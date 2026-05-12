«Местное: мультикультурализм в поле израильского искусства»: души, кибуц, «Шинель» и хаос

Заглавное фото — работа Амиры Зиан

«Местное: мультикультурализм в поле израильского искусства» — так называется цикл выставок, которые открылись в Музее израильского искусства в Рамат-Гане 30 апреля и продлятся до конца года (если, конечно, планетарные обстоятельства позволят).

3000 квадратных метров, 3 этажа и 4 выставки. Работы новые и старые, мастеров известных и неизвестных, работы полузабытые, было исчезнувшие и заново возрожденные. И все это для того, чтобы ответить на вопрос: а что же такое израильское искусство? Будет подробный отчет, а пока что так: израильское искусство — это перерождения душ в фотографиях друзской художницы Амиры Зиан; это кибуцное движение во всей его мощи, идеологии, со всем его эго, гордостью недостатков и с тем, что все еще привлекает к нему людей. Картины о кибуцах, из кибуцев, кибуцных художников — 50 участников и восемь десятилетий творчества. Большая часть работ здесь — знаковые, канонические, известные. Эта выставка Тамар Шеффер — попытка разобраться, что же такое новая нормальность в существующем хаосе. И это «Шинель» — третья выставка работ из коллекции Цейтлиных, представляющая трансформацию и метаморфозы театрального костюма.

Было бы странно, если бы все фотографии работ с выставки друзской художницы Амиры Зиан в Рамат-Ганском музее израильского искусства, сохранились бы в телефоне. Я сделала несколько десятков снимков, а сохранились всего пять фотографий с её выставки о перерождении душ, о традиции трансформации и реинкарнации в друзской общине. Амира Зиан готовила выставку «Переселение душ» семь лет.

Семь лет она искала перерождённых детей и взрослых, считая, что у них есть особые отметки на теле.

Подобная выставка проходит в первый раз и в первый раз Амира Зиан представляет свой видео-арт, и вообще в первый раз в друзской общине ей было разрешено фотографировать женщин для выставки. В её работах не только перерождаются души, но и перерождаются жизнь, красота и смерть, и вся выставка посвящена понятию «танасух», верованиям друзской общины о том, что в то время как плоть тленна, душа вечна и странствует между телами. Зиан удалось эти верования буквально нарисовать камерой.

Это очень красиво и таинственно, а там, где тайна, там и мистика, и неудивительно что фотографии исчезли из телефона. Так что тем, кто хочет увидеть работы Амиры Зиан, придётся идти в музей.

Работы на экспозиции «Кибуц» в Рамат-Ганском музее израильского искусства — разнообразны, как все кибуцное движение во всей его мощи, идеологии, со всем его эго, гордостью недостатков и с тем, что все еще привлекает к нему людей. Картины о кибуцах, из кибуцев, кибуцных художников — 50 участников и восемь десятилетий творчества, собранного куратором Янивом Шапиро. Большая часть работ здесь — знаковые, канонические, известные. Медиа и жанры — все: от классической живописи до авангардных видео-инсталляций.

Полностью выставка называется «Движение: Кибуц в израильском искусстве» и рассматривает кибуц как уникальный феномен. В центре внимания — художники-члены кибуцев и выходцы из них; те, кто творил внутри этой системы или за её пределами, реагируя на мир кибуца или находясь под его влиянием. Концепция выставки родилась в течение недель и месяцев после 7 октября 2023 года — в дни, когда кибуцы обнажили свою суть, будучи до этого словно оставленными позади.

Четыре части выставки повествуют историю кибуца через множество возможных точек зрения, не претендуя на исчерпывающий охват всего богатства и разнообразия кибуцного искусства. Скорее, чем просто указывать на темы или знаковые имена, выставка стремится вписать их в сеть контекстов, влияний и цитат, предлагая осмыслить место индивидуума и место общего.

В то время как в Нью-Йорке Институт костюма устраивает гала показ мод в Метрополитен-музее, у нас в Рамат-Ганском музее израильского искусства проходит выставка «Шинель» — третья здесь выставка работ из коллекции Цетлиных, к которым, благодаря куратору Дине Якерсон, подтянулись и работы современных израильских художников. Из коллекции Цетлиных отобраны эскизы костюмов к дягилевским балетам и через историю русского костюма для театра, где у каждого рисунка есть свой рассказ, проступает одежда как символ эпохи, культуры, человека.

На этой выставке произведения в различных техниках рассказывают сложную многослойную историю. Они затрагивают вопросы культурной идентичности, фольклора, гендера, телесности и истории, соединяя мир театра и перформанса с живописью и скульптурой. Среди экспонатов — наброски Натальи Гончаровой к балетным и театральным постановкам, работы Леона Бакста, Александр Бенуа, Натальи Гончаровой, Филиппа Малявина и др.

Наряду с работами из коллекции Цетлиных представлены произведения современных авторов:

• Софья Матвеева, сценограф, переехавшая из России и живущая в Рамат-Гане в последние годы, представляет эскизы костюмов к спектаклю, идущему сейчас в Санкт-Петербурге.

• Рути Де Фрис помещает свою работу «Броня для чувствительного сердца» в общую инсталляцию собственного дизайна, связывающую скульптурный объект с произведениями коллекции.

• Работы на бумаге Элхам Рокни переплетают народные сказания Судана и Эритреи с образами из истории Ирана.

• Гили Авишар примеряет на себя образы через текстиль и видео, создавая игровой, красочный и насыщенный мир, созвучный миру театра.

Еще одна выставка в Рамат-Ганском музее израильского искусства — выставка Тамар Шеффер «Построй свой дом».

Что такое новая нормальность? Что такое построить свой дом сегодня? Что такое норма в нынешние дни? Собрать хаос, разобрать разброд, разбросать скорбь, выбросить старый скарб?

Как собрать дом, который распался? Как разрушающаяся реальность может породить нечто новое? В работах Тамар Шеффер распад не хаотичен, как в жизни; он происходит точным движением, подобно разрезу скальпеля, благодаря тонкой способности к различению и пристальному наблюдению за израильской действительностью. В последние годы эта действительность соткана из дикой смеси хаоса и островков тишины, в которые мы стремимся сбежать.

На выставке «Построй свой дом» Шеффер представляет чистую, эстетичную и выверенную скульптурную инсталляцию, таящую в себе крик надлома: крик, превратившийся в шепот, сопровождаемый слезой, стекающей по губам с застывшей надтреснутой улыбкой. Пространство Шеффер отражает современную израильскую реальность и одновременно ведет диалог с модернистским и современным искусством прошлого — от Михаэля Гросса до Нахума Тевета и Дроры Домини, а также с такими художницами, как Хила Тони Навок и Эти Абержель, продолжая традицию работы с трансформированным «ready-made».



Часы работы музея:

Понедельник: 10:00–14:00

Вторник: 16:00–20:00

Среда: 10:00–14:00

Четверг: 10:00–14:00 и 16:00–20:00

Пятница / Суббота: 10:00–14:00

Музей израильского искусства в Рамат-Гане, Дерех Аба Гиллель 146, Рамат-Ган https://www.rgma.org.il/

Текст и фото — © Маша Хинич