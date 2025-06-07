Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Заглавная иллюстрация – פנחס כהן גן, ללא כותרת, 1976. צילום- רן ארדה

“Образ – форма – формула”. Персональная выставка художника Пинхаса Коэна Гана в Тель-Авиве в галерее “Базель” с 20 июня 2025 года

Куратор: Нирит Даган

«Образ – форма – формула» — персональная выставка художника-новатора Пинхаса Коэна Гана, одной из ключевых фигур израильского концептуального искусства. Выставка сосредоточена на работах, созданных в 1970–1980-х годах — в период, когда Коэн Ган сформировал свой уникальный художественный язык, сочетающий человеческий образ, графические формы и тексты

с научно-поэтическим характером.

Коэн Ган известен своим исследовательским, междисциплинарным подходом к искусству, соединяющим живопись, текст, науку и философию. Выставка отражает его обращение к «образу» — схематическому человеческому облику, к «форме» — как измеренному формальному пространству, и к «формуле» — как к инструменту упорядочивания мысли и чувства одновременно.

Среди представленных работ: рисунки на газетах, неоэкспрессионистские фигуры, комбинации графиков и диаграмм, а также отсылки к как личным, так и универсальным нарративам.

«Война — это скорбь, боль — это послание, в котором человек терпит неудачу», — говорит художник Пинхас Коэн Ган.

Пинхас Коэн Ган. “Образ – форма – формула”. 20 июня – 12 июля 2025 года, галерея Базель, Тель-Авив

Галерея «Базель» в Тель-Авиве с радостью представляет выставку «Образ – форма – формула» — новую персональную экспозицию художника Пинхаса Коэна Гана, предлагающую обновлённый взгляд на его идейное творчество 1970–1980-х годов — ключевого десятилетия, в течение которого он сформировал свой уникальный визуальный и концептуальный язык.

Название «Образ – форма – формула» включает в себя три основных слоя, характеризующих работы Коэна Гана в указанный период. «Образ» представляет собой элемент изображения — человеческие фигуры, которые художник исследовал и осмыслял на протяжении десятилетий творчества. «Форма» подчёркивает его интерес к формальным аспектам — к исследованию цвета, линии и композиции. «Формула» отсылает к концептуальной и процессуальной структуре — к стремлению выявить повторяющиеся, почти научные, принципы в художественной работе. Вместе эти три понятия представляют Коэна Гана как художника, видевшего в искусстве не менее аналитический, чем эмоциональный процесс.

Тема выставки сопровождает Коэна Гана с 1970-х годов. «Образ – форма – формула» (на английском: FFF – Figure – Form – Formula) легла в основу множества живописных серий, исследовавших напряжение между композицией, изображением и мысленными моделями. Его картины 1970–1980-х годов часто включают формулы и тексты, порой на иностранных языках, как часть поисков рефлексивного, многослойного художественного языка.

Работы, представленные на выставке, расширяют концептуально-формальный язык, характерный для художника, неожиданным образом. В этих произведениях он исследует границы гуманизации, используя схематические образы и соединяя миры науки и визуальной поэтики. Схематичный человеческий образ, представляющий «всякого человека», сталкивается с законами природы, представленными в виде математических формул, вызывая ощущения гибели, беспомощности и отчуждённости. Формулы в его работах символизируют жёсткие, фиксированные понятия в мире полной неопределённости.

В этих произведениях Коэн Ган обращается к темам принадлежности, культурного разрыва, чуждости и тщетных попыток слиться с окружающим пейзажем, открыто касаясь политических и социальных вопросов. Он объединяет в своих работах слои краски, тексты и схематические фигуры, создавая встречу между чувством и порядком, между искусством и философией.

«Выставка приглашает посетителей внимательно вглядеться в визуальные способы мышления Коэна Гана и открыть для себя актуальность его художественного мира сегодня. Она стремится не только показать искусство, но и предложить взгляд на искусство как на способ понимания реальности — язык, который стремится упорядочить хаос, сформулировать порядок и в то же время растрогать», — говорит куратор выставки Нирит Даган.

Пинхас Коэн Ган: Образ – форма – формула

20 июня – 30 июля 2025 года, галерея «Базель», ул. Базель 34, Тель-Авив

Вход свободный

Часы работы: воскресенье – четверг: 10:00–19:00 | пятница – суббота: 10:00–14:00

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