Нескучный Песах для детей и взрослых

В дни праздника Песах вас ждут разнообразные представления в тель-авивском амфитеатре «Воль»

В Песах в Израиле принято проводить много времени со своей семьёй. Начиная с праздничного Седера и заканчивая пикниками и разнообразными совместными развлечениями в дни праздника. Тем более, что возможностей и мероприятий в этот период всегда предостаточно.

Амфитеатр «Воль», расположенный в парке «Ганей Йеошуа» («а-Яркон») в Тель-Авиве, приглашает детей и их родителей интересно провести будние дни праздника Песах с представлениями и концертами для всей семьи.

24 и 25 апреля – Фестиваль детских звезд

Красочный праздник в атмосфере любви и веселья с участием известных и любимых персонажей из телепередач и спектаклей для маленьких зрителей.

На фестивале выступят виртуозные артисты цирка, жонглеры и артисты на ходулях, а разнообразные сюрпризы сделают это семейное приключение еще более запоминающимся. Но главное – это, конечно, встречи с любимыми звездами! В рамках фестиваля свои шоу покажут:

Юваль а-Мевульбаль – уникальный персонаж детских программ, главная звезда телеканала «Хоп!» и любимый герой израильских малышей. Он побил все возможные рекорды, его передачи собрали сотни миллионов просмотров. За почти два десятилетия артист принял участие в съемках множества ханукальных постановок, успешных фильмов и бесчисленного количества музыкальных развлекательных шоу с великолепными хитами и пародиями.



Кофико – долгожитель израильской детской сцены, кумир не одного поколения и настоящий мега-бренд на протяжении уже более 65 лет. Спектакли с его участием всегда проходят в переполненных до отказа залах, а разнообразная продукция с его символикой пользуется популярностью у людей от 2 до 102 лет. На фестивале будет показано новое красочное музыкальное шоу с участием самого Кофико, еще одного артиста и танцовщиц.

Рой Бой – отважный и благородный герой, суперзвезда многих популярных ханукальных постановок, телесериалов, фильмов о природе и театральных спектаклей. Все дети восхищаются его характером и силой. В новом шоу с уникальными декорациями, танцами и потрясающими спецэффектами Рой Бой отправится в волшебное приключение вслед за потерянным динозавром.

Когомело – израильский мастер капоэйры, самый «горячий» детский кумир, который снимался в успешных ханукальных постановках вместе с другими звездами первой величины. Он сыграет главную роль в захватывающем, трогательном и поучительном шоу «Искатели сокровищ» с оригинальными песнями в ритмах Бразилии, эффектными костюмами, головокружительной капоэйрой и акробатикой.

Билеты на фестиваль субсидированы, их цена – всего 99 шек. Обратите внимание, что каждый билет действителен только на одно шоу, поэтому вам придется выбрать самого любимого персонажа и подходящее время представления! Вход на шоу за полчаса до начала выступления артиста, а выход – через полчаса после его окончания.

24 апреля, среда

09:30 – Юваль а-Мевульбаль

11:30 – Когомело

13:30 – Кофико

25 апреля, четверг

09:30 – Юваль а-Мевульбаль

11:30 – Рой Бой

13:30 – Кофико

Подробности и заказ билетов:

Юваль а-Мевульбаль : https://best.kassa.co.il/announce/78208

Когомело: https://best.kassa.co.il/announce/78442

Кофико: https://best.kassa.co.il/announce/78209

Рой Бой: https://best.kassa.co.il/announce/78443

24 апреля – легендарный Йони Рехтер в «Шоу на закате для всей семьи»

Йони Рехтер — один из первых музыкантов нашей страны, который внес огромный вклад в израильскую музыку, завоевал бесчисленные похвалы критиков и симпатии публики. Рехтер – певец, композитор, пианист, аранжировщик и музыкальный продюсер. Автор сотен песен и композиций для взрослых и детей. Многие из этих песен вошли в «золотой фонд» отечественной музыки. Для его произведений характерны сложные гармонии наряду с простыми и легко запоминающимися мелодиями.

Около трех лет назад, после окончания эпидемии коронавируса, Йони Рехтер выпустил новый альбом для детей «Йони жираф». На концерте, который пройдет в амфитеатре «Воль», Рехтер в сопровождении ансамбля исполнит некоторые композиции из этого альбома и другие детские песни. А также многие известные свои произведения, среди которых: «Космическая вещая песня», «Как можно дольше», «На твоем челе венец», «Она снова здесь», «Пустынная земля», «Стандартная песня о любви» и другие.

В концерте примут участие музыканты, которые выступают вместе с Йони уже долгие годы: Яэль Цви, Итай Перель, Аарони Бен Ари, Йорай Орон, Йока Перпиньян, Таль Коэн, Офер Пелед, Идо Зализняк.

«Шоу на закате для всей семьи» Йони Рехтера состоится в среду, 24 апреля в 18:30 (открытие дверей в 17:30).

Цена билета – 159 шек. (билеты без обозначения мест, зрители рассаживаются самостоятельно).

Подробности и заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/78297

28 апреля – «ДНК», новое представление знаменитой группы «Маюмана»

Этот израильский коллектив с мировой славой существует уже более 25 лет. Он известен своими красочными постановками, в которых сочетаются танец, завораживающая перкуссия, игры и музыка. В составе мультикультурной группы около пятидесяти талантливых артистов из разных стран, среди которых танцоры, певцы, актеры, акробаты и многие другие. Каждая постановка группы – это великолепный симбиоз музыки, ритма, юмора, видеоэффектов и новейших технологий. Само загадочное название «Маюмана» образовано от слова «меюманут» – то есть искусность, умение, мастерство.

Новый детский спектакль группы «ДНК» – захватывающее, эмоциональное, вдохновляющее и полное ритма шоу, которое будет интересно всей семье и разбудит в вас желание быть смелыми и найти свой неповторимый талант.

У каждого из нас есть дар, даже если о нем никто не знает, даже если он еще не обнаружил себя. Благодаря особому языку «Маюманы» и труппе неординарных разносторонних актеров, каждый из которых обладает уникальным талантом, вы сможете раскрыть свои особые возможности, свой особенный голос, обнаружить и развить свою индивидуальную связь с ритмом музыки и движений. Захватывающее, энергичное, продуманное и по-хорошему сумасшедшее шоу поможет каждому дать волю воображению, заглянуть в свой внутренний мир и найти в нем свет.

Постановка идет 75 мин. без антракта и рекомендуется для детей с 5 лет.

Выступление группы «Маюмана» со спектаклем «ДНК» состоится в воскресенье, 28 апреля, в 9:30 и в 11:15.

Цена билета – 154 шек.

Подробности и заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/buy/177116

и здесь: https://best.kassa.co.il/announce/buy/177118

Фото:

Йони Рехтер – Зив Барак

Юваль а-Мевульбаль – Рафи Далоя, студия «Авакс», группа «Хоп»

Рой Бой – Ади Барак, студия «Авакс»

Кофико – студия «Авакс»

Когомело – Илан Бесор, студия «Авакс»

Маюмана – Renby, Студия Brander

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting