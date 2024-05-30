Рассказ о ритме – “Tremolo”

Маша Хинич. Фото: © Эли Кац

Почему все дети просят поначалу купить им барабан или бубен, и только потом скрипку или рояль? Почему ритму и такту обучают уже младенцев? Потому, что ритм и такт в нас уже заложены, а барабан… Ну, как жить-то без барабанов – это вам в любой африканской и прочих странах подтвердят.

Дети растут, вместе с их взрослением бубен перерождается в ударную установку, все эволюционирует, как и сам ритм, такт и бит.

Эволюции ритма и посвящена новая программа израильского ансамбля ударных инструментов “Tremolo”. Итальянское слово tremolo означает дрожь, дрожащий. Конечно, мы дрожим от восторга, но это еще и прием игры на музыкальных инструментах – многократное быстрое повторение одного звука либо быстрое чередование звуков и созвучий.

Вот именно быстрому чередованию – ускоренному рассказу об эволюции такта, ритма, биения – посвящена новая программа ансамбля “Tremolo”, которая так и называется “Tremolo. The BEAT. Evolution”. Я ее послушала\посмотрела вчера вечером в Хайфе. Повторение будет в Тель-Авиве в пятницу, 7 июля – и, что немаловажно, в 13:00. Жирный намек на то, что можно и НУЖНО идти с детьми.

Пожалуй, это не программа – это рассказ, Действо “Tremolo. The BEAT. Evolution” мало под какое описание подпадает. Так вот: это не программа, не концерт, не шоу, не спектакль, а скорее медитация на берегу моря. Это РАССКАЗ, и через этот рассказ, через это шоу, музыку, концерт, спектакль понимаешь как возник ритм и как из него сделать музыку.

На сцене – 5 музыкантов, пара десятков музыкальных инструментов – маримба, вибрафон, ксилофон, любимый всеми на планете гигантский японский барабан тайко с мощным и глубоким звуком (играют на нем в “Tremolo” впятером) и много чего другого.

Этот концерт – рассказ о любви к ударной музыке, это импульсы перкуссии и возможность на полтора часа перенестись в другое измерение, где живут ударные инструменты, о существовании большинства из которых любители музыки зачастую и не подозревают.

Все подробности – вот здесь – https://www.israelculture.info/tremolo-the-beat-evolution/