Ирина Богушевская: Занимайтесь любовью или музыкой, но не войной

Верхнее фото: Ирина Богушевская. Фото – © Александр Романов

6 января 2023 года – года, на который мы возлагаем столько надежд – к нам по приглашению проекта «Линия жизни. Израиль» приезжает Ирина Богушевская – певица, артистка, музыкант и поэт, а еще терапевт наших уставших сердец. В Центре Сузан Далаль она исполнит песни, дающие опору и надежду, поддерживающие и утешающие в темные времена.

Ирина Богушевская не просто тонкий поэт, чувствующий музыку не слова даже, а каждого произносимого звука. И не просто музыкант, чьи мелодии остаются в голове – их хочется переслушивать и перепевать. Ирина Богушевская не просто певица с нежным, гибким, выразительным голосом, с которым она делает чудеса. Да, у неё все это есть, но главное ее достоинство состоит в необыкновенном, почти фантастическом таланте глубоко чувствовать, точно формулировать и включать у зрителей даже те эмоции, что, казалось, давно спрятаны на самом дне души.

В ней нет ни капли позы и пафоса, она такая как есть, и ее легкость и открытость создает на каждом концерте комфортное теплое пространство, которое она мгновенно заселяет блюзом, джазом, кабаре, мечтами, куклами, разноцветными бабочками, фейерверками и бог знает чем еще.

В этом пространстве не бывает скучно. Ирина Богушевская умеет играть словами и нотами, музыкальными стилями, сплетая из них свои истории. Каждая песня – маленький спектакль, то смешной, то трагичный, то поднимающий вверх, то заставляющий плакать. Ее ум и наблюдательность позволяют ей быть одинаково близкой и высоколобым ценителям поэзии, и тем, чье сердце открыто чувствам.

«В моей Вселенной» – так назвала Ирина программу, которую она покажет в Израиле, и добавила: «Девизом этой программы могут стать слова из песни «В моей Вселенной», давшей название всему концерту: «занимайся любовью или музыкой, но только не войной».

Вместе с Ириной приезжает ее постоянная аккомпаниатор – пианистка Светлана Мочалина. «Музрук моего сердца, поющая пианистка наших концертов, играющий админ наших пабликов, курочка, Снегурочка, мать, жена и батутистка!» – пишет о ней Ирина. Они встретились в Студенческом театре МГУ, где Ирина были звездой знаменитой команды с Алексеем Кортневым, Валдисом Пельшем, Сергеем Чекрыжовым и другими. А теперь, говорит Ирина: «у нас за плечами сотни километров общих дорог, килотонны общих приключений и воспоминаний, не часы уже и не дни – а месяцы общей музыки: на репетициях, на сцене и в студии, пуд соли и целая жизнь, огромная и счастливая». Кстати, услышать Светлану можно и в выступлениях группы «Магелланово облако», чей нежный стиль сравнивают с ранним «Аквариум».

На израильском концерте к Ирине и Светлане присоединится гитарист-виртуоз Иван Жук. Их связывает давнее знакомство и сотрудничество. Именно Иван сыграл выразительные гитарные партии на одном из самых популярных альбомов «Нежные вещи», и, конечно, песни с этого альбома прозвучат 6 января. Иван, сын знаменитого поэта и актера Вадима Жука, сегодня – новый репатриант, живет в Израиле, дает концерты. Израильская публика уже полюбила его как самобытного и харизматичного джазового музыканта, умеющего закручивать на сцене потоки энергии.

«Думая о программе, – писала Ирина Богушевская на странице в фейсбуке, – поймала себя на том, что словно взвешиваю сейчас каждую песню: а эта сейчас жива? А эта жива ещё? Какие-то стало совсем невозможно петь. «Нежная осень» внезапно – да. Буду её петь – потому что хочу, чтобы всё стало так, как в этой песне. Словно в ней запечатано что-то важное про то, как должен быть настроен мир. И сейчас надо эти формулы произносить вслух, петь их вместе – так будет правильно. Музыка, поэзия – всё это рождалось когда-то как прямая магия: первые ритмические строчки были заклинаниями. Мои заклинания – про свет, который движется в мирном небе, как бесконечная река. Я не могу починить весь мир. Но вместе мы можем настроить хотя бы пространство вокруг себя – так, чтобы оно стало выносимее, чтобы в нем стало легче дышать».

Приходите 6 января в Центр Сузан Далаль в Тель-Авиве на этот концерт. И не только для того, чтобы услышать любимые старые и совсем новые песни. Но и чтобы дать себе передышку, вдохнуть полной грудью, посмеяться и поплакать вместе. Ведь там, в нежной Вселенной Ирины Богушевской, живет наша надежда.

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«В моей Вселенной». Концерт Ирины Богушевской в Израиле – Тель-Авив, Центр Сузан Далаль, 6 января 2023 года.

Ирина Богушевская – вокал, Светлана Мочалина – клавишные, Иван Жук – гитара.

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Заказ билетов: bit.ly/3XvJgCL

Фотографии – © Александр Романов – предоставлены продюсером проекта «Линия жизни. Израиль» Фаиной Новоходской/