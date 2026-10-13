Ольга Фельдман: линия, которая уходит в глубину

Персональная выставка «Искусство одиночества»

TaLis Gallery, Иерусалим

29 сентября — 15 октября 2026

Автор текста — © Катя Финкельштейн, куратор выставки. Заглавное фото — © by Mikhail Korotkov

Что может вместить в себя одна линия?

Линия может отмечать границу, задавать направление или фиксировать невидимое. По её изгибу мы узнаём, что сердце сбилось с привычного ритма, глубоко под землёй началось движение литосферных плит, а вопрос вызвал реакцию, которую тело не смогло скрыть на детекторе лжи. Линия не рассказывает нам, что именно произошло, — она оставляет след, по которому мы пытаемся это понять.

В персональной выставке Ольги Фельдман «Искусство одиночества» линия становится именно таким инструментом: способом фиксировать внутренние процессы, которые невозможно увидеть непосредственно. Выставка объединяет работы разных лет — акрил на холсте и цифровые произведения, преимущественно напечатанные на дибонде, — и позволяет проследить, как постепенно менялся художественный язык Фельдман.

Для самой художницы подготовка персональной выставки неожиданно стала возможностью увидеть этот процесс со стороны.

«Я увидела упрощение — переход от сложного, многодетального языка к лаконичности и минимализму. Переход от единичных высказываний к серийности. И ещё я увидела, что работ много и из них можно выбирать», — говорит Фельдман.

Это движение к лаконичности не означает упрощения содержания. Напротив: чем меньше элементов остаётся в изображении, тем большую нагрузку принимает на себя каждый из них.

Линия как система

Фельдман работает с линиями, ритмами, частотами, повторениями и минималистичными структурами. Линии множатся, превращаются в волны, складываются в подобия ландшафтов или растворяются в абстрактных полях. Взгляд следует за заданным ритмом, пока не обнаруживает отклонение — небольшой разрыв, смещение или изменение частоты.

Особенно заметным это становится в чёрно-белых работах: здесь отличие невозможно спрятать в цвете.

Серия Frequencies построена на оптическом противоречии. Изображение физически неподвижно, однако повторяющиеся линии создают ощущение колебания и движения. Глаз словно продолжает работу изображения самостоятельно.

Эта способность минимального визуального элемента сообщать о сложном процессе проходит через всю выставку. Линия может быть математической структурой, следом движения руки, графиком, границей, частотой — и одновременно носителем эмоционального состояния.

При этом для Фельдман принципиального противопоставления между цифровым и физическим изображением не существует. На выставке работы, выполненные акрилом на холсте, соседствуют с цифровыми произведениями со схожей графической логикой.

«На самом деле для меня нет разницы. Это просто разные инструменты. Диджитал позволяет больше ошибок и больше вариативности», — объясняет художница.

В цифровой среде форму можно многократно изменить, проверить различные варианты, вернуться назад. Работа рукой оставляет другой тип следа. Но конечный вопрос остаётся тем же: что происходит с системой, когда внутри неё появляется изменение?

Ландшафт двух катастроф

Одна из ключевых работ выставки — Emotional Landscapes: композиция из 36 фрагментов, организованных в сетку Фибоначчи.

Фельдман начала работу над ней как художественный отклик на вторжение России в Украину. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года она вернулась к холсту и продолжила работу.

Таким образом, внутри одного произведения оказались переживания двух катастроф. Второе событие не отменило и не вытеснило первое — оно наложилось на уже существующий эмоциональный слой.

В этом наложении можно увидеть и более широкий опыт алии: человек оказывается внутри новой реальности, но привезённая с собой история не прекращается в момент пересечения границы. События страны происхождения и события страны, ставшей новым домом, существуют одновременно и интерферируют друг с другом.

Абстракция здесь оказывается особенно точным инструментом именно потому, что не пытается иллюстрировать конкретное событие. Она показывает не событие, а реакцию внутренней структуры на него.

Увидеть невидимое

В работе Banshee Фельдман обращается к ирландскому мифологическому образу. В фольклоре банши — женский дух, чей крик предупреждает о приближающейся смерти. Однако Банши Фельдман практически лишена возможности быть услышанной.

Она существует в темноте. Её невероятно длинные волосы словно антенны улавливают частоты человеческих мыслей. Она знает и чувствует происходящее, но остаётся невидимой и неслышимой.

Здесь особенно важным становится текст, сопровождающий изображение. Вообще тексты Фельдман — не столько экспликации, сколько параллельный слой её художественной практики. В них появляются мифы, обстоятельства создания работ, философские размышления, фантастические существа. Текст не расшифровывает изображение окончательно, а скорее меняет оптику, заставляя после прочтения посмотреть на него ещё раз.

Банши становится образом радикального одиночества: существа, которое воспринимает всё, но не может установить связь с другими. Одновременно она воплощает состояние ожидания — тишину непосредственно перед трансформацией.

Само одиночество в этой выставке поэтому не сводится к физическому отсутствию другого человека. Оно возникает как пространство внутренней работы, наблюдения и невозможности полностью передать собственный опыт другому.



Ольга Фельдман. Banshee, detail. 2011.

«Эта выставка — линия, которую я забрасываю в глубину, позволяя себе двигаться дальше — глубже и вперёд. Это собрание моментов боли, одиночества, стойкости и, в конечном итоге, обретения собственной силы. Это серия диалогов между пустотой и мной самой в поиске пути к самовыражению. И это также зеркало депрессии — свидетельство того, насколько глубоко она способна влиять на жизнь и творчество художника», — говорит Фельдман.

Насколько мы действительно различаемся?

Если персональная выставка становится точкой, из которой можно посмотреть назад, она одновременно обозначает и направление дальнейшего движения.

Фельдман говорит, что сейчас её интересуют оптика, прозрачность, хроматические аберрации, симметрия и отражения. Возможно, какое-то время её работы останутся монохромными — но художница подчёркивает, что монохромность вовсе не обязательно означает чёрное и белое. Это может быть исследование множества оттенков одного цвета.

Однако особенно важной для неё сейчас становится находящаяся в процессе работа серия One of a Kind, три произведения из которой представлены на выставке.

Если многие более ранние работы Фельдман исследовали отклонение внутри системы, здесь вопрос различия приобретает иной масштаб — речь идёт уже об идентичности.

«Современный человек придает огромное значение своей идентичности и самости. Наши отличия переоценены. В конечном итоге мы все просто набор интерферирующих между собой полей», — говорит художница.

Это высказывание неожиданно переворачивает привычное прочтение её визуального языка. Повторение, которое сначала кажется способом подчеркнуть индивидуальное отклонение, теперь позволяет поставить под сомнение саму исключительность индивидуальности.\

Волны пересекаются. Поля накладываются друг на друга. Отдельные структуры возникают лишь на время — как результат взаимодействия множества процессов.

И тогда линия в работах Фельдман перестаёт быть только границей между одним и другим. Она становится способом увидеть связь.



Возможно, именно здесь находится один из парадоксов «Искусства одиночества»: выставка начинается с попытки говорить об отдельном внутреннем опыте, но постепенно приводит к вопросу о том, насколько вообще возможно существовать отдельно.

Линия, которую художница «забрасывает в глубину», оказывается не только способом погружения внутрь себя. Она связывает личный опыт с историей, математический порядок — с эмоциональным состоянием, цифровое изображение — с движением руки, одиночество — с присутствием другого.

И чем дальше эта линия уходит в глубину, тем менее очевидной становится граница между ними.



14 октября в 19:00 в TaLis Gallery состоится встреча с художницей Ольгой Фельдман и куратором выставки Катей Финкельштейн. Поговорим о работах, художественном процессе и темах, которые стоят за выставкой «Искусство одиночества». Будем рады всем — вход свободный.