Пианист Николай Луганский и дирижер Станислав Кочановский с Иерусалимским симфоническим оркестром

«Луганский играет с такой легкостью и изяществом, что кажется, будто клавиатура исчезает, оставляя только чистую эмоцию». Gramophone

Николай Луганский не первый раз приезжает в Израиль – этого феноменального пианиста ждут и любят у нас в стране. Во второй половине января он исполнит 1-й фортепианный концерт Шопена с Иерусалимским симфоническим оркестром. Концерты пройдут 21 января в Ашкелоне и 22 января в Иерусалиме.

За дирижерским пультом – маэстро Станислав Кочановский, руководитель оркестра NDR Radiophilharmonie в Ганновере.

Два фортепианных концерта были окончательно завершены Шопеном в 1830 году. За два года до того на композитора произвело сильнейшее впечатление варшавское выступление Иоганна Непомука Гуммеля, которого тогда называли «Наполеоном фортепиано». Не менее ощутимым оказалось воздействие Никколо Паганини, выступавшего в Варшаве в 1829 году. В тот же период Шопен начал собственные зарубежные поездки: он побывал в Берлине и Вене, где не только с успехом представлял публике свои сочинения, но и соприкасался с музыкальной и культурной средой этих городов, обогащая себя новыми впечатлениями, ставшими важным стимулом его творческого подъема.

На Международном конкурсе пианистов имени Фридерика Шопена, проходящем в Варшаве с периодичностью раз в пять лет, каждому участнику финального тура предписано исполнить один из двух фортепианных концертов польского классика. Какой именно концерт прозвучит, решает сам конкурсант – и выбор этот нельзя назвать простым: оба сочинения позволяют в полной мере продемонстрировать блеск виртуозной техники, оба пленяют изяществом и выразительной мелодичностью… Они создавались почти в одно и то же время, и даже их нумерация возникла не по хронологии, а в силу обстоятельств: концерт ми-минор был завершен позднее фа-минорного, однако вышел в свет раньше, вследствие чего именно ему досталось обозначение Первого.

«В Первом концерте Шопена поражает сочетание юношеской пылкости и невероятного мастерства формы. Это музыка о первой любви, но написанная гением, который уже все понимает о жизни» – так говорит об этом произведении Николай Луганский, один из ведущих интерпретаторов музыки Шопена среди современных пианистов.



Для Николая Луганского музыка Шопена – это не только романтика, но и четкая логика, изящество и строгость. 1-й концерт ми-минор Шопена занимает особое место в его репертуаре. Критики часто отмечают, что Луганскому удается избежать «салонности», превращая этот концерт в масштабное полотно с глубоким философским подтекстом.

Диск с его записью этого концерта с Симфоническим оркестром Финского радио получил восторженные отзывы. Критики, в частности, отмечали, что Луганский достигает почти нереальной, «лунной» прозрачности звука.

На знаменитом фортепианном фестивале La Roque d’Anthéron во Франции Луганский исполнял Шопена под открытым небом. Видеозаписи этих выступлений, размещенные на YouTube, стали хрестоматийными для любителей классической музыки.

Сам Луганский говорил в одном из интервью, что, исполняя этот концерт, он стремится к идеальному пению на инструменте, подражая искусству bel canto, которым так восхищался сам Шопен.

По мнению редакции авторитетного журнала Gramophone, Николай Луганский – «блестящий пианист, оказавший огромное влияние на стиль современного фортепианного исполнительства». Луганский известен своими интерпретациями Рахманинова, Прокофьева, Шопена и Дебюсси. Он получил множество наград за записи и художественные достижения.

Пианист сотрудничал с такими дирижерами, как Кент Нагано, Юрий Темирканов, Манфред Хонек, Джанандреа Нозеда, Василий Петренко, Лахав Шани. Его приглашают ведущие международные оркестры: Берлинский филармонический, Лондонский симфонический, Нидерландский филармонический, Филармонический оркестр Радио Франции, Шведский радиосимфонический, Оркестр Радио Nacional de España и многие другие, а также самые престижные фестивали мира – в Аспене, Тэнглвуде, Равинии, Вербье…

Станислав Кочановский, руководитель оркестра NDR Radiophilharmonie в Ганновере с сезона 2024/25, признан одним из самых утонченных и проницательных дирижеров своего поколения. Его интерпретации сочетают музыкальную глубину и стилистическую ясность. Он известен своим искренним уважением к музыкантам.

Одинаково владея и симфоническим, и оперным репертуаром, Кочановский выступал со многими ведущими оркестрами мира, включая Королевский оркестр Концертгебау, Венский симфонический, Израильский филармонический, Симфонический оркестр NHK, Дрезденскую филармонию, Национальный академический оркестр Санта-Чечилия, Кливлендский оркестр, Филармонический оркестр Лондона, Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне.

Он дирижировал более чем тридцатью операми, в том числе такими, как «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» в «Опернхаусе» (Цюрих), «Иоланта» в Maggio Musicale Fiorentino и «Князь Игорь» в Голландской национальной опере (Амстердам). Он сотрудничал с режиссерами-новаторами, обнаруживая глубокое понимание сценических и вокальных нюансов.

С 2017 года Кочановский является постоянным гостем фестиваля Вербье, дирижирует как концертными постановками опер, так и симфоническими программами.

Он также дирижирует многими другими коллективами, такими, как Национальный симфонический оркестр Дании, Филармонический оркестр Радио Нидерландов, Филармонический оркестр Монте-Карло, CBSO в Бирмингеме, ONB в Брюсселе, Junge Deutsche Philharmonie, Симфонический оркестр Финского радио и Национальный оркестр Французского радио.

Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер: Станислав Кочановский

Солист: Николай Луганский (фортепиано)

Среда, 21.1.26, 20.00, зал «Гейхал а-Тарбут», Ашкелон

Четверг, 22.1.26, 19.30, зал «Генри Краун», Иерусалимский театр

Сергей Прокофьев. Сюита из балета «Золушка»

Фридерик Шопен. Фортепианный концерт № 1, ми-минор, оp. 11

Наама Перель-Цадок. «И ее голос не был услышан». Мировая премьера

Заказ билетов на концерт в Иерусалиме: https://best.kassa.co.il/announce/84804

Заказ билетов на концерт в Ашкелоне: https://bit.ly/4r7VkZ5

Текст подготовила Маша Хинич



Photos:

Nikolai Lugansky by Aline Paley, Marco Borggreve

Stanislav Kochanovsky by Marco Borggreve

JSO by Boris Shachnovich



Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting