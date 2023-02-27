Пурим «В Чемодане»

В дни Пурима, 6 и 7 марта в Тель-Авиве в АНУ — Музее еврейского народа , при поддержке фонда НАДАВ, пройдет театрально-книжный фестиваль “В чемодане”.

«В Чемодане», если вы, вдруг, не знаете – это семейный фестиваль литературы, науки и искусства на русском языке, который впервые прошел в сентябре в Иерусалиме, в декабре в Хайфе, а сейчас в масштабном варианте состоится в Тель-Авиве.

Организаторы фестиваля, совсем недавно приехавшую в страну энтузиасты разностороннего развития детей и семейного времяпрепровождения, обещают гостям фантастическую программу.

«В чемодане» в этот раз окажутся лучшие актеры, музыканты, драматурги — Евгений Казачков, Марфа Горвиц, Михаил Рахлин, Михаил Уманец, Евгений Кулаков, Семен Александровский, Юрий Алесин и театр «Зебра», театр «Дом черной совы».

На фестиваль организаторы собрали как новых репатриантов, кто только ищет в Израиле своего зрителя, так и тех, кто уже знаком местной публике. Театр “Тари”, громко заявивший о себе новогодней сказкой “Король холода”, готовит премьеру нового музыкального спектакля, которую гости фестиваля увидят первыми. И любимый, ставший уже постоянным участником, хайфский театр “Алеф”. Связующим звеном между “старенькими” и “новенькими” будет встреча с писателем и драматургом Рои Хеном.

С гостями на теплых и очень жизненно-литературных встречах будут общаться писатели: Линор Горалик, Янец Леви, Марина Аромштам и Маша Дубова, а также состоится израильский дебют знаменитой Ольги Варшавер – одной из лучших переводчиц с английского языка.

Большим подарком и сюрпризом для гостей станет настоящее Магическое шоу иллюзий от Елены Вайман – иллюзионистки, обладательницы Большой золотой медали в Париже “Путешествие в тайну”.

Завершит фестиваль концерт эстрадного скрипача Сани Кройтора.

А еще гостей ждут режиссерские лаборатории, результатом которых станут настоящие спектакли, и актерские тренинги, посвящающие участников в секреты профессии. Главной фишкой фестиваля станут разнообразные театрализованные читки. Если вы еще не знаете, что это такое, скоро все увидите и услышите сами.

Эта прекрасная программа выстроена вокруг лучших книжек независимых русскоязычных издательств. Как всегда, организаторы сделали невозможное и привезли самые свежие новинки!

Всем пришедшим на фестиваль – бонус от музея А НУ ! Каждый час экскурсоводы будут ждать детей и родителей на бесплатную экскурсию по экспозиции музея.

Полная программа мероприятий фестиваля и билеты по ссылке:

https://www.vchemodane.com/purimtickets2023

Билет на любой спектакль, читку или мастер-класс является также входным билетом в этот день на маркет и бесплатные мероприятия в общем зале. При отсутствии билетов, необходимо оплатить вход – 40 шек. на человека.