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Кино

New Cinema Performance из пустыни – на Лазурный берег Канн

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Фото - © Леонид Падруль

Верхнее фото  – © Леонид Падруль

Backstage Art Сafe за последние годы стало жемчужиной культурных событий в Мицпе Рамон. Вчера Art Cafe распахнуло двери своего павильона для посетителей во Дворце фестивалей в Каннах. В праздничные фестивальные дни гости Каннского кинофестиваля смогут познакомиться с экспериментальными фильмами продюсерской группы Kwitkowski Art и авторскими работами видео художника Рони Германа, работающего в технике дополненной реальности. Его видео-перфомансы возникают в Каннах – то посреди Иудейской пустыни, то на средневековых итальянских улочках, то на набережной Каннского фестиваля.

Фото - ©Backstage Art Cafe

Фото – ©Backstage Art Cafe

Backstage Art Сafe  представляет  новые направления в искусстве, разрабатываемые в  проектах  Kwitkowski Art: первый в мире полифонический фильм «Reflection» и фильм «Orbitalism». Над их созданием работала израильская авангардная группа экспериментального искусства «Orbitalists». Руководит группой известный фотохудожник, продюсер Леонид Падруль; автор идеи «Полифоническое кино» и автор нового направления в искусстве «Orbitalism» – режиссер Элина Квитковская; дизайнер Юлиана Горкорова, чья книга «The Global Alphabet» получила мировое признание; видео-художник, «поймавший» Луну в пустыне – Рони Герман. В 2018 году они уже были участниками Израильского павильона на Каннском кинофестивале, посвященного 70-летию Израиля.
Творческая атмосфера фестиваля всегда притягивает людей искусства, но для того чтобы представить фильмы изысканной публике необходимо найти свой оригинальный стиль.

Фото - © Леонид Падруль

Фото – © Леонид Падруль

Работая над фильмом с участием Михаила Гробмана, лидера течения «Второй русский авангард», режиссер-экспериментатор Эллина Квитковская прониклась идеями русского и украинского авангарда, что привело ее к созданию полифонического кино и  течения «Orbitalism». Благодаря этому, группа Kwitkowski Art создала шесть новых фильмов: короткие экспериментальные и полнометражный полифонический «Reflection». Фильмы и трейлеры можно увидеть в эти дни в Израильском павильоне в Каннах.

Подготовка к участию в работе Израильского павильона  заняла у Backstage Art Cafe несколько лет – без какой-либо сторонней поддержки. Художники выражают надежду на то, что экспериментальное искусство найдет понимание и поддержку в соответствующих фондах и в Министерстве культуры. А сегодня, в атмосфере эксперимента и творчества, видеоарт и  интерактивное видеоискусство представлены в павильоне Backstage New Cinema Performance.

Фото - ©Backstage Art Cafe

Фото – ©Backstage Art Cafe

Павильон   работает   все дни Каннского фестиваля с 8:00-17:00.
Backstage New Cinema Performance
Palais des Festival
Booth no. 17.08

* трейлер Reflection https://youtu.be/GxFvdYtffAQ

* трейлер Freedom Formula  https://youtu.be/kBlIqk2gydQ

* экспериментальный фильм Orbitalism 24 ½ (5 min)  https://youtu.be/gJeWdq3_VZE

Текст и фотографии (©Леонид Падруль  и ©Backstage Art Cafe)  – по материалам пресс-релиза

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