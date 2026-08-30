Сентябрь в Рамат-Ганском музее израильского искусства

Рамат-Ганский музей израильского искусства в сентябре по-прежнему приглашает детей и родителей на творческие занятия и интерактивные экскурсии, а взрослую аудиторию — на показ документального фильма Рана Таля «Дети солнца».



Субботние семейные программы

19 сентября в 10:00 пройдёт первая творческая поп-ап-мастерская «Построй свой дом» — участники соберут маленький дом из материалов, хранящих память. Занятие создано по мотивам персональной выставки художницы Тамар Шефер «Построй свой дом».

Регистрация:

https://rgma.smarticket.co.il/event/7262

В тот же день, 19 сентября, в 11:15, пройдёт интерактивная экскурсия для всей семьи по циклу выставок «Локальное: мультикультурализм в израильском искусстве». Экскурсия объединит сразу две выставки — «Движение: кибуц в израильском искусстве» и «Шинель» — и проведёт детей от шести лет и их родителей через час увлекательного знакомства с искусством.

Подробнее о выставках:

https://www.israelculture.info/rgm-localmulticultire/

Следующие семейные экскурсии состоятся 31 октября и 21 ноября.

Участие — по предварительной регистрации. Доплата к входному билету в музей составляет 10 шекелей.

Регистрация:

https://rgma.smarticket.co.il/show/705

Документальное кино в музее: «Дети солнца»

В понедельник, 28 сентября, в 19:00, музей покажет документальный фильм режиссёра Рана Таля «Дети солнца». После просмотра зрителей ждёт беседа с режиссёром аном Талем и куратором выставки — «Движение: кибуц в израильском искусстве» Янивом Шапирой.

Первые дети кибуцев родились в Эрец-Исраэль в начале 20 века — у молодых родителей, приехавших из Европы с надеждой построить новое общество. Традиционную семью здесь должна была заменить коллективная, личные желания подчинялись общему благу, а основой жизни провозглашалось равенство.

«Дети солнца» росли внутри этого маленького, странного и удивительного мира. Они не выбирали революцию своих родителей — они родились в ней и до сих пор несут в себе её ошибки, раны и воспоминания.

Фильм, составленный из любительских съёмок, найденных в архивах, аудиоинтервью, детских песен и старых записей, возвращает к жизни исчезнувший мир и утраченную культуру. Из редких архивных материалов складывается рассказ — одновременно глубоко личный и универсальный — об одном из самых захватывающих мифов сионистского движения.

Фильм получил награду за лучший документальный фильм на Иерусалимском кинофестивале 2007 года, семь премий Форума кинематографистов, включая приз за лучший фильм года в 2008 году, а также премию «Офир» за лучший документальный фильм 2008 года.

Продолжительность вечера — 1 час 30 минут.

Билеты:

https://rgma.smarticket.co.il/event/8541

Все мероприятия музея:

https://rgma.smarticket.co.il/

Полное расписание экскурсий и бесед в галерее по циклу выставок «Локальное: мультикультурализм в израильском искусстве»

Экскурсиия проходит под руководством гида из образовательного отдела музея, длится около часа пятнадцати минут, участие по предварительной регистрации с доплатой 10 шекелей к билету:

5 сентября, суббота, 10:00

18 сентября, пятница, 10:00

23 октября, пятница, 10:00

7 ноября, суббота, 10:00

13 ноября, пятница, 10:00

Ещё одна серия сеансов той же экскурсии, на тех же условиях:

5 сентября, суббота, 11:30

17 октября, суббота, 10:00 и 11:30

7 ноября, суббота, 11:30

Беседы в галерее:

19 сентября, суббота, 10:30 — беседа на выставке «Перерождение душ» с участием Рами Трифа и художницы Амиры Зиан

16 октября, пятница, 10:30 — беседа на выставке «Шинель» под руководством куратора Дины Якерсон

24 октября, суббота, 10:30 — беседа на выставке «Движение: кибуц в израильском искусстве» с Габриэлой Вильниц

Посещение выставок в сентябре:

Выставочный цикл «Местное: мультикультурность в поле израильского искусства». продлится до 12 декабря 2026 года — ещё достаточно времени, чтобы увидеть все экспозиции цикла.

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Часы работы Рамат-Ганского музея израильского искусства:

понедельник 10:00–14:00; вторник 16:00–20:00; среда 10:00–14:00; четверг 10:00–14:00 и 16:00–20:00; пятница и суббота 10:00–14:00.

Особые часы работы в сентябре:

11 сентября (канун Рош ха-Шана) — музей закрыт

12–13 сентября (Рош ха-Шана) — 10:00–14:00

20–21 сентября (канун Йом Кипур и Йом Кипур) — музей закрыт

25 сентября (канун Суккот) — музей закрыт

26 сентября – 3 октября (Суккот) — 10:00–14:00

Адрес: Рамат-Ганский музей израильского искусства, ул. Аба Гилель Сильвер, 146, Рамат-Ган. Тел.: 03-7521876.

Сайт: https://www.rgma.org.il/

Facebook: https://www.facebook.com/RGmuseum

Instagram: https://www.instagram.com/ramat_gan_museum_/

Все фото и иллюстрации предоставлены пресс-службой Рамат-Ганского музея израильского искусства