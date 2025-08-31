Открытие 88-го сезона Иерусалимского симфонического оркестра

Заглавное фото – Anna Tsybuleva by © Emil Matveev

10 и 12 октября 2025 года в Тель-Авиве и в Иерусалиме состоятся концерты открытия сезона Иерусалимского симфонического оркестра под руководством маэстро Юлиана Рахлина. В программе концертов – Вторая симфония и Второй фортепианный концерт Иоганнеса Брамса. Солистка – Анна Цыбулева (фортепиано).

Начало нового сезона Иерусалимского симфонического оркестра всегда воспринимается не только как возвращение классики в зал Генри Крауна в Иерусалимском театре после летнего перерыва, но и как своего рода заявление оркестра о том, что он собирается представить публике в программе ближайшего сезона. На сей раз в концертах открытия сезона будут исполнены два, без преувеличения, великих произведения Иоганнеса Брамса – Вторая симфония и Второй фортепианный концерт.За дирижерским пультом – маэстро Юлиан Рахлин; солирует Анна Цыбулева.

Накануне открытия 88-го сезона музыкальный руководитель и главный дирижер оркестра маэстро Юлиан Рахлин отметил: «Новый сезон – уже третий для меня как главного дирижёра и музыкального руководителя Иерусалимского симфонического оркестра. За последние два года мы достигли многого и не останавливаемся, несмотря на непростые времена. Для меня каждый сезон – это особенный момент, который невозможно сравнить ни с чем. Музицировать в Израиле, развивать звучание оркестра, расти вместе – в этом я вижу самое важное. Каждый тур, каждая встреча с публикой, каждый концерт формируют наш собственный стиль, нашу манеру исполнения, наш особый язык. И этот язык постепенно становится узнаваемым: слушатели едут в машине, включают радио и уже безошибочно понимают, что звучит Иерусалимский симфонический оркестр!».

Анна Цыбулева: путь пианистки и её Брамс

Выдающаяся пианистка Анна Цыбулева родилась в 1990 году в посёлке Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии. Её детство прошло в горах Северного Кавказа, в небольшом сообществе, где несмотря на трудности 1990-х годов, ее семья сумела создать условия для занятий музыкой. Первые уроки Анна получила от матери, Уже в семь лет она поехала на первый конкурс за границу – на Сицилию, куда мать отправила её, взяв кредит. Там Цыбулева заняла второе место.

С девяти лет она училась в музыкальной школе имени Шостаковича в Волгодонске, затем поступила в Центральную музыкальную школу в Москве, а позже в Московскую консерваторию. Этот период был насыщен конкурсами: в 2012 году Цыбулева стала лауреатом Международного конкурса пианистов в Хамамацу в Японии, в 2013-м получила Гран-при конкурса имени Гилельса, а в 2014-м – награду на конкурсе в Такамацу. Эти успехи подготовили почву для главного достижения: в 2015 году Анна выиграла Лидский международный конкурс пианистов в Великобритании.

Именно там она впервые сыграла Второй концерт Брамса. Для неё это сочинение не было просто конкурсным выбором. Она впервые услышала его в школьные годы в записи Эмиля Гилельса. К конкурсу в Лидсе Цыбулева пришла уже зрелым музыкантом; победа принесла ей международное признание, но ещё важнее оказалось то, что концерт Брамса стал частью её собственной биографии, произведением, к которому она возвращается снова и снова.

После конкурса её карьера развивалась стремительно. Цыбулева выступала с оркестрами России, Европы и Азии, в том числе с Мариинским театром, Королевским Ливерпульским филармоническим, Сингапурским симфоническим, Санкт-Петербургской филармонией, Токийским симфоническим. Она давала сольные концерты в Концертгебау в Амстердаме, в лондонском Вигмор-холле, в Шанхайском центре искусств и в Тонхалле Цюриха. Одновременно продолжала обучение: после консерватории она училась в Базеле у Клаудио Мартинеса-Менера, где познакомилась с иным подходом к музыке, более свободным и открытым.

В 2021 году вышел её дебютный альбом на лейбле Signum Classics – именно со Вторым концертом Брамса и рядом сольных пьес композитора. Запись была сделана с Немецким симфоническим оркестром Берлина под управлением Рут Райнхардт и сопровождалась серией интервью, где Цыбулева рассказывала о своём отношении к Брамсу. Для неё этот концерт – а пространство для диалога, возможность соединить симфоническое мышление и камерную интимность, и именно в этом она видит его особую силу.

Помимо концертной деятельности, Цыбулева основала в 2022 году фестиваль AlterSono в родном Нижнем Архызе. Идея заключалась в соединении музыки, науки и космоса – в этом месте находится крупнейший в мире радиотелескоп, и фестиваль стал площадкой, где искусство встречается с другими формами человеческого познания.

Сегодня Анна Цыбулева продолжает выступать на крупнейших сценах мира, участвует в международных фестивалях и работает над новыми проектами. Но Второй концерт Брамса остаётся в её репертуаре центральным произведением, с которым она связана не только профессионально, но и биографически: именно он определил момент её выхода на международную сцену, именно он стал тем сочинением, в котором она нашла собственный голос.

История создания Второй симфонии и Второго фортепианного концерта Брамса

Оба произведения возникли в один и тот же период и представляют собой два свидетельства времени, когда композитор, пройдя долгий путь сомнений и борьбы, писал с редкой уверенностью. Эти партитуры сегодня считаются неотъемлемой частью симфонического репертуара.

Первая и Вторая симфонии Брамса опубликованы с разницей всего в один год, однако противоположны по характеру. Первая рождалась на протяжении почти пятнадцати лет и воспринималась современниками как произведение, в котором слышны явственные переклички с наследием Бетховена, и именно поэтому Брамс так долго не решался завершить ее. Вторая, напротив, была создана в Пертшахе, небольшой деревушке в Каринтии на берегу озера Вертерзее, где композитор проводил время в уединении и работе летом 1877 года, в короткий срок.

Оказавшись там, он писал друзьям, что мелодии буквально витают в воздухе и нужно лишь успевать их записывать. Симфония была завершена к осени, а в октябре Брамс уже показал ее первую часть Кларе Шуман в Лихтентале. Она отзывалась о новой музыке как о более значительной и цельной, чем Первая симфония. Сам же композитор, склонный к иронии и сдержанности в суждениях о собственных сочинениях, писал издателю, что симфония получилась настолько меланхоличной, что ее следовало бы издать в траурной рамке.

Премьера 30 декабря 1877 года в Вене под управлением Ганса Рихтера прошла с триумфальным успехом. Композитора вызывали после каждой части, а третью публика потребовала повторить. Через десять дней симфония прозвучала в Лейпциге под управлением самого Брамса, а год спустя – в Гамбурге, где ее исполнил прославленный оркестр «Гевандхауз». Она закрепила за Брамсом репутацию автора, способного соперничать с величайшими симфонистами своего времени. Ганс фон Бюлов называл Первую и Вторую «Десятой» и «Одиннадцатой» симфониями Бетховена, подчеркивая, что именно в этом жанре Брамс продолжает классические традиции.

Совершенно иной была история Второго концерта для фортепиано с оркестром. Первые наброски относятся к 1878 году, когда Брамс, спустя двадцать лет после написания Первого, вновь вернулся к жанру фортепианного концерта. Для второй части он использовал материалы, изначально предназначенные для скрипичного концерта, от которых его отговорил Йозеф Иоахим. Работу он завершил летом 1881 года в Пресбауме, недалеко от Вены.

В письме своей подруге Елизавете фон Герцогенберг он шутил, что сочинил «очень маленький концерт с очень маленьким скерцо». В действительности концерт отличается монументальностью: он состоит из четырех частей и длится почти пятьдесят минут и потому требует от исполнителя не только физической силы, но и способности охватывать масштабное целое. Этот концерт нередко называют «симфонией с фортепиано».

Премьера состоялась 9 ноября 1881 года в Будапеште, солировал сам композитор, а дирижировал Александр Эркель. После этого Брамс отправился в турне по немецким городам с Мейнингенским оркестром под управлением Ганса фон Бюлова. Второй концерт Брамса сразу завоевал популярность.



Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем – с 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной̆ Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Выиграв в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра. Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр Академии святого Мартина в Полях, Копенгагенский филармонический̆ и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Камерата Зальцбург», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

Иерусалимский симфонический оркестр. Открытие 88-го сезона

Юлиан Рахлин – дирижер

Анна Цыбулева – фортепиано

В программе:

Иоганнес Брамс. Фортепианный концерт № 2, си-бемоль мажор, Op. 83

Иоганнес Брамс. Симфония № 2, ре мажор op. 73

Пятница, 10 октября, 13:00, зал «Смоларш» в Тель-Авиве

Воскресенье, 12 октября, 19:30, зал Генри Крауна, «Театрон Иерушалаим»

Продолжительность концерта – около двух часов, включая антракт.

Текст подготовила Маша Хинич

Фотографии:Anna Tsybuleva by ©Emil Matveev, ©Anna Gryzlova

Julian Rachlin by ©Vasilka Balevska, © Evgeny Evtiukho

