрасным.

По мнению Алены, каждая выставка — это новый этап, очередная ступень развития, получение ярких эмоций, энергия, которая дается откуда-то свыше.

Кто же она такая Зеленая Ведьма?

В первую очередь это женщина, которая открыла для себя силу и мудрость земли, слышит голос природы. Причем неважно, где она живет. На опушке зеленого леса или в огромном городе. Имеет свои угодья или цветок герани на подоконнике. Собирает травы на лугу или заказывает по интернету. Ее отличает отношение к окружающему миру и взаимосвязь с природой, которая просто становится частью ее. Вернее наоборот, она становится частью природы, сливаясь с ней в единое целое. И направляет ее энергии в нужное ей русло. Знает, что лучше использовать в разные времена года, использует бабушкины рецепты, прекрасно готовит сезонные блюда и напитки и творит волшебство.

Среди экспонатов – работы современных художников, фотографов, дизайнеров и скульпторов, мастеров-кукольников Израиля.

Праздничное открытие выставки состоится в преддверии Нового года 28 декабря.

Выставка продлится до 6 января, все дни недели включая пятницу и субботу.

Вход бесплатный.

Адрес: Дерех хаПарк 10, Раанана

Часы работы:

Воскресенье-Четверг 12:00 -19:00;

Пятница 11:00 – 16:00;

Суббота 11:00 – 18:00.

Фотографии предоставлены организаторами выставки.