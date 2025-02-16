Костюмы, которые покорят всех!

Готовимся к Пуриму вместе с Израильской Оперой.

По уже установившейся традиции, в преддверии праздника Пурим, Израильская Опера откроет свои огромные склады театральных костюмов для широкой публики и проведет распродажу множества разнообразных костюмов в рамках подготовки к пуримскому карнавалу.

На распродаже будут представлены оригинальные, сшитые вручную костюмы для оперных артистов по специальным ценам, начиная от 50 шекелей. В ходе мероприятия посетителей ждут выступления оперных певцов, которые исполнят известные и любимые арии и дуэты из мирового оперного репертуара. Часть вырученных средств будет передана семьям похищенных.

Вход – через главный вход в Оперный театр по адресу: ул. Шауль ха-Мелех 19, Тель-Авив

Среда, 19 февраля, с 12:30 до 18:00, или до конца запаса костюмов.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

Фото из оперы “Паяцы” – © Pagliacci by Yossi Zwecker