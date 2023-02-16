«О би ди бам бам».  Tribute Мати Каспи

Заглавное фото – Израильский Вокальный Ансамбль. Фото – © Цур Коцер

Когда-то весь Израиль напевал «О би ди бам бам» и не было нужды объяснять, что это значит и напоминать, кто такой израильский композитор и музыкант Мати Каспи – автор одноименной песни. Но прошли годы, мы помним кто такой Мати Каспи, его по-прежнему любят, его песни исполняют, он – одна из центральных фигур израильской сцены. На его песнях выросло несколько поколений, но есть новые поколения и новые люди в стране, которым надо и стоит рассказать о Мати Каспи и для которых надо и стоит исполнить его песни. Израильский Вокальный Ансамбль в своем ближайшем, в начале марта, концерте-посвящении Мати Каспи исполнит его песни, посвятив всю программу этому композитору.

2 марта – Раанана, 3 марта – Тель-Авив. 4 марта – Хайфа.

Израильский Вокальный Ансамбль отмечает в этом году 30-летие своей деятельности и посвящает третью программу серии «Вокальное переживание» сезона 2022-2023 года песням Мати Каспи. Подобно песням Шуберта, Форе и других авторов, ставших европейской музыкальной классикой, песни Мати Каспи – это подлинная израильская классика , во всем ее богатстве, разнообразии, и, как всякая настоящая классика, не только выдерживающая испытание временем, но и, кажется, со временем становящаяся все лучше.

Мати Каспи нельзя спутать ни с кем. Исследователь и историк музыки Ципи Флейшер писала о музыканте: «Мати Каспи – гений своей среды, он – важная веха в истории мировой музыки. Каспи изобрел совершенно новый, собственный язык. Он единственный, кто привнес сюда изысканную изощренность и вестернизацию».

Более пятидесяти лет Каспи сочиняет музыку, и все песни, которые родились от союза его незаурядного ума и безграничного воображения, отличает совершенно особенное, ни на кого не похожее исполнение.

На предстоящем концерте Юваль Бен-Озер, художественный руководитель Израильского Вокального Ансамбля, вместе с его участниками, предлагает слушателю ретроспективу четырнадцати песен Каспи в переложении для голоса. Эти переложения «а капелла» были написаны специально для ансамбля лучшими аранжировщиками Израиля. Выдающийся талант Каспи-композитора и высочайший профессионализм Израильского Вокального Ансамбля – это обещание настоящего праздника музыки, который ожидает слушателя.В программе прозвучат самые известные песни Мати Каспи: «Гитара уснула», «Щенок о би ди бам бам», «Возьми мою руку в свою», «Голубиная песня», «Придет другой день», «Жаркими летними ночами», «Вот там», «Тот, кто поет», «Сколько же песен можно придумать», «Конец дня», «Мое второе детство», «Элиэзер Бен Иегуда», «Фортепиано».

Аранжировки: Амир Лекнер, Евгений Левитас, Ян Зелиха, Цви Шерф, Эяль Батт, Эрез Таль.

Мати Каспи родился в кибуце Ханита в Западной Галилее в 1949 году, через год после создания государства. Его родители, репатрианты из Румынии, рано заметили и поощряли необыкновенные способности мальчика к музыке. В пять лет Мати уже играл на флейте и мандолине. Когда мальчику исполнилось восемь, правление кибуца приняло решение купить Мати пианино, и оплатить его учебу в музыкальной школе Нагарии, что по тем временам было делом невероятным.

В 17 лет Мати Каспи впервые спел в прямом эфире радиостанции «Коль Исраэль», которая была в те годы настоящим инкубатором молодых перспективных израильских музыкантов, среди них – Хава Альберштейн, Ави Толедано, Офра Хаза, Ярдена Арази и десятки других. Для Каспи это было началом головокружительной профессиональной карьеры в качестве композитора, певца, продюсера и аранжировщика.

Каспи выпустил десятки альбомов, он сотрудничал с лучшими музыкантами Израиля, автор многих песен Каспи – прекрасный, увы, покойный израильский поэт Эхуд Манор.

Мати Каспи является одним из самых известных в мире израильских музыкантов. Он – автор собственной музыкальной методологии, которую изучают в высших учебных заведениях Израиля, к примеру, в Еврейском Университете в Иерусалиме, читают курс «От Шуберта до Мати Каспи».

Мати Каспи сопровождает неизменный успех у публики и высокая оценка музыковедов, которые сравнивают его вклад в израильскую музыку с революцией: «Теперь, десятилетия спустя, многие его песни стали израильской музыкальной классикой, но в начале семидесятых эта музыка была совершенно отличной от всего, странной и удивительной, Он не боялись совмещать джаз-рок с классической музыкой и фолком, и это было ново, свежо и очень некоммерчески».

Песня «Щенок О би ди бам бам», название которой вынесено в заголовок – так же назван и концерт – одна из самых популярных мелодий, которую напевал, когда она вышла, весь Израиль. Существует несколько версий, которые Каспи варьировал – соло на пианино он заменял соло на флейте, точнее, на волынке. Блестящий пианист и аранжировщик, Каспи сохраняет и сегодня преданность своему первому инструменту – флейте.

Что касается переложения для Израильского Вокального Ансамбля – как «Щенок О би ди бам бам», так и другие популярные песни Мати Каспи, вошедшие в программу, оказались неисчерпаемым источником импровизаций для голоса. Музыканты Ансамбля будут рады поделиться со слушателями своими открытиями. Ждем вас на концерте!

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Израильский Вокальный Ансамбль. «О би ди бам бам». Tribute Мати Каспи

Дирижер: Юваль Бен-Озер

Городской Центр музыки и искусств Раананы – четверг, 2 марта, 20:30

Тель-Авивский музей искусств – пятница, 3 марта, 13:00.

Прямая трансляция, онлайн-зал – пятница, 3 марта, 13:00

Хайфа, зал «Раппопорт» – суббота, 4 марта, 20:00

Цена билетов на концерт 100-135 шекелей – скидки для пенсионеров и для лиц до 21 года.

Онлайн-зал – 70 шекелей

Заказ билетов по телефону 074-7012112 или на сайте ансамбля – https://ivocal.co.il

Информация об абонементах – 074-7012112.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1239732010287590/1239732386954219

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Абонемент на 4 концерта: 340-360 шек.

Годовой абонемент в онлайн-зал – 250 шекелей.

Ссылка на сайт – https://ivocal.co.il

Фотография (© Цур Коцер) предоставлена пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля