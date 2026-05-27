«Лети, мысль, на золотых крыльях…» Новая грандиозная постановка «Набукко» Джузеппе Верди в Израильской опере  

«Лети, мысль, на золотых крыльях; лети, отдыхая на горах и холмах, туда, где воздух напоен теплом и нежностью, сладостным ароматом родной земли!». — Так звучит первый куплет знаменитого хора из третьего акта оперы «Набукко», написанной в 1841 году Джузеппе Верди.

Израильская опера представляет «Набукко» Джузеппе Верди в грандиозной постановке бразильского режиссера Андре Хеллер-Лопеса. Дирижер — маэстро Карло Монтанаро из Италии, признанный одним из самых ярких интерпретаторов итальянского оперного репертуара. Эта постановка, созданная совместно с оперным театром Minas Gerais (Бразилия), описывает на сцене масштабную библейскую драму о разрушении Иерусалима и Вавилонском пленении с участием хора, оркестра и солистов из Израиля и со всего мира. Представления состоятся в Оперном театре Тель-Авива с 12 по 27 июня 2026 года.

Невозможно отмечать 40-й сезон Израильской оперы, не внеся в его репертуар эпическое произведение Верди — оперу «Набукко» Верди, которая, как никакая другая, выражает вечное стремление народа Израиля к своей земле и неугасимую надежду на свободу. Хор пленных «Va, pensiero», парафраз библейского псалма «На реках вавилонских», стал во всем мире гимном независимости и молитвой о свободе. Сегодня эта музыка звучит особенно значимо.

Бразильский режиссер еврейского происхождения Андре Хеллер-Лопес, осуществивший несколько постановок этой оперы в Европе и Латинской Америке, впервые представит ее в Израиле, завершая таким образом свой личный творческий круг.

В постановке участвуют ведущие солисты Израиля и мира, Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона и хор Израильской оперы.

Есть музыкальные произведения, неизменно вызывающие эмоциональный отклик, слезы восторга, множество ассоциаций, душевный жар. Такова опера Верди «Набукко» и знаменитый хор еврейских изгнанников из III акта «Va, pensiero» — самый красивый из оперных хоров, ставший музыкальным символом свободы.

В «Набукко» рассказывается о разрушении Иерусалима Навуходоносором (Набукко) в 586 году до нашей эры, об изгнании евреев, вавилонском пленении и вместе с тем — о свободе, вере и надежде, о попытке еврейского народа преодолеть трагедию.

Известно, что эта опера на библейский сюжет по либретто Темистокле Солера была политическим «заказом» — Верди сочинял оперу, подчеркивая ситуацию в раздробленной Италии, призывая к восстанию против австрийской оккупации и консолидации государства. Эта опера стала символом Рисорджименто в Италии — борьбы за воссоединение и независимость страны. А хор рабов из «Набукко», ставший неофициальным гимном Италии, считается одним из самых патриотических музыкальных пассажей итальянской истории, и, повторим еще раз, самым красивым произведением оперного хорового репертуара благодаря страстному драматизму, эмоциональной и ассоциативной музыке, мотивам ярости, борьбы, фанатизма, откровенности, силе страстей и свободы.

Премьера «Набукко» с грандиозным успехом прошла 9 марта 1842 года в театре «Ла Скала» в Милане. Верди в один день стал знаменитым. Эта опера была третьей по счету, но первым действительно успешным произведением композитора, закрепившим славу тогда 28-летнего Верди среди итальянцев. Только в 1842 году опера «Набукко» была представлена 57 раз, а всего Верди написал 25 опер. «С оперы «Набукко» действительно началась моя творческая карьера», — писал Верди. Именно «Набукко» стала сочинением, после которого Верди, переживший провал двух ранних своих опер и личную трагедию (смерть жены и двух дочерей), воспрял духом и вновь вернулся к творчеству, а первая исполнительница роли Авигайль — Джузеппина Стреппони — стала второй его женой.

«Это была революция в музыке, о которой до сих пор никто и не помышлял. Характер партитуры был настолько нов, настолько неизвестен, стиль так стремителен, так необычен, что вызвал всеобщее ошеломление. Певцы, хор, оркестр, услышав эту музыку, преисполнялись необыкновенного энтузиазма, — писал современник маэстро Артур Пужен. — Скажу больше: работать в театре было невозможно, поскольку и на сцене во время репетиций, и за сценой постоянно собирались служащие, рабочие, художники, осветители, машинисты, возбужденные тем, что они слышали, и, оставив свою работу, внимали с открытым ртом тому, что происходило на сцене. Когда заканчивался фрагмент, они обменивались впечатлениями, и чаще всего слышалось выражение «Это новое безумство!».

Обратить внимание на либретто Темистокле Солеры «Навуходоносор» уговорил Джузеппе Верди импресарио театра «Ла Скала» Мерелли. Что же касается хора рабов, то вот легенда: «Однажды в руках у Верди оказывается либретто Темистокле Солеры. Случайно выроненное, оно открывается на странице с хором пленных иудеев, написанным на основе псалма «При реках вавилонских». Впоследствии этот хор прозвучит на открытии «Ла Скала» после Второй мировой войны. Этот же хор сотни людей под руководством Тосканини исполняли на похоронах Верди в 1901 году, а затем, в 1957-м и на похоронах Тосканини. Критики называли «Набукко» драмой для хора — так велико его значение в опере.

Поразительно, но опера «Набукко» предвосхитила революционные открытия в исторической, археологической науке. В год постановки оперы в «Ла Скала» археолог Ботта, французский консул в Мосуле, занимавшийся энтомологией и бывший не столько ученым, сколько удачливым кладоискателем, приступил к раскопкам древнего поселения близ Ниневии. Вслед за первым открытием последовали и другие. Древняя вавилонская цивилизация обретала определенные черты. То, что казалось лишь библейской притчей, мифом, вдруг сделалось очевидной реальностью. Вавилон с его архитектурой, культурой и ее носителями обрел историческую достоверность.

А первым, к кому попало либретто Солера, был немецкий композитор Отто Николаи, посчитавший его непригодным для музыкального воплощения. После отказа писать по этому либретто Николаи создал оперу под названием «Il proscritto», которая катастрофически провалилась в марте 1841 года, и Николаи был вынужден аннулировать контракт с «Ла Скала». «Набукко» же начал период триумфов Верди, продолжавшийся до конца его деятельности в театре.

О режиссере и концепции

Режиссером постановки стал Андре Хеллер-Лопес — один из самых заметных и востребованных режиссеров на современной международной оперной сцене, впервые сотрудничающий с Израильской Оперой Он обучался по программе Merola в Опере Сан-Франциско, а затем в программе для молодых артистов Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне и был удостоен премии Britten100Award. В его режиссуре «Набукко» становится не просто масштабным историческим эпосом, но и человеческой драмой о власти, вере, крахе и надежде. Новая постановка, созданная в сотрудничестве с оперным театром Minas Gerais в Бразилии, сочетает в себе театральную мощь с современным прочтением истории беженцев, изгнанников и народов, ищущих дом и принадлежность.

Говоря о «Набукко», режиссер описывает оперу как «произведение, затрагивающее вопросы идентичности, общины, веры и непрерывных изменений».

По словам Андре Хеллера-Лопеса: «Еврейский народ — это общество, состоящее из множества голосов, традиций, воспоминаний и образов мышления, и именно это изобилие вопросов, сомнений и споров является частью того, что определяет еврейский народ на протяжении поколений». Андре Хеллер-Лопес также подчеркивает, что «сами герои оперы — это не застывшие или одномерные персонажи, а люди, находящиеся в непрерывном процессе изменений и развития, колеблющиеся между фанатизмом, бунтом, верой, состраданием и надеждой».

Кроме того, Андре Хеллер-Лопес отмечает, что для него как для еврея «постановка «Набукко» в рамках 40-го сезона Израильской оперы — это особенно важный и глубоко личный момент».

Он связывает историю своей семьи в Европе с чувством «возвращения» в Израиль и рассказывает, что вдохновение для визуального оформления постановки родилось еще во время его первого визита в Тель-Авив и знакомства с экспонатами в Музее диаспоры (АНУ). Для Хеллера-Лопеса «Набукко» — это произведение о людях, живущих между прошлым и будущим, и об обществе, которое продолжает строиться и меняться постоянно.

Итальянский дирижер Карло Монтанаро, дирижировавший в Израильской опере в прошлых сезонах постановками «Богемы» и «Лючии ди Ламмермур», привносит на сцену всю страсть, драму и глубину вердиевской музыки.

Карло Монтанаро говорит: «Быть дирижером — это объединять людей для создания музыки. Речь идет о том, чтобы руководить оркестром с точностью, страстью и творческим подходом. Речь идет о том, чтобы донести свое видение до музыкантов и вдохновить их на лучшее выступление».

Карло Монтанаро — итальянский скрипач и дирижер. Его конек — итальянские оперы от бельканто до веризма, а также избранные произведения из французского репертуара. С легкой руки Зубина Меты, «открытый» и опекаемый им еще со времен учебы, Монтанаро, начиная с 2001 года, дирижирует оперными постановками и концертами на всех крупных площадках мира — в Ла Скала, Баварской государственной оперe, Парижской национальной опере, Немецкой опере в Берлине, Франкфуртской опере, Дрезденской опере Земпера, Опере Тель-Авива и т.д. С 2011 по 2014 год Карло также был музыкальным руководителем Театра Вельки в Варшаве.

Хор Израильской оперы под руководством Итая Берковича исполняет одну из самых обширных и знаковых хоровых партий в творчестве Верди. В «Набукко» хор — это голос целого народа: эмоциональный и идейный центр всей оперы, ставший основой для хоровых партий, которые Верди будет развивать и расширять в своих последующих произведениях.

Постановочная группа:

Дирижер: Карло Монтанаро

Ассистент дирижера / Дирижер хора: Итай Беркович

Режиссер: Андре Хеллер-Лопес

Сценограф: Ренато Теобальдо

Художник по свету: Надав Барнеа

Художники по костюмам: Мария Бутусова, Марсело Маркес

Солисты:

Набукко: Миколай Залесинский / Йонуц Паску

Абигайль: Елена Михайленко / Юлия Васильева

Измаил: Павел Петров

Захария: Вазген Газарян / Годердзи Джанелидзе

Фенена: Рахель Френкель / Шай Блох

Верховный жрец: Одед Райх / Пнини Леон Грубнер

Абдалло: Эйтан Дрори /Давид Гольдберг

Анна: Шакед Струль / Далия Беспрозванная / Екатерина Михаэли

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Хор Израильской оперы

Опера исполняется на итальянском языке

Субтитры: иврит и английский

Перевод субтитров: Исраэль Овал

Продолжительность спектакля — около двух с половиной часов с антрактом

Даты представлений:

Пятница, 12.6, начало в 13:00

Воскресенье, 14.6, гала-вечер, начало в 19:30

Понедельник, 15.6, начало в 20:00

Вторник, 16.6, начало в 20:00

Четверг, 18.6, начало в 20:00

Пятница, 19.6, начало в 13:00

Воскресенье, 21.6, начало в 18:00

Понедельник, 22.6, начало в 20:00

Среда, 24.6, начало в 18:00

Четверг, 25.6, начало в 20:30 — закрытый показ в рамках «Белой ночи»

Суббота, 27.6, начало в 20:30

