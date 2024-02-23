Трио Ави Беньямина и «Термен». 28 февраля в Раанане

Photo: Avi Benjamin Trio by Isaiah Fainberg and Daniel Fainberg

Трио Ави Беньямина и «Термен». 7-й абонементный концерт оркестра «Симфонет Раанана».

Трио известного израильского композитора и исполнителя Ави Беньямина представляет 28 февраля в Центре искусств и музыки Раананы театрализованную историю невероятной жизни и судьбы прародителя жанра электронной музыки, изобретателя уникального музыкального инструмента Льва Термена, который в 1919-м году изобрел первый в мире электронный музыкальный инструмент терменвокс.

Многие годы это имя сознательно замалчивалось, и одно время было даже засекречено. Живя в Нью-Йорке, Термен работал на советскую разведку. История жизни и судьба выдающегося изобретателя и музыканта переплетаются с удивительным звучанием необычного музыкального инструмента.

Ави Беньямин – терменвокс, фортепьяно, мелодии и вокал

Игорь Мамонов – вокал, бас, перкуссия

Элиягу Саравайский – гитара, бас, вокал

Они же исполняют и роли исторических персонажей в этом оригинальном музыкальном триллере.

Концерт пройдет в Центре искусств и музыки Раананы по адресу – улица ха-Пальмах, 2-алеф.



В среду, 28 февраля, в 20:00 в Центре искусств и музыки Раананы пройдет увлекательный концерт – аудиовизуальное шоу, в центре которого – терменвокс, уникальный музыкальный инструмент с практически неограниченными возможностями. Шоу рассказывает о судьбе изобретателя инструмента Льва Термена. Терменвокс – это первый электронный музыкальный инструмент в мире, и руки музыканта извлекают звуки буквально из воздуха при помощи невидимых электромагнитных лучей. Три музыканта-виртуоза заново изобретают музыку в сумасшедшей, шутовской, захватывающей дух, трогательной и неожиданной форме. Стенд-ап столпотворение музыки всех стилей и жанров а’ля импровизация!

В 1927 году на международной музыкальной выставке во Франкфурте впервые в мире был продемонстрирован удивительный инструмент. Это было «чудо музыкального мира», «инструмент на грани фантастики», «плод инженерного гения».

Как сообщала пресса «публика, потрясенная извлечением музыки из воздуха, то замирала в благоговейном ужасе, то стонала, рыдала и визжала от восторга». Это был «терменвокс» – уникальный инструмент, к которому для извлечения из него звуков даже не надо было прикасаться. Достаточно было на расстоянии легким взмахом руки коснуться воображаемых струн, чтобы полилась удивительная по своему звучанию музыка. Это было изобретение инженера и музыканта Льва Термена.

С тех пор, прошедшие почти 100 лет сумели вытеснить из памяти публики грандиозный успех немыслимого музыкального инструмента. Забыли и исполнителя.

Благодаря талантливому композитору, исполнителю и создателю удивительного шоу Ави Беньямину, можно вновь насладиться звучанием терменвокса.

В музыкальном спектакле «Термен» участники трио Ави Беньямина, предстанут перед публикой не только в роли блестящих музыкантов, но и талантливых актёров.

Смешение жанров в шоу «Термен» Ави Беньямина, завоевавшего широкую известность в израильской культурной среде, органично воссоздаёт историю музыки и культуры 20-го и 21-го веков через события головокружительной судьбы Льва Термена, изобретателя, предпринимателя, миллионера, советского шпиона в США и заключенного ГУЛАГа.

На заре минувшего века наделённый многочисленными талантами Лев Термен придумал, как заставить звучать электромагнитные излучения, и создал простой на вид инструмент, на котором человек, обладающий хорошим музыкальным слухом, может бесконтактно исполнять музыку. Ави Беньямину посчастливилось встретиться с Терменом, прожившим долгую жизнь, и получить от него в подарок терменвокс.

Среди действующих лиц – Альберт Эйнштейн, Ленин, Чарли Чаплин и другие исторические личности, с которыми тесно общался Лев Термен. Звучит музыка, по мнению автора спектакля, созвучная каждому из персонажей и событий той эпохи.

Ави Беньямин – навсегда очарованный музыкой композитор и пианист, изобретатель и импровизатор. Его биография и география – Таллинн и Эстония, театр «Гешер», Тель-Авив, Париж, Москва. Много лет поработав за кулисами и за кадром, он вернулся к публике, осознав, что сцена – этот тот вирус, который заражает навсегда. Давно в Москве, Ави – выпускник консерватории – в течение одной недели давал концерты в филармонии, как классический пианист и ездил со свой рок-группой «Не ждали» на сейшны в Европу. Репатриировавшись в Израиль, он оказался за кулисами – за кулисами коллективного мифа, то есть сотворения театра «Гешер», написав музыку к более чем 100 театральным постановкам и фильмам. Ави Беньямин стал одним из тех, кто творит за сценой, но несколько лет назад вновь вышел вперед, вернулся на сцену, и сделал это не один, а со своими коллегами. С ними и с публикой Ави ведет диалоги и приглашает всех к общему приключению под названием «Термен», где музыка сочиняется, складывается во фразы, раскладывается на слова и собирается тут же в иные музыкальные тексты. Эта музыка сыграна, разыграна по нотам и разложена на мизансцены – как оно бывает в кино и театре.

«Музыка – явление абстрактное – говорит Ави Беньямин. – Любой текст для меня вторичен, на первое место выходят музыка языка, вибрации голосов и текста, музыкальных инструментов. Именно эти вибрации вызывают эмоциональный отклик. Сцена – это экстрим. Возможно даже эпатаж – в век технической революции, в век пресыщения информацией приходится провоцировать публику в духе древней скоморошьей традиции чтобы «достучаться» до зрителей. Но этот экстрим и эпатаж придают моей музыке и игре на сцене ощущение полета».

Игорь Мамонов – вокал, бас, перкуссия

Родился в Башкирии,. Пел в нескольких профессиональных хорах в и в Германии. Играл и пел в различных рок-группах Европы. В 2009–2012 годах был солистом группы Embraceband в Германии. Живет в Израиле с 2012 года и участвует в спектаклях театра «Гешер» как певец и музыкант.

Элиягу Саравайский – гитары, бас, фортепиано и вокал

Родился в Тольяти, Россия. Иммигрировал в Израиль в 1995 году и участвовал в качестве гитариста и аранжировщика в нескольких рок-группах.

Режиссер видеоклипов для рок-групп и театра. Работает художником по свету в музыкальных группах.

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Трио Ави Беньямина. «Термен».

28 февраля, среда, 20:00

Центр искусств и музыки Раананы – ул. ха-Пальмах, 2-алеф.

Заказ билетов: 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии (© Isaiah Fainberg and Daniel Fainberg) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

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