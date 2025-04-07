По маршруту «50 градусов в тени»  

Текст и фото – Маша Хинич

С 6 апреля по 13 июня 2025 года в Дизенгоф-Центре проходит вторая биеннале экологического искусства с участием первоклассных художников, фотографов, дизайнеров. архитекторов, скульпторов, аниматоров и всех прочих, кто своим искусством пытается поднять вопросы защиты окружающей среды. Выставка охватывает всё пространство центра, включая общественные зоны и крышу, и представляет 13 масштабных инсталляций, видео-работ, анимационных фильмов и сайт-специфик инсталляций – и все они посвящены взаимоотношениям человека и окружающей среды.



Все бесплатно, всё на -1-м этаже, всё в кондиционере и среди всего – семь анимационных короткометражек и одно видео, которое точно нужно и можно показывать детям. Видео о том, как мы – человечество – уничтожаем прочих обитателей нашей планеты сетями, пластиком, мусором, etc. Господи, прости нас грешных мусорщиков.

Помимо того, чтобы представлять чистое искусство, руководство центра пытается решить вопрос, а что делать с тоннами и грудами мусора, которые производит любой торговый центр? Как его переработать, преобразовать и как сделать торговые центры «зелеными»? В Дизенгоф-Центре этим занимаются не первый год. Пример – «производство» компоста на крыше, благодаря рыбкам из аквариума и овощам на гидропонике и вновь etc.

В отличие от прошлого биеннале, экспонаты нынешнего выставлены на одном – нижнем – уровне. Не знаю какой это этаж. Топография Дизенгоф-Центра была и остается для меня загадкой последние 30 лет. По этому уровню (предположим, это уровень -1) можно ходить кругами по определенному куратором маршруту и надолго застывать перед экспонатами. Как понять, что вы видите? Прочитать все на постерах рядом или просканировать QR на этих же постерах.

Тут есть деревянные скульптуры в полтора человеческих роста – каждая со своим характером, именем и судьбой. Старые паруса яхт и парусников, обработанные и преобразованные в огромные, разноцветные хоругви и штандарты, свисающие с потолка наподобие гигантских щупалец осьминогов или такого же огромного китайского фонарика. Есть галактика, пойманная в темную комнату и отражающая на прозрачных колыхающихся завесах светящимися звёздами. Фотографии, морские коряги; панно из глины и соломы; граффити, создающееся у нас на глазах; невероятных размеров яйцо, снесенное, по всей видимости, невероятных же размеров птеродактилем и приземлившееся на строгую философскую основу из бамбуковых прутьев. Падающие сверху красные матерчатые люди, превращающиеся в полете в деревья и пулеметы; металлические пчелы; морские коряги и далее по маршруту, который можно изучить по одной из ссылок ниже . Есть здесь и 7 анимационных фильмов, объединённых в один луп – приходите, садитесь на скамейки из слоев картонных упаковок и смотрите. Лучше с детьми. Еще лучше – без детей и ночью, когда в Дизенгоф-Центре пусто и тихо.

Само пространство – тоже экспонат. Здесь нет белого куба музея, где внимание зрителей сфокусировано на той или иной картине, а есть крупные работы, которые не затеряются между лестницами, магазинами и кафе.

Вывод из этого пространства один: будьте внимательны к природе.

В биеннале этого года участвует художники различных возрастов и работающие в различных медиа и с различными материалами, в том числе и с промышленными переработанными отходами, натуральными материалами, пластиковыми бутылками, бумагой и вновь etc. На этом биеннале много показано и сказано и о связи промышленности и искусства; и о том, насколько индустрия влияет на экологию.

И, несмотря на то, что нас предупреждают о том, что скоро в тени будет пятьдесят градусов (собственно говоря, биеннале так и названо «50 градусов в тени») здесь, на -1-м этаже чувствуется не только тревога, но и оптимизм; все таки мы сами себе, как Мюнхаузен, сможем вытащить из экологической дыры.

Бесплатные экскурсии на иврите по биеннале «50 градусов в тени» проводятся ежедневно с 8 апреля по 13 июня в 18:00 (по пятницам – в 12:00). Стартовая точка – «Ворота номер 3». Экскурсия длится около часа.

Куратор выставки –Нава Бэни.

О биеннале –

https://www.israelculture.info/50-gradusov-v-teni-biennale-iskusstva-posvyashhennogo-okruzhayushhej-srede/

или здесь https://www.dizengof-center.co.il/bianale_2025

О компосте и прочей деятельности – https://drive.google.com/file/d/1NJSc5G5yRL-zUz2kR4ihtdsXIZ1cY1My/view