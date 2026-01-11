«Quartetto di Cremona» в Тель-Авиве

Фото – credit © Nikolaj Lund

С момента создания Quartetto di Cremona зарекомендовал себя как один из лучших камерных ансамблей на международной арене. Регулярно выступая на крупнейших фестивалях и концертах по всей Европе, Северной и Южной Америке и на Дальнем Востоке, квартет получил всеобщее признание от критиков и зрителей за высокий уровень интерпретации и артистизма. Квартет исполняет обширный репертуар, который варьируется от раннего Гайдна до современной музыки и является послом международного проекта «Друзья Страдивари»: благодаря этому, в настоящий момент музыканты играют на скрипках Страдивари. В понедельник, 19 января 2026 года квартет даст концерт в Израильской консерватории в Тель-Авиве с программой, в которую включены сочинения Бетховена, Моцарта, Веберна и Пауля Бен-Хаима. Таким образом, программа вечера выстроена как путешествие сквозь венский романтизм: от Моцарта конца XVIII века до Веберна начала XX столетия.

Quartetto di Cremona регулярно выступает на важнейших площадках Европы, обеих Америк и Дальнего Востока – в Вигмор-холле в Лондоне, Концертгебау в Амстердаме, Эльбфилармонии в Гамбурге, Концертхаусе в Берлине. После триумфального дебюта в Карнеги-холл в сезоне 2023-24 квартет был приглашен вернуться в Нью-Йорк Обществом камерной музыки Линкольн-центра.

Quartetto di Cremona образован в 2000 году во время учебы его участников в Академии Вальтера Штауффера (город Кремона, известный также своими скрипичными мастерами: здесь родились и работали Антонио Страдивари, Николо Амати, Андреа и Джузеппе Гварнери). В 2005 году квартет стал стипендиатом фонда помощи молодым музыкантам «Borletti-Buitoni Trust».

Коллектив является лауреатом престижных премий на международных соревнованиях во Флоренции, в Кремоне, на Международном конкурсе Мельбурна. Квартет играл на многих европейских фестивалях, включая Beethoven Haus и BeethovenFest (Бонн), Концертхаус (Берлин), Klara Festival (Брюссель), Moving on Music Festival (Северная Ирландия, концерт записывался BBC Radio 3). Также Quartetto di Cremona был выбран лицом Международного проекта «Друзья Страдивари».

Квартет объездил с гастролями всю Австралию и играл на известном Международном фестивале искусств в Перте. В США они выиграли конкурс Web Concert Hall и выступали в Метрополитен-музее в 2013 году. В родной Италии сделали себе имя, играя в Академии святой Цецилии (Рим) и участвуя в самых известных музыкальных проектах страны. Коллектив регулярно выступает в Вигмор-холле (Лондон), также играет в США, Японии, Мексике и Китае.

Музыкальные критики подчеркивают их мастерство исполнения и интерпретации: после концерта в Вигмор-холле английский журнал «The Strad» назвал их выступление «классической формулировкой, которая идеально сшивает Моцарта воедино, как если бы это был костюм от Армани», в Австралии коллектив был признан «гордостью фестиваля в Перте».

Репертуар Quartetto di Cremona разнообразен: от классики до модерна, особенно часто коллектив исполняет произведения таких современных итальянских композиторов, как Фабио Вакки, Лучано Берио и Луиджи Ноно.

В юбилейном сезоне 2024-25, отмечая 25 лет карьеры, квартет записал «Искусство фуги» Баха. Предыдущие записи включают альбом «Итальянские открытки» с произведениями, написанными неитальянскими композиторами под влиянием Италии (2020), двойной альбом сочинений Шуберта (2019) и полное собрание квартетов Бетховена (2018) – все они получили признание критики и престижные награды. Музыканты квартета преподают в Академии имени Вальтера Штауфера в Кремоне с 2011 года. В 2019 году ансамбль был удостоен премии Франко Абьятоне от фонда Борлетти-Бьютони за вклад в развитие камерной музыки. В 2015 году участникам квартета было присвоено звание почетных граждан Кремоны.

Квартет К. 465 Моцарта – последний в цикле из шести квартетов, увидевших свет в 1785 году и посвященных Моцартом Гайдну. До сих пор эти «Квартеты Гайдна» остаются самыми исполняемыми среди квартетов Моцарта. В них проявился зрелый стиль композитора – изощренность формы, полифоническая сложность, гармоническое богатство, эмоциональная глубина и личное высказывание. Прозвище «Квартет диссонансов» дали произведению не при Моцарте, а в начале XIX века, когда в композиторе видели первого романтика. Обилие диссонансов во вступлении действительно необычно для конца XVIII века и придает музыке экспрессивную силу, которая редко проявляется столь обнаженно в произведениях Моцарта.

Многие считают пять последних квартетов Бетховена, от соч. 127 до соч. 135, написанных в 1824-1826 годах, вершиной его творчества. В этих квартетах Бетховен уплывает в столь далекие, таинственные и сокровенные миры, куда не заходил ни один композитор, отказываясь от всяких традиционных обязательств перед формой, пропорцией, мотивной разработкой, голосоведением – весь его взор устремлен в чисто духовную и идеальную сферу. Так он касается самого сердца художественной сущности в абсолютной чистоте, полном отвлечении и совершенном духовном восхождении.

Квартет ля минор, соч. 132, Бетховен написал в 1825 году. Это масштабное произведение из пяти частей длительностью около 45 минут – сочинение сложное, глубоко выразительное, полное контрастов.

Антона Веберна знают как одного из отцов Второй венской школы и ведущего приверженца авангардной двенадцатитоновой системы. Его известные произведения подчеркнуто атональны, скупы в средствах, кратки по масштабу и противостоят избыточности и щедрой экспрессивности романтической музыки XIX века. Тем не менее в начале пути он создал несколько сочинений, еще укорененных в постромантической традиции, среди них как минимум две короткие тональные части для струнного квартета. «Медленная часть» была написана в 1905 году под впечатлением от пеших прогулок Веберна в горах под Веной во время отпуска с невестой. Веберн намеревался написать целый квартет, но отложил работу, завершив только эту часть продолжительностью около десяти минут. Это очень экспрессивная музыка, написанная в щедрой манере позднего романтизма и выражает множество чувств – от томления через драматическую бурю к умиротворенному завершению, своего рода любовная песнь Веберна будущей жене. Как и другие свои тональные произведения, Веберн не публиковал «Медленную часть» при жизни – она была обнаружена лишь в 1960-е годы среди рукописей.

Также в программе – Прелюдия для струнного квартета Пауля Бен-Хаима. Короткое произведение, написанное в 1973 году, основано на традиционной испанской мелодии и вплетает ее в богатую контрапунктическую ткань. Сочинение Бен-Хаима исполняется в честь 80-летия основания Консерватории – Бен-Хаим был педагогическим советником и членом временного правления Консерватории в конце 1940-х годов.

Quartetto di Cremona (Италия) https://www.quartettodicremona.com/

Понедельник, 19 января 2026, 20:00

Концертный зал Израильской консерватории музыки

Криштиану Гуалко – скрипка

Паоло Андреоли – скрипка

Симоне Грамалья – альт

Джованни Скальоне – виолончель

В программе:

Антон Веберн: Медленная часть (Langsamer Satz) для струнного квартета

Вольфганг Амадей Моцарт: Струнный квартет до мажор, KV 465, «Диссонансы»

Пауль Бен-Хаим: Прелюдия для струнного квартета

Людвиг ван Бетховен: Струнный квартет № 15 ля минор, ор. 132

Билеты: https://www.icm.org.il/event/cremona/

Молодёжь до 21 года: вход свободный при наличии свободных мест

Молодёжь от 22 до 35 лет: 45 шекелей

• Продолжительность концерта: около двух часов, включая антракт