Now We Can – выставка, отмечающая 30-летие школы скульптуры «Басис» и содружества художников КАН (New Artists Collegium)

06.06.2024-18.06.2024

Центр Амиад, Амиад 12, Блошиный рынок, Яффо-Тель Авив

Выставка – событие в которой учувствуют скульпторы, живописцы, фотографы, дизайнеры… родные друг другу люди. Нашедшие свое место для работы и творчества в школе скульптуры «Басис», в дальнейшем Коллегиум КАН

Осенью 1993 года открылся первый курс скульптуры под руководством скульптора Давида Зунделовича.

Через год набралась еще одна группа студентов, и еще одна… присоединились новые учителя, деятельность разрослась далеко за пределы скромных студийных занятий.

Наладились связи и проявились совместные проекты с зарубежными академиями искусств и различными культурными организациями.

Три десятилетия спустя список выпускников насчитывает более 150 художников – скульпторов и живописцев.

Эта выставка задумывалась как ответ на вопрос «как твои дела, чем занимаешься?» – выставка работ этого времени. В ней участвуют более 40 выпускников а так же учителя и друзья художники которые всегда являлись частью нашей школы.

Мы собирались открыть выставку 20.10.2023.

Но двумя неделями ранее жизнь прервалась, для нас для всех.

Восемь месяцев спустя, мы все таки решили собраться и показать наши работы публике. Помимо запланированной экспозиции, будут представлены и новые работы – коллекция художественных медалей и крупномасштабная каллиграфия – реакция на трагедию 7 октября и войну в Израиле.

Список участников:

יהונתן אביבי | סימון אג’יאשווילי | כרמל טל אילן | סלווין אילן | כריס אלבנוס | ליזבת אפק | דוריס ארקין | אבישג בוסי | אריה בן טוב | דורון בר-אדון | אולג גבריזון | אריאלה גוטנברג יריב | ג’ודי גונן | מקס גורביץ | סשה גליצקי | אלכסנדר דורון | קטיה דסננקו | אילנה המבורגר | דפנה וויטסון | אצ’י ורנר נירי | אנה זונדלוביץ | גרג זונדלוביץ | דוד זונדלוביץ | בר זכריה | רחלי טאובר | מירה יפעת | דבורה כהן | יעל כהן | גדעון כנעני | עדן מור | גילה מייזל | יהודה מייזל | רון מלר | שמואל מתן | גבריאלה סבח | דבי סילבר | נועה ספקטור | גרא עירון | איילת עמרני נבון | זיו פלג בן זאב | רחל פריגת רוזן | טניה פרמינגר | רונית צור | רות קפלן | אליאן קצ’קה | אלכס צוקרמן | יוס רבן-דה יונג | רחל רובין | וסילי רז | בני רזניק | לאו ריי | פיטר שטיבלמן | משה שק

Особые мероприятия:

06.06.2024 | четверг 19:30 – Открытие

10.06.2024 | понедельник | 19:00 – CraftsWomen of Sculpture – ремесленницы

12.06.2024 | среда | 19:00 – МемориАрт – беседа об изобразительной памяти

14.06.2024 пятница | 11:00 – Обсуждение выставки

16.06.2024 | воскресенье | 19:00 – Lets Talk Sculpture – фильмы наших учителей

*возможны изменения во времени проведения мероприятий.

Главный куратор – Давид Зунделович. Скульптор

Кураторы – Ирис Эльханани, Дорон Полак

