Прикоснуться к красоте мира в дни войны

Верхняя иллюстрация – Paul Signac. Pont Mirabeau, 1903. Collection of the Tel Aviv Museum of Art Bequest of Maurice Lewin, Antwerp, 1934. Photo: Elad Sarig

Летом 2024 года, в разгар войны «Железные мечи» в Тель-Авивском музее искусств открылась выставка «Остановить мгновение», отмечающая 150-летие импрессионизма, как и в других крупнейших музеях мира, и представляющая шедевры величайших художников этого периода, в том числе Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Берты Моризо, Камиля Писсарро, Поля Сезанна, Поля Гогена, Поля Синьяка, Мэри Кассат, Альфреда Сислея и других – как из коллекции Тель-Авивского музея, так и Музея Израиля в Иерусалиме и частных коллекций.

Импрессионизм был течением революционным и дерзким, и сама идея извлечь шедевры из сейфов в подвалах Тель-Авивского музея и вновь поднять в их залы – также более, чем дерзкая. Идея сделать выставку, которая максимально далеко уводит посетителей от невыносимой реальности Израиля 2024 года, выставку о спокойствии импрессионизма именно в то время, когда гремят пушки.

Решение открыть выставку импрессионистов было принято на фоне того, что в прошлом году Тель-Авива музей искусств вошел в число 100 лучших музеев мира. Музей является единственным израильским музеем, вошедшим в престижный список, включающий в себя самые популярные музеи мира с наибольшим количеством посетителей. Музей в Израиле сумел попасть в этот список, несмотря на войну, антисемитизм в мире и на фоне общего кризиса в мировом художественном сообществе.

Война и кризис – такие же явления предшествовали и возникновению импрессионизма. В начале войны «Железные мечи» музей был закрыт для публики в течение двух месяцев, но уже в феврале 2024 года было принято решение об открытии выставки импрессионистов и то, что ее кураторами станут две молодые сотрудницы музея (обеим по 30 с небольшим лет). Оба решения – не очевидные, но через 5 месяцев работы выставка была представлена публике.

На выставке «Остановить мгновение» показаны около 80 произведений – картин, скульптур и графических листов, созданных с 1860-х до начала 1930-х годов. Смелая оригинальность, бескомпромиссное новаторство, прорывное явление в искусстве – так можно описать эти полотна, которые после трагических, чудовищных событий 7 октября, как и большая часть коллекции современного искусства Тель-Авивского музея были перенесены в безопасные помещения в подземных хранилищах музея. Для этой выставки работы были вновь извлечены из сейфов в запасников – впервые с начала войны, и экспонируются наряду с работами импрессионистов из других государственных и частных коллекций.

Импрессионисты работали в век потрясений, изменивших мир, они стали свидетелями далеко идущих перемен, которые в итоге привели к возникновению модернизма. Художники стремились воплотить в своих работах новую реальность. Новая реальность рождается и сегодня.

Эта выставка – лекарство для ума и глаз: на мгновение можно поверить, что однажды, возможно, мы тоже сможем мечтать о водяных лилиях. А еще здесь есть «Привет от Бен-Гуриона» – картина еврейского художника немецкого происхождения Лессера Ури. Эта картина Holstein Switzerland, 1908 года висела в зале, где Давид Бен-Гурион провозгласил Независимость Израиля в 1948-м году – в здании на бульваре Ротшильда, где тогда располагался Тель-Авивский музей изобразительных искусств, открывшийся в 1932-м году. Можно постоять перед этой картиной и немного почувствовать себя Бен-Гурионом.

А открывается выставка картиной Ренуара «Обнаженная со спины» – первое, что видят посетители, заходя в выставочное пространство. Кстати, стены залов выставки покрашены в тон оттенков этой картины, которая была передана в дар Тель-Авивскому музею искусств в 1958 году по завещанию Вильгейма Вайнберга, голландского еврея, в память о его жене и детях, уничтоженных во время Второй Мировой войны в концлагере. Вильгейм Вайнберг – банкир, филантроп и коллекционер – сумел спастись благодаря рабочей поездке в Париж, которая спасла его от нацистского вторжения в Голландию, но его семья была отправлена в Освенцим, и он больше никогда их не видел. Вся его коллекция за исключением двух картин, согласно его завещанию, была продана на лондонском аукционе Сотбис в 1957 году. Первое исключение – это как раз это полотно Ренуара. Второе – картина Тулуз-Лотрека, которую он завещал Kröller-Müller Museum в Голландии, также в память о своей погибшей в Катастрофе семьи. Когда-то эта картина Ренуара висела в салоне их дома, сейчас – при входе на выставку импрессионистов, открытую во время войны в Тель-Авиве.

Неслучайно выставка «Остановить мгновение» расположена в полуподземном помещении. Это тоже следствие войны. Над выставочным пространством «Остановить мгновение» – еще один этаж, и кроме того, выставка занимает также часть помещения в новом здании. Основное здание музея было построено в 1971-м году, новое гораздо позже, поэтому его галереи лучше защищены. Пространство выставки связано с лифтом, который опускается в запасники, так что работы очень быстро можно эвакуировать в безопасное помещение. Кураторы выставки были вынуждены подготовить таблицу с указаниями, в какой последовательности спасать работы, если это, не дай б-г, понадобится.

Кажется, что существует зияющая пропасть между текущей повесткой дня в Израиле и тем, что импрессионисты изображают на своих картинах. Но посещение выставки показывает, что, возможно, это не такой уж большой разрыв. На одной из стен выставки кураторы поместили временную шкалу, которая описывает развитие импрессионизма в живописи параллельно историческим событиям того периода. Это шкала показывает, что многие из оптимистичных, ярких картин природы и веселых сцен Монмартра были написаны во время войн и национальных кризисов. Во время франко-прусской войны некоторые пионеры импрессионизма были призваны на войну, а другие были сосланы. В послевоенный период Париж страдал от осады и жесткой экономии. К беспрецедентному личному расколу между импрессионистами привело именно дело Дрейфуса: в то время как еврей Писсарро (еврей) считали, что с Дрейфусом поступили несправедливо, другие, такие как Ренуар и Дега, считали обратное и даже придерживались откровенно антисемитских взглядов. В известной книге «Заяц с янтарными глазами» Эдмунда Вааля, посвященной истории семьи Эфрусси, рассказывается о ее «сотрудничестве» с Ренуаром. Пожилой художник охотно рисовал представителей богатейшей семьи еврейских банкиров (один из них – Шарль Эфрусси, коллекционер, автор и издатель, выпускавший «Gazette des Beaux-Arts» – запечатлен на знаменитой картине Ренуара «Завтрак гребцов»). Но в письме своему другу Дега Ренуар сокрушался: как неприятно на старости лет зависеть от еврейских денег! Но эти потрясения не нашли отражения в произведениях импрессионистов, искавших праздник в самой рутине. Поэтому посещение выставки импрессионистов сегодня в Тель-Авиве – это в порядке вещей в чрезвычайных ситуациях. Произведения импрессионистов – это ответ ужасу, темноте и уродству мира: мгновения неги, радости, красоты и света. Во время Первой мировой войны Клод Моне полностью посвятил себя росписи сада своего дома в Живерни. Многие из его знаменитых картин с водяными лилиями были созданы во время продолжающегося кризиса и глобальной войны. Повседневная красота его деревенского дома, зелени, пруда и японского мостика, который он так любил, стали тем противоядием, которое Моне предложил от ужасов войны. Огромные картины с лилиями, которые позже стали музеем Оранжери в Париже (Здание оранжереи было перестроено под музей вскоре после окончания Первой мировой войны по распоряжению французского государственного деятеля Жоржа Клемансо специально для размещения серии картин с кувшинками Клода Моне, который был близким другом премьер-министра), были переданы французскому правительству после окончания Второй мировой войны в качестве памятника миру. В качестве антитезы разрушению Моне хотел создать пространство мира. В сегодняшнем Израиле искусство, подобное тому, которое в настоящее время представлено на выставке «Остановить мгновение» в Тель-Авивском музее, способно привлечь наше внимание к красоте и напомнить нам о мире. Текст – Маша Хинич. Иллюстрации предоставлены пресс-службой Тель-Авивского музея искусств.

Первоначально опубликовано на портале jewish.ru https://jewish.ru/ru/events/israel/206653/