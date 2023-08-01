Верхнее фото: Фото: Идо Толедано. Дизайн: Мэй Джарфи – צילום עידו טולדנו. עיצוב מאי ג’רפי

«Пангея, объединяйся» – так называется еще один летний августовский каникулярный проект молодежной группы ансамбля «Бат-Шева», – вечер коротких работ, поставленных молодыми танцорами «Бат-Шевы», который будет показан в зале «Варда» в тель-авивском Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве со 2 по 4 августа.

Пангея – супер-континент, который начал раскалываться 200 миллионов лет назад. Как раз неплохо об этом вспомнить в связи с экологическим и социальным кризисом, в котором мы – весь мир – глубоко погряз.

«Пангея, объединяйся» – это манифест, искренний и возможно невыполнимый призыв , призывающий положить конец войнам, голоду и растрате природных ресурсов путем слияния тектонических разломов, которые разделяю в первую очередь нас – человечество.

В то же время «Пангея, объединяйся!» — это ниша для интернет-иронии, — мемов, стикеров, футболок и петиций, а также приглашение вновь ощутить безнадежный человеческий оптимизм, создать из множества деталей одно целое. Вдохновленная Пангеей, молодежная группа «Бат-Шевы» приглашает воспринять каждую работу как отдельный континент с уникальной культурой, обычаями и климатом, но в то же время как часть общего мира движения

«Пангея, объединяйся!» поставлена в рамках проекта «Танцоры «Бат-Шева творят» – особого проекта – платформы для независимого и оригинального творчества, в рамках которой труппа предоставляет танцорам производственные и маркетинговые ресурсы для создания вечеров, посвященных их произведениям. Многие независимые хореографы, работающие на израильской танцевальной сцене, начинали свой путь именно в этом проекте.

Танцоры «Бат-Шевы» представляют: ««Пангея, объединяйся!»»

Среда, 2.8.23 | в 18:30 / в 21:00

Четверг, 3.8.23 | в 18:30 / в 21:00

Пятница, 4.8.23 | в 14:00 / в 16:30

Зал «Варда», Центр Сюзан Далаль, ул. Йехиэли, 5, Неве-Цедек, Тель-Авив. Цена билета: 60 шекелей. Каждый вечер будут представлены две программы – А и Б. На просмотр каждой программы необходим отдельный билет. При заказе по телефону 03-5171471, доб. 115 – скидка 10% на второй билет.

https://batsheva.co.il/he/schedule/?show_id=4685

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Фото: Идо Толедано. Дизайн: Мэй Джарфи צילום עידו טולדנו. עיצוב מאי ג’רפי (предоставлено пресс-службой ансамбля “Бат-Шева”)