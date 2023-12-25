Вновь открылся Музей Израиля в Иерусалиме

Кредит фото: זיוה ילין, ישראלית, נולדה ב־1962

כביש מתעקל . אקריליק וצבעי־קיר על בד.2010 .אוסף האמנית

תצלום הצבה: © מוזיאון ישראל, ירושלים על-ידי אלי פוזנר

Музей Израиля в Иерусалиме наконец-то открылся не только для компактных экскурсионных групп, но и для всех. Обратите внимание, что часы работы музея изменены: понедельник, четверг, суббота – с 10:00 до 16:00; вторник – с 16:00 до 20:00; пятница – с 10:00 до 14:00.

Подробности о текущих выставках на сайте https://www.imj.org.il/ и на странице Фейсбука музея https://www.facebook.com/IsraelMuseumJerusalem/

Понятно, что новых выставок нет, зато есть безопасное пространство и продолжаются выставки и экспозиции, открытые до войны. Как, к примеру, археологическая-историческая выставка «Пир» (по ней лучше ходить с экскурсоводом), «вечная» постоянная экспозиция в отделе ханукальных светильников – там можно «зависать» часами и т.д.

Есть экспозиция – не выставка, а именно экспозиция, приуроченная к иерусалимскому фестивалю поэзии и иллюстрации «Outline», экспозиция «Красный Юг» – картина, поврежденная шрапнелью из галереи «Беэри» кисти художницы Зивы Елин, куратора и директора галереи. Эта картина будет постоянно выставлена в музее https://www.imj.org.il/he/exhibitions/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D

Выставка в детском отделе «Тайны глубин»; усилия по сохранению океана, чудеса его глубин и творения художников на эту тему.

Советую посмотреть небольшую выставку, которая называется «Краткая история фотографии: по следам Вальтера Беньямина». Вальтер Беньямин (1892–1940) – знаменитый немецко-еврейский философ – написал книгу «Краткая история фотографии», в которую вошли три классических эссе («Краткая история фотографии», «Париж – столица девятнадцатого столетия», «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»), объединенные темой перемен, происходящих в искусстве, когда оно из уникального становится массовым и тиражируемым.

Музея Израиля обладает одной из крупнейших музейных коллекций фотографии в мире и в этой коллекции есть работы всех фотографов, упомянутых Беньямином. В том числе и те, которые вдохновили его на написание эссе, опубликованных в период с сентября по октябрь 1931 года.

Идеи Беньямина стали следствием изучения фото-альбомов конца 1920-х и начала 1930-х годов, в которых публиковались работы как первых фотографов, так и его современников.

На выставке «Краткая история фотографии: по следам Вальтера Беньямина» впервые представлены фотографии и оригинальные издания фото-альбомов, вдохновивших Беньямина на создание его знаменитых эссе.

Это редкая, возможно, единственная возможность увидеть оригиналы фотографий, благодаря впечатлениям от которых сформировались идеи Беньямина.

Выставка «Краткая история фотографии: по следам Вальтера Беньямина» продлится до 2 марта 2024 года.