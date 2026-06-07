«Горькое Рождество» Педро Альмодовара — в июле в Израиле

Верхняя фотография — кадр из фильма «Горькое рождество» Педро Альмодовара



Проект « Линия жизни» показывает в начале июля в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и в Раанане новый фильм Педро Альмодовара «Горькое Рождество» с титрами на русском языке. Фильм представляет кинокритик Антон Долин.

«Горькое Рождество» — это событие для всех, кто ценит настоящее авторское кино, смелость, красоту и глубину. Это кино уже вызвало бурные дискуссии и стало одним из самых обсуждаемых на мировых фестивалях.

«Горькое рождество» — первая полнометражная работа мастера после триумфальной картины «Комната по соседству», завоевавшей «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Новый фильм Альмодовара стал одним из главных событий Каннского кинофестиваля 2026 года, где состоялась его мировая премьера в конкурсной программе. Зал аплодировал картине стоя почти девять минут — один из самых тёплых приёмов фестиваля.

«Горькое Рождество» — сложная многослойная картина, глубоко личная, исповедальная и визуально безупречная работа, в которой Альмодовар с присущей ему смелостью и честностью продолжает исследовать темы, волнующие его на протяжении всей карьеры. Испанская критика приняла фильм восторженно. Журнал Cinemanía назвал его «автопортретом с беспощадной честностью», Fotogramas — «самым автобиографическим признанием» режиссёра. Критики отмечают жестокую честность, зрелость и внутреннюю свободу мастера, который не боится обнажить душу и задать себе самые неудобные вопросы, подчеркивая самоиронию, остроумие и гуманизм позднего Альмодовара. Это не повторение, а развитие мастерства режиссера, по-прежнему способного удивлять и находить новые оттенки в своих главных темах и создавать фильмы новых структур, сохраняя свойственные ему интеллектуальную игру, изысканную эстетику и цветовое решение.

Этот фильм — смелое признание мастера, чья карьера продолжается уже почти полвека и включает множество выдающихся фильмов, который публично сомневается в собственном праве превращать жизнь близких людей в искусство. Педро Альмодовар ставит вопрос о том, откуда писатели берут идеи; этично ли рассказывать о личной жизни окружающих тебя людей?

Эльза, успешный режиссер рекламы, у которой жизнь выстроена по законам безупречного тайм-менеджмента. Она заваливает себя проектами, съемками… Параллельно развивается линия режиссера Рауля Дурана, который пишет сценарий о, собственно Эльзе.

Постепенно история превращается в характерную для Альмодовара сложную игру отражений между реальностью и вымыслом, смесь мелодрамы, трагикомедии и размышлений о природе творчества и границе между жизнью и фантазией. Не утратив энергии, юмора и кинематографической изобретательности, Альмодовар фактически выводит на экран самого себя, но делает это не напрямую. Вместо одного очевидного альтер эго он создает несколько персонажей, между которыми распределяет собственные мысли, сомнения и страхи.

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«Горькое Рождество» (Испания 2026)

Фильм демонстрируется на испанском языке с титрами на русском языке.

Фильм представляет кинокритик Антон Долин

Сценарий — Педро Альмодовар

Режиссер — Педро Альмодовар

Оператор — Пау Эстеве

Композитор — Альберто Иглесиас

В фильме снимались: Барбара Ленни, Леонардо Сбаралья, Айтана Санчес Хихон, Виктория Луэнго, Росс де Пальма и др.

Расписание показов:

Тель-Авив-Яффо, 2 июля 2026 (четверг), 19:00 — кинотеатр «Лев» (зал 1, 3-й этаж)

Хайфа, 3 июля 2026 (пятница), 12:00 — Синематека Хайфы

Иерусалим, 6 июля 2026 (понедельник), 19:00 — «Лев Смадар»

Раанана, 8 июля 2026 (среда), 19:00 — кинотеатр «Лев» (зал 1)

Билеты и подробности: https://fn.kassa.co.il/announce/86229

Фотографии предоставлены продюсером проекта Фаиной Новоходской