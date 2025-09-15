О Гершвине в трех действиях…

Заглавное фото – ©MosheChitayat

«Гершвин – Революционная версия»: джаз, американская классика и современность снова на сцене Оперного театра Тель-Авива.

3 октября в Оперном театре Тель-Авива «Революционный оркестр» вновь представит программу «Гершвин – Революционная версия»: концерт в трёх актах, где три израильских музыканта – Гай Минтус, Йонатан Эльбалак и Майя Бельзицман – предлагают свои интерпретации музыки Джорджа Гершвина. «Моя музыка – это американская жизнь, переложенная на ноты», – говорил Джордж Гершвин. В каждом аккорде его «Rhapsody in Blue » слышится свобода и беспокойство, тоска и надежда, лёгкость и дерзость – всё то, чем живёт джаз.

Программа «Гершвин – Революционная версия» подготовлена «Революционным оркестром» под художественным руководством Роя Оппенгейма и Зоара Шарона. В ней исполняется музыка, которая давно вошла в концертный обиход и, при этом, продолжает меняться вместе с исполнителями и слушателями. Любимые джазовые композиции Гершвина легко принимают современную форму, не теряя связи с корнями джазовой музыки. Программа построена как представление в трех действиях. Каждый акт создан израильским автором-исполнителем и предлагает собственную линию разговора с легендарной музыкой. Сложно поверить, что уже прошел век: музыке Гершвина – 100 лет, а она все еще в центре внимания и слушателей, музыкантов.

Гай Минтус представляет в этой программе собственную версию «Rhapsody in Blue», внимательно «двигаясь» по партитуре, сохраняя логику оригинала, добавляя пласты современных ритмов, отголоски хип-хопа, развивая импровизационную линию на стыке американского джаза и ближневосточных ладов. Напомним, что у Минтуса за плечами обучение в Манхэттенской музыкальной школе, многолетняя жизнь между Нью-Йорком и Тель-Авивом, работа с различными оркестрами и ансамблями, в том числе, исполнение «Rhapsody in Blue» с Баварской филармонией в 2018 году. Минтус объединяет джаз, элементы ближневосточной музыки, босанову и импровизацию. «Эта музыка всегда звучала у меня в голове, – говорит он, – а эта версия стала попыткой сыграть то, что я слышал мысленно».

Во втором акте звучит «Catfish Row» – сюита из «Порги и Бесс», которую Йонатан Эльбалак заново «собрал» как двадцатиминутное произведение для электрогитары и электроники с ясными темами и чистыми линиями, выбрав из большого материала основные мотивы, а затем переосмыслив их средствами сегодняшней гитарной техники.

У Йонатана Эльбалака давняя связь с этой музыкой, начиная со школьных ансамблей и продолжая проектами, где соприкасаются джаз, рок и электронные звучания. Это дает ему возможность удерживать баланс между хорошо известными темами Гершвина и новыми аранжировками.

Третий акт отдан Майе Бельзицман, которая начинала как классическая виолончелистка, занималась сольной и камерной практикой, училась в Иерусалимской академии музыки и танца, а затем постепенно расширила поле работы, стала писать аранжировки, выступать как певица и композитор. В её трактовке «They Can’t Take That Away from Me» ощущается уважение к традиции свинга и баллады, внимательность к самому дыханию фразы, при этом сохраняя камерную интонацию и тщательно выстроенную динамику, где виолончель и голос работают как единое высказывание.

Саму же эту «революционную» программу (как, собственно говоря, и сам «Революционный оркестр») придумали Рои Оппенгейм и Зоар Шарон.

Оппенгейм – дирижёр и музыковед, выпускник Еврейского университета и Иерусалимской академии музыки и танца, с 2013 года занимал пост музыкального руководителя и домашнего дирижёра Хайфского симфонического оркестра, сотрудничал с ведущими израильскими коллективами, преподаёт философию музыки и эстетики в университетах, что безусловно объясняет его отношение к структуре концерта и к репертуарной логике.

Зоар Шарон работает как композитор и педагог, является лауреатом Премии премьер-министра по композиции 2012 года, пишет музыку для различных ансамблей, держит в фокусе задачу соединения академического мышления с гибкостью сценической формы.

И немного об истории этой музыки – истории американской музыки XX века: программа «Гершвин – Революционная версия» выстроена вокруг признанных опор гершвиновского наследия. Гершвин – один из тех, кто первым ввёл джаз в концертный зал. Его «Rhapsody in Blue», впервые исполненная в 1924 году на концерте Пола Уайтмена «An Experiment in Modern Music», показала, что импровизация и свинг могут сосуществовать с симфоническим оркестром. Позже появятся «Американец в Париже» и «Порги и Бесс», мюзикл «Of Thee I Sing», за который он получил Пулитцеровскую премию. Его мелодии давно стали частью «Великого американского песенника», и до сих пор их поют, аранжируют и переосмысливают.

Наряду с «Rhapsody in Blue» и «Catfish Row» в концерте 3 октября прозвучат «The Man I Love», «Fascinating Rhythm», «They Can’t Take That Away from Me», «It Ain’t Necessarily So», «Let’s Call the Whole Thing Off», а также номера из «Porgy and Bess», – в новой обработке на оперной сцене.

******

«Гершвин – Революционная версия»:

3 октября, пятница, 13:00, Оперный театр Тель-Авива

Дирижер: Рои Оппенгейм

Виолончель и вокал: Майя Бельзицман

Электрогитара и вокал: Йонатан Эльбалак

Фортепиано и вокал: Гай Минтус

Художник по свету: Офир Бен-Хаим Звуковое оформление: Уэлл Котлер

«Революционный оркестр»

Художественные руководители: Зоар Шарон и Рой Оппенгейм

Продюсер: Дэниэль Ринг

Омер Лакнер: генеральный директор

Снимки с концерта: ©Moshe Chitayat

Портреты – ©Yossi Zwecker

Текст: Маша Хинич

