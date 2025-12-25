Текст и иллюстрации -по материалам пресс-релиза

Дом художников Кфар-Сабы -«Починить или переплавить»

Мелания Полторак и Наталия Розенбаум

Даты выставки: 2–23.01.2026

Открытие: 2 января в 11:00

Приглашаем вас 2 января в 11:00 на открытие выставки «Починить или переплавить» двух художниц Мелании Полторак и Наталии Розенбаум, превративших сложный опыт борьбы с раком в искусство, дающее опору, – в Доме художников Кфар-Сабы 2 января в 11:00.

Самобытное искусство двух художниц, прошедших сложный опыт борьбы с раковым заболеванием, через живопись, керамику, инсталляции, видео-арт ярко, пронзительно, и глубоко поднимает тему столкновения с испытаниями тела и духа на грани жизни и смерти и общественными стигмами – тему физического, эмоционального и социального опыта женщин, столкнувшихся с онкологией.

Выставка посвящена женщинам, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями.

В программе открытия 2.01 11:00 перформанс Наталии Розенбаум.

Даты работы выставки: 2–23 января

Часы работы:

Пятница: 10:00–13:00

Суббота: 10:00–14:00, 17:00–19:00

Адрес: Дом художников, ул. Галер 4, Кфар-Саба

Программа событий:

2.01 — 11:00 – Открытие выставки и перформанс Наталии Розенбаум (вход свободный)

9.01 — 10:00 – Беседа с психологом Анной Пивоваров:

«Усталость vs. отсутствие сил — кто на самом деле побеждает?» – для женщин, переживших рак (вход свободный).

10.01 — 10:00 – Мастер-класс Мелании Полторак: акварель и техника кинцуги ( запись по тел. 0544298227, донейшн)

16.01 — 11:00 – беседа с художницами и куратором +

мастер-класс Наталии Розенбаум: «Счастье в постапокалиптическую эпоху — создай собственный жест души» (вход свободный, донейшн).

23.01 — 11:00 – Финисаж и экскурсия по выставке

О художницах:

Мелания Полторак (род. 1989, Россия) живёт и работает в Израиле, Кфар-Саба, с 2011 года. Окончила художественное училище по специальности декоративно-прикладное искусство и имеет магистерскую степень в области искусства. В своей практике работает с акварелью, смешанными медиа и керамикой, сочетая традиционные и современные техники, включая кинцуги. Её работы посвящены темам травмы и восстановления, женской идентичности и самопознания, во многом основанным на личном опыте. Полторак участвует в групповых выставках в Израиле и Европе и является основателем художественной студии в Кфар-Сабе, где преподаёт детям и взрослым.

Наталия Розенбаум — художница, работающая на пересечении живописи, текста, текстиля и ритуальной формы. Её практика сформировалась из телесного опыта болезни, лечения, утрат и внутреннего процесса инициации.

В своих проектах она собирает «осколки» — рисунки, ткани, дневники, керамику, фотографии — и превращает их в переходные пространства.

Её объекты и инсталляции напоминают тела, сосуды-памяти, места, где боль, уязвимость и свет сосуществуют.

В центре её практики — женская телесность как источник знания. Розенбаум исследует, как переживание тела становится образом, как личный архив превращается в художественный язык, и как травма обретает форму, несущую рост и возвращение к себе.

О кураторе:

Катя Финкельштейн — независимая куратор и художница, куратор резиденции Studio 18 (Петах-Тиква), сооснователь и со-куратор проекта ANV Biennale. Реализует социальные проекты, создавая связи между художниками, сообществами и пространством. Выпускница Британской высшей школы искусства и дизайна, докторантка Бар-Иланского университета.

Ссылки:

https://www.kfar-saba.muni.il/events/5974/

https://www.facebook.com/share/17y2dN7VqW/