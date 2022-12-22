Год 2022-й. Каким он был? Судя по фотографиям – невеселым

Заглавное фото: снимок года. Итай Рон.

תמונת השנה – איתי רון

צעירים חרדים צופים בהלווייתו של הרב חיים קנייבסקי, לאחר שטיפסו על עץ בשל הצפיפות הרבה.

בני ברק, 20 במרץ 2022



2022-й год подходит к концу. Каков он в фотографиях? Традиционная двойная выставка «Местное свидетельство» и World Press Photo показывает уходящий год. Выставка уже открыта в музее MUZA, продлится до 11 февраля 2023 года. Поторопитесь: уходит год, уходит время. Из замеченного на выставке, которую дошлые журналисты уже увидели: много женщин фоторепортеров, гораздо больше чем было раньше. Неудивительно, что первое место в категории «Новости» присуждено женщине-фотографу.

Ни одной веселой или радостной фотографии – вообще, ни одной! Даже в таких категориях -разделах выставки, как природа, спорт или город. Меньше фотографий на экспозиции – павильон Ротшильда в музее и оформлен иначе: каждый год выставочный зал проектирует разные дизайнеры. Больше пространства, больше возможности рассмотреть тот или иной снимок, вглядеться него, задуматься. Над чем задуматься?

Над тем, что было в уходящем году и что будет в новом;

над трендами фотожурналистики, в немалой степени определяемой членами жюри, особенно World Press Photo , что очень чувствуется от года к году.

Над тем, релевантно ли сегодня искусство фоторепортажа или оно становится все больше и больше именно искусством, уходя от правды, как-то и предрекали авторы фантастических романов, предупреждавшие о том, что единственную правду можно будет найти только в камерах уличного наблюдения. И может быть куда больше правды в случайных любительских снимках, чем в тех, которые делают фотографы, посланные на место событий редакцией для выполнения задания.

Об этом – о правде и визуальной истине, о фотографах независимых и редакционных – на выставке тоже рассказывается, как и о возросшем насилии – везде, во всех областях жизни. И может потому, что эта двойная выставка так печальна, видно, как всё взаимосвязано. Всё – люди, звери, города птицы, дома, природа, краски, свет, война, агрессия, юмор, спокойствие. Любовь? На сей раз ее нет, хотя… Хотя, каждый видит по-своему. И символично, что выставка открылась в самый короткий день этого невеселого года.

Выставка фотожурналистики «Местное свидетельство» – самое важное и крупнейшее ежегодное мероприятие в Израиле в области документальной фотографии – откроется в Музее Эрец-Исраэль-MUZA 22 декабря 2022 года и продлится до 11 февраля 2023 года. Год был такой, что нет никакого желания играть цифрами 22-12-2022… год был такой, что нельзя не запомнить и не вспоминать – и в этом помогут фотографии.

Обе эти выставки уже 19 лет демонстрируются одновременно в одном месте, подчеркивая социальную и историческую значимость документальной фотографии, ее культурную и художественную составляющую. «Местное свидетельство» проводится в Израиле с 2003-го года. World Press Photo показывается у нас в стране с 2002 года. И за столько лет (а World Press Photo существует уже больше пяти десятилетий) можно проследить, как развивается документальная фотожурналистика, как совершенствуется, как превращается в журналистское расследование.

Вечером 21 декабря были объявлены победители конкурса «Местное свидетельство 2022»:

Фото года – Итай Рон

Ультраортодоксальная молодежь наблюдает за похоронами раввина Хаима Каневского, забравшись на дерево. Бней-Брак, 20 марта 2022 г.

Серия года – Орен Зив

Подавление протеста жителей бедуинской деревни Сува-эль-Атраш против лесохозяйственных работ Национального фонда для Израиля,

Негев, 12-13 января 2022 г.

Новости

Первое место – Майя Левин

Похороны Ширин Абу-Акле, журналистки Аль-Джазиры, убитой во время военной операции в Дженине. Иерусалим, 13 мая 2022 г.

Новости первое место, серия работ – Ахмед Гирабали (AFP)

Столкновения между израильской полицией и палестинцами на Храмовой горе и в мечети Аль-Акса. Иерусалим, апрель – июль 2022 г.

Полностью список победителей приведен на сайте конкурса – https://www.edutmekomit.co.il/



Конкурс World Press Photo был основан в середине 1950-х годов в Нидерландах с целью поощрения свободной фотожурналистики и с тех пор стал самой престижной площадкой для лучших мировых журналистов и фотографов-документалистов.

Конкурс-выставка «Местное свидетельств отражает взрывоопасную израильскую реальность на политическом, социальном уровне и уровне безопасности: пятые выборы; бедуинская община; эскалация арабо-израильского конфликта, насилие в арабском обществе; теракты в крупных городах по всей стране; беспорядки на Храмовой горе, операция «Рассвет» в секторе Газа. На выставке также будет представлен особый раздел, описывающий войну, идущую в Украине, с точки зрения израильских фотокорреспондентов, которые были там и запечатлевали войну, разрушения, беженцев.

В этом году на конкурс «Местное свидетельство» финалом которого становится ежегодная выставка в MUZA, было представлено 6256 фотографий, сделанных 353 профессиональными фотографами. Для итоговой выставки было отобраны 57 участников, в том числе 19 женщин-фотографов, которые представляют в MUZA 173 фотографии и 9 видео-работ в следующих категориях: новости, природа и окружающая среда, религия и вера, общество и общины, спорт, урбанистика и культура, длинная выдержка. Как и ежегодно, фотографии-лауреаты конкурса были выбраны независимым жюри, состоящим из ведущих профессионалов в области фотографии, курирования и медиа. Выбор проходил на анонимной основе. Полный список лучших фотографий этого года и лауреатов конкурса «Местное свидетельство» объявляется на торжественной церемонии за день до открытия выставки для широкой публики..

Ами Кац, генеральный директор музея: «Последние 14 лет музей Эрец-Исраэль проводит в своем главном выставочном павильоне выставки «Местное свидетельство» и World Press Photo. Эти выставки фотожурналистики – всегда откровенны, трогательны, вызывают чувства причастности и сопереживания. Эти музейные экспозиции – своего рода современный отголосок исторической рыночной площади, где велись бурные дискуссии и дебаты всем животрепещущим вопросам. И сегодня наша цель – предоставить платформы для разнообразных идей, мнений и мыслей. Некоторые из них приятны, другие шокируют. Но в этой широте взглядов и плюрализме и кроется сила воздействия этих выставок».

В жюри конкурса «Местное свидетельство» 2022 вошли:

Леа Абир – художественный руководитель Центра современного искусства в Араде, основатель и соредактор журнала «Toho» и куратор выставки «Местное свидетельство» 2022;

Галия Гур-Зеэв – фотограф, куратор и член редакции «Местное свидетельство»

Илан Ицхайек – журналист и редактор Yedioth Ahronoth Group и руководитель направления журналистики в колледже «Сапир»;

Д-р Лиат Лави – руководитель магистерской программы по визуальной коммуникации в Академии искусства и дизайна «Бецалель»;

Майя Аннер – куратор и исследователь в области фотографии;

Д-р Ротем Розенталь – генеральный директор Центра фотографии в Лос-Анджелесе; Гай Раз – куратор отдела фотографии музея Эрец-Исраэль – MUZA;

Д-р Орли Шаби – преподаватель кафедры истории искусств Тель-Авивского университета и кафедры визуальной культуры Академии искусства и дизайна Бецалель;

Д-р Хусни Альхатиб Шехада – глава кафедры пластических искусств Педагогического колледжа Левински и лектор Академии искусства и дизайна «Бецалель»

Куратор выставки – Лия ​​Абир.

Инициатор и руководитель выставки -Дана Дана Вольфайлер-Лалкин.

World Press Photo – проект, основанный в середине 1950-х годов в Нидерландах для стимулирования свободной прессы и совершенствования в области документальной и репортажной фотографии. С момента первого конкурса World Press Photo в 1955 году, его ежегодная финальная выставка представляет сцену (самую престижную и старейшую) для лучших фотожурналистов и документалистов мира, в том числе фотографов New York Times и National Geographic, став уникальной площадкой для независимой фотожурналистики и свободного обмена информацией по всему миру.

World Press Photo – международная фото-организация с офисом в Амстердаме – провела конкурс уже в 65-й раз. Фонд World Press Photo действует под покровительством принца Королевства Нидерландов. Выставку World Press Photo в течение года в 100 городах 45 стран мира могут увидеть миллионы посетителей, в том числе и в виртуальном пространстве. Глобализм и одновременно различие культур, беспристрастные и эмоциональные свидетельства, представленные на этой выставке, вызывают в мире такой же интерес, как и в Израиле.

Всего в 2022 году на конкурс World Press Photo поступило 64823 фотографии от 4066 фотографов из 130 стран.

Снимком года стала работа канадского фотографа Эмбер Брэкен. Среди отмеченных работ – фотопроект про уничтожение Амазонии, репортаж о борьбе с природными пожарами в Австралии и не только.

В 2022-м году конкурс World Press Photo проводился по новым правилам, чтобы исключить диспропорцию в географии, – в два этапа. Впервые были определены региональные победители – их стало 24. Новый – региональный – подход конкурса подразумевает, что в каждом регионе (Азия, Африка, Европа, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Океания) определяются победители в четырех номинациях: Singles, Stories, Long-Term Projects and Open Format.

В рамках выставок «Местное свидетельство» и World Press Photo в музее Эрец-Исраэль – MUZA пройдут дополнительные мероприятия, которые позволят глубже понять мир документальной фотографии в Израиле и в других странах: встречи с фотографами, экскурсии, семинары с участием фотографов-лауреатов и т.д.

Экскурсии по выставке будут проходить по вторникам и четвергам в 18:30

По субботам – в 11:00 и в 12:30

Подробную информацию можно найти на сайте музея

https://www.eretzmuseum.org.il/

и на сайте «Эдут Мекомит»

https://www.edutmekomit.co.il/

На сайте

www.worldpressphoto.org

а также на странице музея в Facebook https://www.facebook.com/eretzmuseum

Или https://www.facebook.com/eretzmuseum.muza.telaviv

а на странице выставки в фейсбуке – https://www.facebook.com/Press.Photos.Exhibition

«Местное свидетельство» – World Press Photo. Музей Эрец-Исраль – MUZA

Ул. Хаим Леванон 2, Рамат-Авив, Тель-Авив | Часы работы: воскресенье, понедельник, среда с 10:00 до 16:00 | вторник, четверг, суббота с 10:00 до 20:00 | пятница с 10:00 до 14:00: 00

Маша Хинич. Все фотографии предоставлены пресс-отделом MUZA