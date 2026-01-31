«Праздник фортепиано» конкурса имени Артура Рубинштейна и Центра музыки Кешет-Эйлон.

Уик-энд, посвящённый всему, что связано с музыкой и природой.

Пятница – суббота, 27-28 февраля 2026 года.

«Праздник фортепиано» Конкурса Артура Рубинштейна в этом году проводится в сотрудничестве с Центром музыки «Кешет Эйлон» и состоится в течение уик-энда 27 и 28 февраля 2026 года.

Партнерство между Конкурсом Рубинштейна и «Кешет Эйлон» отражает ценности, которыми оба учреждения дорожат: любовь к музыке, поддержку молодого поколения, соединение мастерства, общины и израильского ландшафта, а также неустанное стремление укреплять периферию – особенно Западную Галилею. Именно поэтому праздники в Эйлоне открыты для широкой публики и не требуют приобретения пакетов проживания.

Среди зелени, в чистом и прозрачном воздухе Галилеи вас ожидает уик-энд, полностью посвящённый музыке и природе, с вдохновляющим и возвышающим содержанием под музыкальным руководством Ариэля Кона, художественного руководителя Конкурса Рубинштейна.

Пятница | 27.02.2026

12:30

Уд пульсирует

Увлекательная музыкальная встреча с мастером уда Тайсиром Элиасом и мастером ударных инструментов Зохаром Фреско

17:00

Часть 1-я

«Дитя» – знакомство с юным виолончелистом Эйтаном Михновским.

Иоганн Себастьян Бах: два менуэта и жига из Сюиты № 1 для виолончели

Феликс Мендельсон: Песня без слов, ор. 109

Давид Поппер: Этюд фа мажор, ор. 76 № II

Камиль Сен-Санс: Аллегро аппассионато

Часть 2-я

Путешествие в мир немого кино в сопровождении живой музыки.

Исполнители: Ади Харони – скрипка, Башара Харони – фортепиано.

Показ немого фильма с живым музыкальным сопровождением в исполнении скрипачки Ади Харони и пианиста Башары Харони.

Концерт предлагает уникальный й опыт, сочетающий живую игру на скрипке и фортепиано с показом немого фильма. Живой саундтрек объединяет различные стили – классику, джаз, поп-музыку, восточную музыку и свободную импровизацию, с акцентом на произведения еврейских композиторов и народные мелодии. Богатая музыкальная мозаика наполняет пятидесятиминутный немой фильм новыми смыслами, теплом и эмоциями. Результат – новый и захватывающий способ воспринять музыку и кино.

20:30

Особый реситаль с пианистом Даниэлем Чобану – любимцем публики и лауреатом серебряной медали Конкурса Рубинштейна 2017 года

Внутренний голос и внешний звук: музыкальный диалог с собой и с миром

Сергей Рахманинов: Прелюдия № 5 соль минор

Модест Мусоргский: Картинки с выставки

Фридерик Шопен: Баллада № 1

Эрик Сати: Три гноссиены

Ференц Лист: Сонет Петрарки № 104 ми мажор

Пётр Чайковский / Михаил Плетнёв – Па-де-дё из балета «Щелкунчик»

Ференц Лист: Мефисто-вальс № 1

Суббота | 28.02.2026

11:00

Камерный концерт

Элиас Элиас – скрипка

Михаль Корман – виолончель

Башара Харони – фортепиано

Людвиг ван Бетховен: Соната № 1 фа мажор для виолончели и фортепиано, ор. 5 № 1

Людвиг ван Бетховен: Соната № 23 фа минор для фортепиано, ор. 57 «Аппассионата»

Франц Шуберт: Сонатина № 2 ля минор для скрипки, D 385

Феликс Мендельсон: Трио № 1 ре минор для скрипки, виолончели и фортепиано, ор. 49

14:30

Встреча с двумя израильскими пианистами, прошедшими отбор на конкурс Рубинштейна

Лиор Лифшиц

Гайдн: Соната си минор, Hob. XVI/32

Александр Скрябин: Соната № 3 фа-диез минор, ор. 23

Фридерик Шопен: 12 этюдов, соч. 25

Итамар Файнберг

Йозеф Гайдн: Соната ре мажор Hob. XVI/42

Роберт Шуман: Танцы давидсбюндлеров (Davidsbündlertänze), соч. 6

«Танцы давидсбюндлеров» — 18 пьес Роберта Шумана для фортепиано. Произведение написано в 1837 году (вторая редакция опубликована в 1850). Считается одной из лучших работ композитора, а также одним из выдающихся произведений эпохи романтизма. Давидсбюндлерами Шуман называл членов им же выдуманного музыкального сообщества Давидсбунд.

Подробности о концертах и возможностях приобретения пакетов отдыха и абонементов на фестиваль на сайте https://arims.org.il/he/kesheteilon

или на сайте www.eventim.co.il/hagiga

или

eventim.co.il/ru/artist/עמותתרובינשטיין/