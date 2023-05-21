New Cinema Performance из пустыни – на Лазурный берег Канн

Верхнее фото – © Леонид Падруль

Backstage Art Сafe за последние годы стало жемчужиной культурных событий в Мицпе Рамон. Вчера Art Cafe распахнуло двери своего павильона для посетителей во Дворце фестивалей в Каннах. В праздничные фестивальные дни гости Каннского кинофестиваля смогут познакомиться с экспериментальными фильмами продюсерской группы Kwitkowski Art и авторскими работами видео художника Рони Германа, работающего в технике дополненной реальности. Его видео-перфомансы возникают в Каннах – то посреди Иудейской пустыни, то на средневековых итальянских улочках, то на набережной Каннского фестиваля.

Backstage Art Сafe представляет новые направления в искусстве, разрабатываемые в проектах Kwitkowski Art: первый в мире полифонический фильм «Reflection» и фильм «Orbitalism». Над их созданием работала израильская авангардная группа экспериментального искусства «Orbitalists». Руководит группой известный фотохудожник, продюсер Леонид Падруль; автор идеи «Полифоническое кино» и автор нового направления в искусстве «Orbitalism» – режиссер Элина Квитковская; дизайнер Юлиана Горкорова, чья книга «The Global Alphabet» получила мировое признание; видео-художник, «поймавший» Луну в пустыне – Рони Герман. В 2018 году они уже были участниками Израильского павильона на Каннском кинофестивале, посвященного 70-летию Израиля.

Творческая атмосфера фестиваля всегда притягивает людей искусства, но для того чтобы представить фильмы изысканной публике необходимо найти свой оригинальный стиль.

Работая над фильмом с участием Михаила Гробмана, лидера течения «Второй русский авангард», режиссер-экспериментатор Эллина Квитковская прониклась идеями русского и украинского авангарда, что привело ее к созданию полифонического кино и течения «Orbitalism». Благодаря этому, группа Kwitkowski Art создала шесть новых фильмов: короткие экспериментальные и полнометражный полифонический «Reflection». Фильмы и трейлеры можно увидеть в эти дни в Израильском павильоне в Каннах.

Подготовка к участию в работе Израильского павильона заняла у Backstage Art Cafe несколько лет – без какой-либо сторонней поддержки. Художники выражают надежду на то, что экспериментальное искусство найдет понимание и поддержку в соответствующих фондах и в Министерстве культуры. А сегодня, в атмосфере эксперимента и творчества, видеоарт и интерактивное видеоискусство представлены в павильоне Backstage New Cinema Performance.

Павильон работает все дни Каннского фестиваля с 8:00-17:00.

Backstage New Cinema Performance

Palais des Festival

Booth no. 17.08

* трейлер Reflection https://youtu.be/GxFvdYtffAQ

* трейлер Freedom Formula https://youtu.be/kBlIqk2gydQ

* экспериментальный фильм Orbitalism 24 ½ (5 min) https://youtu.be/gJeWdq3_VZE

Текст и фотографии (©Леонид Падруль и ©Backstage Art Cafe) – по материалам пресс-релиза