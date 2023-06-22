Пианист Кирилл Рихтер – диалог со временем. Концерт Richter Trio в Тель-Авив 25 июля

Кирилл Рихтер – человек и пароход… Или Кирилл Рихтер – музыка и экспрессия… Так бы хотелось начать сообщение о том, что в Тель-Авив с единственным концертом 25 июля приезжает Рихтер – Кирилл Рихтер – молодой пианист, композитор, фэшн-дизайнер, музыку которого исполняют симфонические оркестры многих стран и солирующие музыканты. В Израиль Кирилл Рихтер приезжает со своим трио, названным, разумеется, Richter Trio. Настоящая звезда своего времени, один из самых ярких представителей современного минимализма и инструментальной музыки, Кирилл Рихтер собирает аншлаги в лучших концертных залах мира, пишет саундтреки к кинофильмам и балетам и создает музыкальные темы для чемпионата мира по футболу по приглашению американской телекомпании FOX Sports.

Его музыка – актуальна, его взлет – космический. Серьезно музыке Кирилл Рихтер учился год. Он занимается супер-сложной деятельностью в ограниченных сроках. Он мечтает, чтобы его музыка звучала на Марсе, порождает бесконечное количество идей и проектов, называет себя реалистичным меланхоликом и наполняет энергией окружающих. Он обаятельный трудоголик, он супер-талантлив, он придумывает новые музыкальные формы. И ему 33 года – возраст, когда еще все впереди.

Его стиль характеризуют как экспрессивный минимализм, но сам Кирилл с этим согласен лишь отчасти. «Хотя моя музыка имеет не так много общего с минимализмом (в ней почти всегда главенствует мелодия), экспрессивная составляющая для меня очень важна. Мне кажется, люди изголодались по яркой инструментальной музыке. Энергичной, возможно даже яростной. И мне лично очень хочется музыки контрастной, музыки движения и энергии», – говорит Рихтер.

Путь Кирилла в музыку совсем нельзя назвать обычным: он экстерном закончил музыкальную школу, получил в Институте ядерной физики и технологий МИФИ образование графика. Затем поменял направление и искал себя в сфере моды, учился в Британской высшей школе дизайна и создал в тот период коллекцию одежды, но и мода не стала делом его жизни. После дипломного экзамена Кирилл понял, что хочет заниматься только музыкой. Свой первый большой концерт он дал в 2017 году. Успех был огромный – публика аплодировала стоя.

Его международная карьера началась с того, что он выложил несколько сочиненных им композиций на платформе SoundCloud. Уже в апреле 2019 года состоялся официальный релиз его альбома Chronos, выпущенного на шведском лейбле 1631 Recordings, в который вошли записи сочинений для фортепиано, скрипки и виолончели, над которыми он работал в течение нескольких лет. В своих композициях Рихтер экспериментирует с нетрадиционными скрипичными штрихами и альтернативным звукоизвлечением. Основная тема альбома – отношение композитора ко времени: к истории, человеческой судьбе и времени как живому существу, с которым можно вести диалог.

Его жанр, его стиль балансируют на гране между академическим звучанием и чем-то более популярным и понятным со своей энергией, драйвом, экспрессией и посылом. Он восхищается Прокофьевым, Равелем и Стравинским, но также Филиппом Глассом, Гидоном Кремером и английским музыкантом Bonobo, но создает свой контекстуальный материал и новый имидж музыки.

Кирилл Рихтер выступал на знаменитых концертных площадках Европы, в том числе и в Royal Albert Hall в Лондоне, немецкой Elbphilharmonie – Эльбской филармонии в Гамбурге, на фестивалях Reeperbahn в Гамбурге, The Great Escape в Брайтоне и Classical:Next в Роттердаме.

Среди его работ – сочинения для фортепиано, камерных составов и симфонических оркестров, музыка для артхаусных драм, фантастических блокбастеров и уже упомянутая оригинальная тема чемпионата мира FIFA по футболу 2018.

Бессменные участники его трио – виолончелист Август Крепак и скрипачка Алена Зиновьева. Что они будут исполнять на предстоящем концерте в зале «Смоларш» в Тель-Авиве 25 июля пока неизвестно, но в программу точно будут включены композиции альбома CHRONOS, музыка для кино, редко исполняемые пьесы, а также новые композиции Кирилла. И не забудьте: его концерты – это магия и ритуал, искренность и харизма.

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Kirill Richter & Richter Trio

Тель-Авив, 25 июля, вторник, Тель-Авивский университет, аудиториум «Смоларш», 21:00

Кирилл Рихтер – фортепиано

Август Крепак – виолончель

Алена Зиновьева – скрипка

Продолжительность концерта – 1 час 30 минут

Сбор гостей (doors) – 20:00

Начало концерта (show) – 21:00

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1222085661777747/

Телеграм-канал Кирилла Рихтера – t.me/kirillrichtermusic

Заказ билетов: https://shimon.kassa.co.il/announce/75553

или https://eventation.co.il/richterru

Фото – © Alexei Dunaev . Фотографии предоставлены менеджментом Кирилла Рихтера