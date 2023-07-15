Только музыка, только любовь, концентрация и звук. Richter Trio в Тель-Авив 25 июля

Спустя 3 года после первого концерта у нас в стране, Кирилл Рихтер – блестящий композитор и исполнитель в области современного инструментального минимализма – возвращается в Израиль со своим Richter Trio и на единственном представлении в Тель-Авив в аудиториуме «Смоларш» 25 июля исполнит как прежние пьесы, вошедшие в его альбом «Chronos», так и новые композиции, которые вскоре составят новый альбом.

Рояль, скрипка, виолончель, электронное звучание акустических инструментов, перкуссия на струнных, множество интересных инструментальных приемов необычной, кинематографичной и, в то же время, академической музыки. Музыки, наполненной образами, историями, нарративами. Музыки, вдохновленной пьесами Шекспира и хореографией Марко Гёке. Инструментальной музыки, рожденной чувствами, эмоциями и логикой – экспрессивной, выразительной, ясной. Для альбома «Chronos» Кирилл исследовал тему времени различными способами, мифологическое восприятие гипотетической ситуации, когда время представлялось живым существом, с которым можно разговаривать и задавать различные вопросы. Для нового альбома он исследует глубины электронной музыки в акустическом звучании, говорит с будущим. На концерте в Тель-Авиве будут исполнены некоторые из его последних композиций, такие, в частности, как «Семь возрастов людей» – произведение, вдохновленное текстами Уильяма Шекспира, и другие.

Кирилл Рихтер – мастер формы, волшебник эмоций, одаренный рассказчик. Его концерты – это произведения искусства музыки, поэзии, света, тонко составленные структуры звука и тишины. Музыка Кирилла Рихтера – это повествование, такое же, как литература или поэзия, рассказ на музыкальном языке. И, несмотря на то, что его стиль называется музыкой минимализма, это – максимум чувств и экспрессии. Это чистая музыка, любовь, концентрация и звук. Это опыт для всех чувств – современный и увлекательный; классика 21 века; музыка, в которой видны мерцающие звезды и глубокое ночное небо, в которой слышны громовые басы и нервные повторения, замысловатые эффектные узоры, походящие на лихорадочный клубок мегаполиса. Его музыка – масштабна и в то же время сметает дистанции. Каждое мгновение – подчеркнуто, интервалы – чтобы публика могла сделать вдох, перевести дыхание и снова сосредоточиться. И вновь слушать…

Кирилл Рихтер – ярчайший на сегодня представитель неоклассической музыкальной сцены, музыки минимализма. В его портфолио пьесы для фортепиано, произведения для камерных ансамблей и симфонических оркестров, музыка к артхаусным драмам, научно-фантастическим блокбастерам и к постановкам современной хореографии. Он выступал в Королевском Альберт-холле в Лондоне, в знаменитой Эльбской филармонии; на таких фестивалях как немецкий Reeperbahn, британский The Great Escape и нидерландский Classical:NEXT. В начале мая этого года он дал концерт при полном аншлаге в зале на 2000 человек в Берлинской филармонии.

В своей музыке Кирилл Рихтер не нарушает каноны, но использует иные, нестандартные приемы, добиваясь необычного современного звучания, обращаясь как к молодой аудитории, как к тем, по его словам, «кто скоро изменит мир», так и к тем, кому интересны безграничные возможности видоизменения классики. Richter Trio приглашает слушателей в свой музыкальный мир и это путешествие обещает стать одним из самых неожиданных и запоминающихся музыкальных переживаний года.

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Кирилл Рихтер & Richter Trio

Тель-Авив, 25 июля, вторник, Тель-Авивский университет, аудиториум «Смоларш», 21:00

Кирилл Рихтер – фортепиано

Август Крепак – виолончель

Алена Зиновьева – скрипка

Продолжительность концерта – 1 час 30 минут

Сбор гостей – 20:00

Начало концерта – 21:00

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1222085661777747/

Заказ билетов на сайте организатора https://eventation.co.il/richterru

или в кассе Браво: https://shimon.kassa.co.il/announce/75553

Kirill Richter & RICHTER TRIO live at VDNH Green Theatre (september 13th 2020) – YouTube

Фотографии и видео предоставлены менеджментом Кирилла Рихтера