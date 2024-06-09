Последняя опера сезона – «Риголетто»

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Израильская Опера завершает нынешний сезон новой постановкой «Риголетто» Джузеппе Верди. Трагическая история придворного шута, стремящегося защитить свою дочь в брутальном обществе; рассказ о любви, предательстве, проклятии, мести и жертвенности.

Новая оригинальная версия «Риголетто» Верди была поставлена для Мадридской Оперы знаменитым испанским режиссером Мигелем дель Арко, известным своей эстетикой и умением переосмысливать классические сюжеты в актуальной манере.

Режиссер обновленной версии для Израильской Оперы – Регина Александровская. Дирижер постановки – Паоло Кариньяни. Спектакли будут проходить в Оперном театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве с 5 по 17 июля 2024 года.

Премьера «Риголетто» – одного из наиболее известных произведений Верди на либретто Франческо Марии Пьяве, основанном на драме Гюго состоялась 11 марта 1851 г. в венецианском театре «Ла Фениче».Но далеко не все знают, что опера «Риголетто», принадлежащая к числу наиболее выдающихся произведений Джузеппе Верди, написана на сюжет драмы Виктора Гюго «Король забавляется», запрещенной французской цензурой к представлению из-за своей антимонархической направленности. Верди был вынужден совместно со своим либреттистом Пьяве несколько видоизменить пьесу, чтобы благополучно провести ее через рифы и мели еще более суровой, чем французская, австрийской цензуры. Так, в результате переработок, действие было перенесено из Франции в Мантую, король Франциск I превратился в герцога, шут Трибулэ стал называться Риголетто, его дочь Бланш превратилась в Джильду и т. д. Однако, несмотря на все переработки, которые коснулись и текста пьесы, опера Верди сохранила всю силу гнева и протеста против угнетения человека, характерную для пьесы Гюго.

Трагическая история о невинной девичьей любви, предательстве, проклятии, мести и жертвенности во имя любви. Риголетто, старый шут, который зарабатывает на жизнь, развлекая гостей и, не смыкая глаз, следит за своей дочерью Джильдой, пытаясь всеми силами защитить ее от преследований развратных сластолюбцев и прожигателей жизни. Как известно из классического сюжета, его миссия не удалась – все заканчивается плохо.

Верди работал с таким напряжением, что написал оперу за 40 дней. Спектакль имел огромный успех, а песенка герцога, как и предполагал композитор, произвела настоящий фурор, впрочем, и как «La donna е mobile» («Сердце красавицы»), квартет «Bella, figlia dell’amore» («О, красотка молодая») и другие.

Трудно себе представить, что когда-то они считались опасными и чересчур вольными. Тем не менее, самые первые читатели либретто, а это были венецианские цензоры, нашли его столь непристойным, что настояли на ряде существенных изменений, которые и отмечены выше. А за несколько лет до того, как была написана опера, пьеса, Виктора Гюго, легшая в ее основу, была запрещена в Париже и снята после двух исполнений.

После премьеры оперы композитор сказал: «Я доволен собой и думаю, что никогда не напишу лучшего». До конца жизни Верди считал «Риголетто» своей лучшей оперой. По достоинству ее оценили как современники Верди, так и последующие поколения. «Риголетто» и сегодня – одна из самых популярных опер во всем мире.

Регина Александровская, режиссер обновленной версии для Израильской Оперы, отметила: «В постановке подчеркивается напряжение между двумя мирами, существующими бок о бок: яркий и видимый мир знати, возглавляемый герцогом, и их же тайный мир жестоких и темных поступков. В видимом мире они красуются в элегантных смокингах, а в мире тайном носят маски, чтобы осуществить свой беспощадный и безжалостный заговор. В центре постановки – трагическая фигура придворного шута Риголетто. Сам он живет между двумя мирами, двумя моралями: миром придворного шута, который пытается выжить в своей среде и принимает участие в мрачном придворном закулисье, где женщины – всего лишь объекты вожделения. И миром, где измученный отец, знающий об опасностях, подстерегающих его дочь, делает все, чтобы защитить ее, но неудача следует за неудачей, что, в конечном итоге, приводит к трагической смерти дочери».

Для итальянского дирижера Паоло Кариньяни нынешняя постановка – дебют в Израиле.

В его обширный оперный репертуар входят «Аида», «Трубадур», «Сила судьбы», «Травиата», «Набукко», «Макбет», «Маскарад», «Тоска» и другие.

Паоло Кариньяни родился в Милане. Окончил миланскую консерваторию им. Дж. Верди по классам композиции, фортепиано и органа. Позже учился дирижированию у маэстро Альчео Галльера. Паоло Кариньяни был главным дирижером Франкфуртской оперы и художественным руководителем оркестров Франкфуртской оперы и Франкфуртского музея. Кариньяни выступает в крупнейших итальянских оперных театрах мира и на престижных международных сценах, среди которых Ла Скала, театр Лисеу в Барселоне, Королевская опера Ковент-Гарден, Парижская национальная опера, Венская государственная опера, Берлинская государственная опера и Немецкая опера в Берлине, Баварская государственная опера в Мюнхене, Гамбургская государственная опера, Нидерландская национальная опера, Концертный зал Концертгебау в Амстердаме, Опера Цюриха, Опера Страсбурга, Королевская Датская опера в Копенгагене, Фламандская опера Антверпена, театр Ла Монне в Брюсселе, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Военный мемориальный оперный театр Сан-Франциско, Канадская оперная компания в Торонто, Новый национальный театр в Токио, Оперный театр Никикаи в Токио, а также фестивали в Зальцбурге, Брегенце, Мюнхене, Глайндборне, Сполето, Шлезвиг-Гольштейне, Рейнгау и оперный фестиваль Россини в Пезаро. Он сотрудничает с такими коллективами, как оркестр Немецкой Молодежной филармонии, Нидерландский молодежный симфонический оркестр, Мюнхенский филармонический, симфонические оркестры Детройта и Гётебурга, Йомиури (Токио) и «KIOTI Sinfonietta», а также с симфоническими оркестрами Северогерманского, Западногерманского, Нидерландского радио, Национальным симфоническим оркестром Итальянского радио и многими другими.

В постановке оперы «Риголетто» заняты ведущие оперные солисты из Израиля и других стран, в том числе: Йонуц Паску и Лучиан Петрян в роли Риголетто, Хила Фахима и Вероника Брук в роли Джильды, Йона Хотеа и Оресте Козимо в роли герцога Мантуанского, Мариано Буччино и Петрос Магулас в роли Спарафучиле, Майя Лахиани и Шай Блох в роли Мадлен, Чан Дай Пак в роли графа Монтероне, Одед Райх в роли придворного Марулло, Яир Полищук в роли графа Чепрано и другие.

При участии Хора Израильской Оперы под управлением Итая Берковича.

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона.

При участии 20 танцоров, специально отобранных для этой постановки (хореограф – Хилель Коган)

В этом году Harel Insurance and Finance Group впервые спонсирует шедевр Верди «Риголетто», завершающий нынешний сезон Израильской Оперы, в рамках сотрудничества, целью которого является поощрение и продвижение сферы искусства и культуры в Израиле. Гидеон Хамбургер, президент страховой и финансовой группы Harel Insurance and Finance Group отмечает: «Как ведущая страховая и финансовая группа в Израиле, служащая якорем стабильности для своих клиентов и деловых партнеров, мы гордимся сотрудничеством с Израильской Оперой, которая пропагандирует культуру и искусство даже в это сложное время».

Даты представлений:

Пятница, 5 июля, 13:00

Воскресенье, 7 июля, 19.30 (премьера)

Понедельник, 8 июля, 20:00

Вторник, 9 июля, 20:00

Четверг 11 июля, 20:00

Пятница, 12 июля, 13:00

Суббота, 13 июля, 20:00

Воскресенье 14 июля, 20:00

Вторник 16 июля, 18:00

Среда 17 июля, 20:00

Дополнительная информация и билеты на сайте Израильской Оперы https://bit.ly/3x7qU2G, по телефону 036927777, а также в «Браво»: https://bit.ly/3XeA8oe

Текст: Маша Хинич. Фото: Michal Chelbin

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting