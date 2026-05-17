Peridance Company NY из США выступит в Израиле

Знаменитый балетный коллектив из США Peridance Company NY под руководством хореографа Игаля Пери выступит в Хайфе, Герцлии и Иерусалиме с 29 июня по 5 июля 2026.

Peridance Company NY не первый раз приезжает в Израиль. Танцевальный коллектив мирового уровня уже несколько раз выступал у нас в стране. Сегодня, спустя долгие месяцы вынужденного культурного затишья и изоляции, мы становимся свидетелями события не только художественного, но и символического: впервые с начала войны в Израиль приезжает на гастроли международный коллектив первой величины.

Нынешние гастроли Peridance Company NY — четвертый визит известного балетного коллектива в нашу страну. Для израильской публики это не только возможность увидеть живой современный танец высокого уровня, но и долгожданная встреча с работами хореографа, который вырос в Израиле и стал одной из самых влиятельных и уважаемых фигур в танцевальной столице мира – в Нью-Йорке.

Игаль Пери никогда не обрывал связей с Израилем: его постановки в разные годы украшали репертуар «Бат-Шевы» и «Бат-Дор», он был постоянным гостем фестиваля в Кармиэле и фестивалей в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве. Приезд его компании именно сейчас — это жест солидарности и напоминание о том, что искусство способно прокладывать мосты.

История Peridance — это, по сути, история жизни самого Игаля Пери, его личная одиссея. Израильтянин, который четыре десятилетия назад отправился покорять Бродвей и Манхэттен, сумел создать в Нью-Йорке не просто успешный коллектив, а колоссальную образовательную и творческую организацию. «Нью-Йорк Таймс» неизменно называет его работы «благословенно изобретательными», отмечая в них редкую гармонию, о которой, по словам критиков, «можно только мечтать».

Творческий путь Игаля Пери начался в легендарном фольклорном ансамбле «Кармон», что заложило в его творчество именно израильскую энергию. Затем последовала работа в Bat Dor Dance Company, где Пери посчастливилось работать с титанами мирового танца — Алвином Эйли, Бенджамином Харкарви, Джоном Батлером и Ларом Любовичем. Переехав в США в начале 1980-х, Пери мгновенно интегрировался на американской сцену: он занимал пост балетмейстера в Dennis Wayne’s Dancers, ставил спектакли для Нью-Йоркской оперы и венесуэльского Caracas Ballet.

Особая страница его биографии — работа в Европе. Пери ставил хореографию для спектаклей миланской «Ла Скала», включая мировую премьеру оперы Кшиштофа Пендерецкого «Потерянный рай». Одновременно он руководил балетным отделением знаменитого Jacob’s Pillow в Массачусетсе в начале 1980-х. В 1983 году он открыл Peridance Center на Юнион-Сквер. Сегодня это один из крупнейших танцевальных центров Нью-Йорка, где обучаются тысячи студентов. А год спустя родилась Peridance Contemporary Dance Company. За сорок с лишним лет PCDC прошла путь от скромного дебюта на Riverside Dance Festival до регулярных сезонов в таких престижных нью-йоркских залах, как Lincoln Center, BAM и Joyce Theater. За это время компания показала более 75 новых хореографических работ, став стартовой площадкой для десятков молодых талантов. Сам Игаль Пери создал для своей труппы более пятидесяти произведений, каждое из которых отличается его фирменной музыкальностью и тонким психологизмом.

Израильским зрителям будет представлена программа «Intersections» («Пересечения»). Это название полностью оправдывает свою суть, представляя не просто набор эффектных номеров, но сложную драматургическую конструкцию, в которой пересекаются разные культуры, темпераменты и философские подходы к телу. Программа представляет творчество четырех хореографов, четыре абсолютно разных взгляда на то, каким должен быть танец в 21-м веке.

Юэ Инь. «Just Above the Surface»

Открывает вечер работа хореографа Юэ Инь, чье имя сегодня звучит в числе самых популярных в США. Ее авторская техника FoCo Technique — это уникальный сплав традиционного китайского классического танца, элементов фольклора и жесткой структуры современного балета. Юэ Инь, выпускница Шанхайской академии танца и магистр NYU Tisch School of the Art, создала балетное полотно для восьми танцовщиков, где физическая запредельность встречается с восточной созерцательностью. Это танец «чуть выше поверхности», где каждое движение кажется продолжением дыхания, но требует при этом филигранной техники и почти атлетической выносливости. Музыкальное оформление Мишеля Банабилы и коллектива MachineFabriek создает атмосферу осязаемого напряжения, которая держит зал в гипнотическом состоянии все 23 минуты действия.

Марко Гёке . «Firebird» («Жар-птица»)

Особым событием для израильских зрителей станет показ работы одного из самых титулованных хореографов Европы — немца Марко Гёке. Его «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского — радикальный вызов классической традиции. Гёке, чьи работы входили в репертуар Stuttgart Ballet и Scapino Rotterdam, известен своим уникальным, «дерганым», невероятно интенсивным стилем. Его «Жар-птица» — не сказочный персонаж, а сгусток чистой энергии и человеческой боли. Стиль Гёке узнаваем мгновенно: виртуозная работа кистей рук, мелкая дрожь, нервные импульсы, прошивающие тела исполнителей. Он не ищет «красивых линий» в привычном понимании, а ищет правду момента и состояния. Это балетный экспрессионизм, требующий от артистов Peridance не только технического совершенства, но и предельной эмоциональной обнаженности.

Майк Тайюс. «With You»

Совершенно иную, свежую и дерзкую энергию привносит Майк Тайюс из Лос-Анджелеса. Его дуэт «With You» («Вместе с тобой») — динамичный, местами головокружительный диалог, в котором танец перетекает в акробатику и физический театр. Тайюс, работающий на стыке циркового искусства и современного перформанса, создал гимн человеческой близости. Его работа добавляет в программу легкость и калифорнийскую свободу.

Игаль Пери. «Hora Mine» и «Meadows»

Смысловым стержнем программы являются работы самого Игаля Пери — «Meadows» и долгожданная премьера «Hora Mine» («Моя Хора»). Последняя постановка имеет для хореографа почти сакральное значение.

Буквально накануне израильских гастролей, в Нью-Йорке состоялась премьера этой работы, в которой мастер, спустя десятилетия жизни в Америке, возвращается к образу, зашитому в ДНК каждого израильтянина. Хора для Пери — не просто фольклорный элемент, а символ коллективной памяти и неразрывной связи с землей.

«Это произведение соединяет меня напрямую с Израилем, — говорит Игаль Пери. — Тело, музыка, двигательная память, на которой я вырос — всё это в какой-то момент сошлось в одной точке. Что может быть естественнее хоры — нашего народного танца — как источника вдохновения в этот сложный Период жизни?».

«Hora Mine» — попытка переосмыслить энергию кругового танца через призму современного контекста. В ней слышен ритм сегодняшнего дня, в ней есть место и боли, и невероятной силе. Сопровождает ее работа «Meadows» — элегантная, лиричная постановка, выстроенная на характерной для Пери музыкальности, где танец дышит в унисон с музыкой Малера и Равеля.

Peridance Company NY — это коллектив, где каждый артист привносит свою культурную биографию в общий рисунок танца. Peridance сегодня — это не просто компания с «пропиской» на Юнион-сквер в Нью-Йорке, а интернациональный проект, в составе которого работают артисты из США, Италии, Китая, Южной Кореи, Индии и Израиля.

За последние шесть лет гастрольные туры компании охватили более 48.000 зрителей по всему миру — от Сеула до Буэнос-Айреса. Их возвращение в Израиль – как уже было сказано, четвертое по счету — воспринимается как возвращение домой.

Влияние Пери как педагога также невозможно переоценить. С 1995 года он преподает в престижной Джульярдской школе, проводит мастер-классы в Королевском балете Швеции, Национальном балете Китая и Нидерландском национальном балете. Этот академический бэкграунд чувствуется в каждом движении его танцовщиков — в чистоте линий, в осознанности жеста, в безупречном чувстве формы.

Гастроли Peridance Company NY пройдут с 29 июня по 5 июля 2026 в трех городах Израиля.

Музыка: Игорь Стравинский, Морис Равель, Густав Малер, Каэтану Велозу и современные композиторы

Свет — Брант Мюррей

29 июня, понедельник, 20:30. «Аудиториум», Хайфа

1 июля, среда, 20:30. Центр сценических искусств Герцлии

2 июля, четверг, 20:30. Центр сценических искусств Герцлии

3 июля, пятница, 13:00. Центр сценических искусств Герцлии

4 июля, суббота, 21:00. Центр сценических искусств Герцлии

5 июля, воскресенье, 20:30. Зал «Шеровер», Иерусалимский театр, Иерусалим

Программа длится около 70 минут с антрактом.

Текст подготовила Маша Хинич

