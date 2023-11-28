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Дети выходного дня

Ханукальное шоу театра «Маюмана» – «Масанама»

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Группа «Маюмана» рада возможности вернуть сферу культуры и развлечений в нормальное русло, и в дни праздника Ханука коллектив приглашает детей и родителей на свой ханукальный спектакль.
Всемирно известный израильский коллектив «Маюмана» существует уже более 25 лет. Он известен своими красочными постановками, в которых сочетаются многие виды танца, завораживающая перкуссия, игры и музыка. В составе этой мультикультурной группы около пятидесяти талантливых артистов из разных стран, среди которых танцоры, певцы, актеры, акробаты и многие другие. Они умеют играть на нескольких музыкальных инструментах (да и вообще на всем, что окажется под рукой – мусорных баках, ящиках, контейнерах и т.п.), петь и танцевать. Каждая постановка группы – это симбиоз музыки, ритма, юмора, видеоэффектов и новейших технологий.


В течение многих лет создатели и участники группы исследуют звуки, движения, музыкальные инструменты и технологии, чтобы вместе создавать свой оригинальный и уникальный художественный язык, понятный людям всех национальностей и любого возраста. Само загадочное название «Маюмана» образовано от слова «меюманут» – то есть искусность, умение, мастерство. Группа гастролирует по всему миру, выступает на фестивалях в разных странах, а в ноябре-декабре этого года совершит тур по Израилю с новым шоу «Масанама» –  представлением для детей, родителей, бабушек и дедушек.
Спектакль рассказывает об одном дне из жизни древнего племени под названием масанама, которое изобрело то, что изменило мир, – ритм – и стало первой группой «Маюмана». Мы увидим, как люди масанама выживают где-то в джунглях Африки, как они охотятся, разжигают огонь, очищают свою пещеру и, самое главное, как они открывают ритм!
«Масанама» на полтора часа погружает детей в мир приключений и заставляет их оторваться от экранов гаджетов, которые сегодня занимают наше внимание с утра до вечера. С помощью интерактивной игры с артистами «Маюмана» дети смогут научиться ритмично играть на барабанах.
Это веселое и доброе представление увлекает зрителей и превращает их в участников шоу, чтобы каждый почувствовал, каково это жить в джунглях. Здесь каждый сможет дать волю своему воображению, заглянуть в свой внутренний мир и интерпретировать рассказанную историю в соответствии со своими желаниями.

В духе времени, в спектакль включены такие израильские композиции, как «Шевет ахим ве ахаёт», а также гимн нашей страны.
Автор пьесы и режиссер – Уди Готшалк, художественный руководитель театра – Боаз Берман, костюмы – Элла Колесник, сценография и реквизит – Талья Отолонги.

13 декабря, Тель-Авив, зал «Бейт а-Хаяль», 10.00, 12.30, 15.30, 17.30
14 декабря, Нес-Циона,  зал «Гейхал а-Тарбут», 10.00
15 декабря, зал «Смоларш» Тель-Авивский университет, 10.00, 12.30

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/75392

Фото: Mayumana LTD/ ПиарагентствоSofia Nimelstein PR & Consulting

 

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