Постоялый двор «ЗифЗиф» – ZUMU в Акко

Верхнее фото: רומן שמידט, היטמעות, 2023, צילום סטראוסקופי. צילום- רומן שמידט. Работа и фото © Романа Шмидта

Передвижной музей ZUMU прибывает в Акко и гостеприимно открывает двери для всех желающих посетить его очередную выставку, где будут представлены работы 70 художников. Акко – город туристический и потому выставка в ZUMU рассматривает различные аспекты туризма – как положительные, так и разрушительные его последствия, а также историческое и современное восприятие Акко как туристического города, и философию сложных отношений между гостями и хозяевами, отношений традиционных и современных, а также разницы в этих отношениях в Израиле и в других странах.

Эта выставка, с одной стороны, сосредоточена на критическом восприятии реальности, с другой – стремится стать для зрителя островком безопасности, попыткой побега.

Выставка разместится на двух этажах старого здания комплекса «Эгед», превратив его в оживленный и гостеприимный дом. Среди прочего вам предложат здесь посидеть во чреве кита, полежать на двухъярусной кровати, построить замки на песке или нарисовать волшебный пейзаж прекрасного древнего Акко. На протяжении всего времени, пока выставка будет открыта в Акко, здесь будут устраивать экскурсии, перформансы и мастер-классы для всей семьи.

12 мая – 1 июля 2023 г., Акко

Вход бесплатный

«ZUMU прибывает в Акко в то время, когда израильское общество находится на точке кипения. Кажется, что сейчас не время для искусства, не время для дизайнерских павильонов и обсуждения иссякающих природных ресурсов. Однако ZUMU с самого начала своего пути и по самой своей сути является одной большой демонстрацией. ZUMU не выступает «против» – наш музей борется только «за». И самому себе, и зрителю музей предлагает возложить на себя ответственность, и индивидуальную, и гражданскую, и создать пространство, более открытое для всех, пространство для работы и творчества», – говорит Милана Гицин-Адирам, куратор выставки.

В Акко, как и в любом другом городе, где располагает свои выставки передвижной музей ZUMU, посетителям предлагается не только пассивный отдых у обочины дороги, но и увлекательное времяпрепровождение для всей семьи, возможность насладиться творчеством.

Среди представленных работ – новая видеоинсталляция, которую создала специально для выставки Алона Рода: как возникают и исчезают алтари, возведенные из песка; перформанс Дафны Талмон – она будет ждать посетителей на нижнем уровне двухъярусной кровати и каждый, кто заберется на верхний ярус, сможет побеседовать с Дафной.

Потрясающая видеоработа Хадассы Голдвихт, которая решила задокументировать повседневную жизнь своей семьи, где бы вы думали – в чреве гигантского кита!

Нитай Халуп обсудил с группой местной молодежи возможности их участия в планировании города, в котором они живут. Все они стали равноправными участниками архитектурного процесса, в ходе которого из песка делают кирпичи и строят из них инсталляцию в музее.

Серия работ Ашрафа Фуахири представляет предметы, которые выглядят на первый взгляд невинными туристическими безделушками, однако в них сосредоточен конфликт между частным и общественным, «своими» и «чужими», перекликаясь с историями об иммиграции и беженцах.

Ту же историю странствий и миграции рассказывает бетонная лодка Сахара Миаари, точная копия той, на которой выходили рыбачить в море его предки, вместе с другими жителями Старого Акко, до того времени, когда были изгнаны отсюда.

В выставке также принимают участие местные художники, в том числе Валид Кашаш, один из старейших художников Акко, который воссоздает статую Левиафана, которую он сам когда-то построил и установил в порту Акко вместе с подростками из организации для людей с ограниченными возможностями «Ахва». Эта статуя стала одним из самых узнаваемых символов порта, любимого горожанами.

Зрителям предлагается посидеть в чреве Левиафана, принять участие в строительстве замков из песка, или нарисовать волшебный пейзаж прекрасного древнего Акко. «Мы предлагаем вам побродить вместе с нами среди десятков произведений искусства, скульптур, фотографий, видеоинсталляций и художественных перформансов…», – приглашает куратор выставки Милана Гицин-Адирам.

«ZUMU Акко» благодарит за сотрудничество муниципалитет Акко. Выставка стала возможна благодаря поддержке Израильского Управления лотерей, Фонда Азриэли, Фонда Арисон, Фонда «Бе-Яхад», Фонда Плюмас, Министерства культуры, Министерства Негева и Галилеи, а также других фондов и частных лиц.

«ZUMU Акко» – Акко, дерех ха-Арбаа, 34 (комплекс «Эгед С 12 мая по 1 июня 2023 года.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ZUMU – это общинный мобильный музей, который перемещается по всему Израилю, организуя сменные экспозиции, которые, в свою очередь, создаются и курируются вместе с местными общинами. То есть ZUMU представляет широкой публике огромные передвижные выставки, созданные в определенном городе в сотрудничестве с принимающими организациями. В ZUMU считают, что искусство играет ключевую роль в создании более открытого и терпимого сообщества, искусство может помочь навести мосты понимания, принятия и восприятия между различными слоями израильского общества. ZUMU преодолевает не только расстояния, но и культурные различия, нейтрализуя концептуальные препятствия и заодно, буквально по ходу, обходит традиционное разделение между художниками и зрителями, преодолевая ментальные барьеры между искусством и обществом, творчеством и реальностью – новой социальной реальностью, которую ZUMU и создает.

Музей ZUMU был основан тремя женщинами – Миланой Гицин-Адирам, Шарон Глазберг и Халит Михаэли. Они разработали модель ZUMU, создав формат, зиждущийся на трех столпах, или, если угодно, на трех углах золотого треугольника: искусство, образование и общество. Затем была разработана собственная эстетика, дизайн ZUMU, визуально отражающий принципы, на которых основан музей. К кругу создателей присоединились продюсеры, эксперт по коммуникациям, кураторы и ZUMU отправился в путь.

Вход на выставку и все мероприятия свободный!

Дополнительная информация: zumu.org.il

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/zumuisrael1

https://www.facebook.com/events/915777279699583

Все иллюстрации предоставлены пресс-службой ZUMU