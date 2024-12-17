“Saint.ioan: Still Here” – 23.12 персональная выставка Яны Волковой в Тель-Авиве

Текст и фото – по материалам пресс-релиза



Тель-Авив-Яффо, 23 декабря 2024 – в этом декабре художник Яна Волковая (они/их), известная/ые под псевдонимом Saint.ioan, приглашает зрителей на персональную выставку, посвященную темам травмы, психического здоровья и прекращению существования. Проведённая в день их рождения, выставка превращает празднование жизни в возможность для глубоких размышлений о сложностях человеческого существования. Пространство выставки приглашает посетителей исследовать темы психического здоровья, смерти и красоты жизни через инсталляции, поэзию, фотографии и видео с ноткой иронии.

Saint.ioan завоевали признание благодаря своей способности с честностью и бескомпромиссностью поднимать сложные и часто замалчиваемые темы. На выставке можно ожидать разнообразие медиумов – от картин и инсталляций до иммерсивных проектов, каждый из которых создан для того, чтобы бросить вызов восприятию и стимулировать диалог по темам, о которых редко говорят. Эта выставка обещает стать мощным и глубоким исследованием устойчивости человеческого духа, освещая при этом тёмные стороны существования.

Яна Волкова, известные как Saint.ioan – квир, нейроатипичный художник-самоучка из Раананы, чьи работы охватывают широкий спектр тем и медиумов. Их искусство описывают как смелое исследование эмоциональных и психологических глубин человеческого состояния, часто бросающее вызов социальным нормам и условностям.

На выставке также будет представлена праздничная арт-интервенция художницы Кати Финкельштейн, выполненная в форме серии работ. Финкельштейн создаёт концептуальные проекты, отражающие различные социальные, контекстуальные и геополитические аспекты. Художница живёт и работает в Рамат-Гане.

Кураторы: Джулия Липкинд, Яэль Бекаше

Проект поддержан: KakdelArt, Nefashot и ArtNeuroVerse Biennale.

Nefashot (в переводе с иврита «Души») – это активистская инициатива, цель которой – привлечение внимания к области психического здоровья в общественной сфере через искусство, культуру и диалоговые мероприятия. KakdelArt – это платформа, помогающая русскоязычным художникам интегрироваться в израильскую арт-сцену. ANV Biennale – организация, продвигающая искусство, созданное нейроатипичными людьми.

Программа:

Открытие и вечер поэзии: 23 декабря, 19:00

Творческая встреча с художником (английский, иврит, русский): 24 декабря, 19:00

Закрытие с перформансом и празднование дня рождения: 25 декабря, 19:00

📍 Место: Hathiya 14, Тель-Авив-Яффо

🕕 Часы работы: 18:00–22:00 (23–25 декабря)

🎟️ Вход: свободный | 18+

Не упустите уникальную возможность пережить трансформирующую силу искусства и присоединиться к Saint.ioan в этом глубоко личном путешествии.

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