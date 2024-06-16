«Пространства» в Центре Сузан Далаль

Фото – © Эфрат Мазор

В ближайшую пятницу, 21 июня, в 14:00 и в 16:00 в студии «Ора» в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве в рамках пятничной серии дневных камерных представлений «Шиши бе-Ора» будет показан спектакль «Пространства» («Мерхавим») танцовщицы и хореографа Став Струз-Бутрус.

Спектакль «Мерхавим» был создан в 2023 году, как реакция на военные действия на Кавказе (откуда родом семья Став), на тяжелейшую цену войны в тылу и на фронте. Война 7 октября стала новым потрясением, вызвав у Став желание вернуться к уже поставленной работе и проверить сквозь ее призму физические и эмоциональные изменения, произошедшие за этот период.

Билеты: https://bit.ly/4et5SfM

«Пространства» рассказывают историю мужчины, возвращающегося с поля военных действий в свою деревню, где его ожидают две женщины. Все трое пытаются справиться с отголосками прошлого, с одиночеством, с желанием найти поддержку у близких. Их встреча отражает последствия войны, возрождает голоса замолчавших, уставших от героизма. Вместе они из ищут новые способы общения и вместе создают новое настоящее.

«Пространства» создают «пространство», позволяющее иначе увидеть красоту, печаль, надежду и отголоски поступков и действий. Премьера этого балетного спектакля состоялась в 2023 году.

Став Струз-Бутрус родилась в 1990 году. Окончила Иерусалимскую академию музыки и танца. Три года выступала в составе молодежного ансамбля «Бат-Шева», а затем и в основной группе «Бат-Шевы». Позже она работала с театром танца Инбаль Пинто и Авшалома Поллака.

Став работает как независимый хореограф и танцор; преподает движение в различных балетных центрах по всему Израилю, а также проводит уроки творческого движения для детей с нейропроблемами в арабо-еврейском центре в Яффо. Ее работы связаны с исследованием культур Кавказа и Советского Союза, а также со стремлением навести мосты между фольклором и современным танцем.

Став Струз-Бутрус – лауреат премии имени министра культуры Ицхака Навона за сохранение и развитие израильской культуры 2022 года.

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«Пространства» («Мерхавим»)

Билеты: https://bit.ly/4et5SfM

Хореография, сценография, костюмы: Став Струз-Бутрус.

Танцоры: Яэль Софер Самсон, Андрей Дойч, Став Струз-Бутрус

Художественное сопровождение: Ади Бутрус

Художник по свету: Амир Кастро

Дизайн и монтаж саундтрека: Ади Бутрус, Став Струз-Бутрус

Драматург: Яэль Венеция

Фото – © Эфрат Мазор

Работа поставлена при поддержке фонда независимых художников Министерства культуры и спорта, MART Foundation и при поддержке программы резидентуры в балетной студии NIA+ Ифат Галинской.