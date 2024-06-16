fbpx
Tel Aviv Global

«Пространства» в Центре Сузан Далаль

By
Posted on

Фото – © Эфрат Мазор

В ближайшую пятницу, 21 июня, в 14:00 и в 16:00 в студии «Ора» в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве в рамках пятничной серии дневных камерных представлений «Шиши бе-Ора» будет показан спектакль «Пространства» («Мерхавим») танцовщицы и хореографа Став Струз-Бутрус.

Спектакль «Мерхавим» был создан в 2023 году, как реакция на военные действия на Кавказе (откуда родом семья Став), на тяжелейшую цену войны в тылу и на фронте. Война 7 октября стала новым потрясением, вызвав у Став желание вернуться к уже поставленной работе и проверить сквозь ее призму физические и эмоциональные изменения, произошедшие за этот период.
Билеты: https://bit.ly/4et5SfM

«Пространства» рассказывают историю мужчины, возвращающегося с поля военных действий в свою деревню, где его ожидают две женщины. Все трое пытаются справиться с отголосками прошлого, с одиночеством, с желанием найти поддержку у близких. Их встреча отражает последствия войны, возрождает голоса замолчавших, уставших от героизма. Вместе они из ищут новые способы общения и вместе создают новое настоящее.
«Пространства» создают «пространство», позволяющее иначе увидеть красоту, печаль, надежду и отголоски поступков и действий. Премьера этого балетного спектакля состоялась в 2023 году.
Став Струз-Бутрус родилась в 1990 году. Окончила Иерусалимскую академию музыки и танца. Три года выступала в составе молодежного ансамбля «Бат-Шева», а затем и в основной группе «Бат-Шевы». Позже она работала с театром танца Инбаль Пинто и Авшалома Поллака.
Став работает как независимый хореограф и танцор; преподает движение в различных балетных центрах по всему Израилю, а также проводит уроки творческого движения для детей с нейропроблемами в арабо-еврейском центре в Яффо. Ее работы связаны с исследованием культур Кавказа и Советского Союза, а также со стремлением навести мосты между фольклором и современным танцем.
Став Струз-Бутрус – лауреат премии имени министра культуры Ицхака Навона за сохранение и развитие израильской культуры 2022 года.

*****
«Пространства» («Мерхавим»)
Билеты: https://bit.ly/4et5SfM
Хореография, сценография, костюмы: Став Струз-Бутрус.
Танцоры: Яэль Софер Самсон, Андрей Дойч, Став Струз-Бутрус
Художественное сопровождение: Ади Бутрус
Художник по свету: Амир Кастро
Дизайн и монтаж саундтрека: Ади Бутрус, Став Струз-Бутрус
Драматург: Яэль Венеция

Фото – © Эфрат Мазор

Работа поставлена при поддержке фонда независимых художников Министерства культуры и спорта, MART Foundation и при поддержке программы резидентуры в балетной студии NIA+ Ифат Галинской.

Related Items:, , ,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.usadana.comwww.usadana.com