Новая экспозиция в MUZA – “1200°C”

Начиная с 5 января 2023 года в музее Эрец-Исраэль – MUZA – широкой публике будет представлена экспозиция «1200°C» – работы мультижанровой художницы Эцуко Ичикава

Тысяча двести градусов по Цельсию – это та температура, при которой радиоактивный мусор превращается в прочное непрозрачное стекло (хотя другие источники говорят о 2100 градусах). В рамках проекта «Международные сезоны» в MUZA в Павильоне стекла, начиная с 5 января 2023 года, представлены работы многожанровой японо-американской художницы Эцуко Ичикава, которые проливают свет на роль стекла в современную эпоху. Стекло – один из древнейших материалов, и в то время современнейший, применяемый во многих инновационных технологиях. Стекло само подсказывает новые идеи, новые методы работы с ним и новые пути применения. Сегодня стекло применяется также для поисков решений борьбы с загрязнением окружающей среды в результате деятельности человека.

Эцуко Ичикава – мультимедийная художница, режиссер и активистка – исследует, что лежит между эфемерным и вечным, используя стекло, бумагу, волокно, видео и звук. Ее «пирографы» и «водаграфы» – рисунки, сделанные огнем и водой, захватывают и увековечивают непосредственность момента. Формат ее работы варьируется от небольших двумерных изображений и видео до крупномасштабных инсталляций и перфомансов. Ее творчество похоже на создание визуальной поэзии в широком спектре медиа: рисунок, скульптура, инсталляция, перформанс, кино, поэзия и общественное искусство. Ее работы – интуитивны и спонтанны, а как может быть иначе, когда используются такие эфемерные материалы, как огонь и вода. Ее стеклянный пирограф – это абстрактный рисунок на бумаге, сделанный расплавленным стеклом. Эта работа улавливает и увековечивает непосредственность момента, и это след движения и рук художницы, ее танца с жидким стеклом.

Эцуко Ичикава (р. 1963, Токио etsukoichikawa.com ) начала свою художественную карьеру, работая именно со стеклом. После стажировки в студии ведущего современного мастера по стеклу, непревзойденного маэстро стекольных дел Дейла Чихули в Сиэтле, она сформулировала свой художественный язык. Эцуко Ичикава живет в Америке уже тридцать лет, но ее искусство все еще уходит корнями в ее родную Японию. Работа Эцуко Ичикава — это отражение жизни художницы в этих двух совершенно разных культурах – американской и японской.

Рисунок огнем (пирограф), выставленный в центре павильона, напоминает японскую каллиграфию и представляет ее ранние работы, для которых характерно использование неуловимых материалов, таких как огонь, как летучие вещества, как вода, с помощью которых она запечатлевает как материальные явления, так и мгновенные и мимолетные встречи.

После аварии на ядерной электростанции в Фукусиме в 2011 году, Ичикава всеми силами пытается посредством искусства и общественной деятельности повысить осведомленность о разрушительных экологических последствиях, вызванных использованием ядерной энергии. Видеоработа и инсталляция из стеклянных урановых шаров, показывающие в кинозале павильона (https://etsukoichikawa.com/films/), относятся как раз к серии работ VITRIFIED, возникших как реакция на катастрофу в Фукусиме. В этих произведениях Ичикава передает в «лирическом» формате трагедию катастрофы, последствия которой будут продолжаться еще долгие годы. Название серии VITRIFIED заимствовано из разработанной в 1980 году технологии, с помощью которой можно нейтрализовать токсичные радиоактивные отходы, «улавливая» их в горячее стекло. В серии VITRIFIED Эцуко Ичикава использует урановое стекло в качестве ключевого элемента ее скульптур, инсталляций, видео и фотографий. После разрушительной аварии на АЭС Фукусима в 2011 году в Японии, Ичикава побывала в лабораториях комплекса Хэнфорд на юге штата Вашингтон, где хранятся радиоактивные остатки времен Второй Мировой и Холодной войны, узнала о технологии витрификации (остекловывание, стеклование), превращающей радиоактивные отходы в стекло для окончательной утилизации. В этой серии опыт соединились ее любовь к стеклу, ее японское происхождение, отношение к аварии на Фукусиме, взгляд на это сквозь призму Америки, а также страх, надежда и ответственность за будущее.

По мнению Ичикавы, процесс VITRIFIED воплощает в себе уникальные свойства стекла как средства художественного самовыражения и даже как носителя послания надежды и исцеления

Эцуко Ичикава родилась и выросла в Токио, в 1987 году окончила Токийский университет со степенью бакалавра изящных искусств и, переехав в США, поступила в 1993 году в Pilchuck Glass School, восемь лет проработал у Дейла Чихули ассистентом в студии. Полностью независимой художницей Ичикава стала в 2003 году и с тех пор занята искусством. Прожив в Сиэтле 29 лет, она стала кочевником и в настоящее время путешествует по миру, участвуя в арт-резиденциях.

Ее работы выставлялись на международных выставках, в том числе в Музее изящных искусств Бостона, в Художественном музее Сиэтла, в Музее современного искусства 21 века в Канадзаве и в Королевском музее в Токио, а также в десятках галереях в США, Азии и Европе.

Эцуко Ичикава также является соучредителем Artists for Japan – организации, базирующейся в Сиэтле, которая поддерживает усилия по ликвидации последствий Великого восточно-японского землетрясения 2011 года; она также член NOddIN – токийского коллектива кинематографистов; и член правления некоммерческой организации From Hiroshima to Hope, которая ежегодно проводит церемонию запуска фонариков в память о жертвах атомных бомбардировок и в поддержку мира.

****

Часы работы музея MUZA: понедельник и среда – с 10:00 до 16:00, вторник и четверг – с 10:00до 20:00, по пятницам – с 10:00 до 14:00, по субботам – с 10:00 до 18:00. Воскресенье – закрыто.

Страница в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/eretzmuseum.muza.telaviv

Сайт музея – https://www.eretzmuseum.org.il/

Фотографии – ©Sean Frego- предоставлены пресс-отделом MUZA