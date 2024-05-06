Верхнее фото: Michael Fabia

«Tremolo» – ансамбль ударных инструментов, виртуозный квинтет музыкантов, расширяющий границы жанра, изменяющий законы мира художественного исполнения и делающий красочную и захватывающую музыку ударных инструментов доступной любителям музыки как в Израиле, так и во всем мире. Всего два представления новой прогиаммы «Tremolo. The BEAT. Evolution» пройдут в среду, 29 мая, в 20:30 в зале «Кригер» в Хайфе и в пятницу, 7 июня, в 13.00, в Оперном Театре Тель-Авива.

«Вначале был создан такт, и человек воспринимал такт и биение своего сердца, куда бы он ни шел, и где бы биение ни пустило свои корни и не возникло бы из воздуха и из вод, и где бы ни бывал такт, возникало его потомство – похожее на него, но в то же время отличающееся, и служил такт людям – в минуты грусти и в минуты веселья, и были человек и такт и ритм едины» (вдохновлено Дуби Ленцем)

Музыка в шоу «Tremolo. The BEAT. Evolution» перемещается между временем и местом, а ритмы и биты являются музыкальными элементами, указывающим путь от Месопотамии до культуры майя, от Африки до Индии, от джаза до рока, современной музыки и музыки будущего.

Ударные инструменты сопровождали человека с самого начала его истории. Барабан был изобретен древним человеком по ошибке, как и многие изобретения и открытия в нашем мире. Остатки мяса после охоты складывали в глубокие ямы, вырытые в прохладной земле, и поверх них расстилали шкуру добытого животного, чтобы защитить мясо от солнца и от набегов врагов. Шкура, положенная на яму вечером перед сном, ночью была прохладной и дряблой, а утром на восходе солнца кожа нагревалась и натягивалась над ямой, которая становилась ящиком-резонатором. Когда человек постукивал руками или палкой по натянутой коже, то раздавался определенный звук и таким образом возник первый барабан!

С самого начала истории ритм сопровождал человечество. В древних цивилизациях определенная последовательность ударов использовалась человеком для передачи сообщений, в религиозных церемониях и ритуалах, в будни и праздники, в радости и дни траура. В современных культурах ритм и ударные также играют определенную роль, начиная с поля битвы и военных церемоний до молитв в синагогах и массового пения. Бит, ритм – это первый слой музыки, на нем строятся мелодия и гармония.

Музыканты «Tremolo» играют на маримбах, ксилофонах и на десятках других перкуссионных инструментах. «Tremolo» – ведущий ансамбль перкуссионных инструментов в Израиле и один из самых известных и уважаемых в мире. Тем, кто придет на выступление «Tremolo» 29 мая в зале «Кригер» в Хайфе и 7 июня в Оперном театре Тель-Авива будет предложена не только возможность услышать разнообразную музыку, но и увидеть уникальное искусство перкуссионистов.

Когда речь заходит о «Tremolo» – то говорится об абсолютно слаженной командной работе, о высочайшем уровне ансамблевой игры, даже немного и о спортивном уровне – ведь музыканты «Тремоло» во время исполнения быстро переходят от инструмента к инструменту. Их музыка красочна, виртуозна, ритмична, энергична и, как уже сказано, эту музыку не только слушают, но и видят. По сути, это – музыкальный перформанс – серьезный, академический и одновременно концерт-шоу для всех, праздник темпа, ритма и движения.

В новой программе «The BEAT. Evolution» ансамбль «Tremolo» исполнит как свои хиты – самые популярные произведения последнего десятилетия из репертуара «Tremolo», так и специально написанные для этой программы композиции.

Ансамбль «Tremolo» был создан в 2015 году и уже в 2021-м получил премию Министерства культуры Израиля, как лучший ансамбль того года. «Tremolo» регулярно выступает в Европе, США, на Дальнем Востоке и в Латинской Америке и создает разнообразные творческие коллаборации в мире театра, танца, литературы и изобразительного искусства вместе с композиторами, исполнителями и другими ансамблями в широком стилистическом диапазоне. Репертуар «Tremolo» включает в себя как классическую музыку, так и world music, folk и современную музыку 21-го века.

Специально для «Tremolo» создаются авторские произведения и оригинальные аранжировки. «Tremolo» выступает практически со всеми израильскими оркестрами, включая Филармонический; участвует во всех фестивалях камерной музыки и постоянно выезжает на гастроли. Участники «Tremolo» выступают и как солирующие музыканты в Израиле и в других странах, с различными оркестрами – от Нью-Йоркской филармонии до Оперы в Мюнхене, и на многих престижных фестивалях, включая Зальцбургский. Ансамбль «Tremolo» возник благодаря деятельности одноименного Центра перкуссии в Нетании, ставшим официальным представителем в Израиле мирового объединения музыкантов-перкуссионистов.

В дополнение к своей обширной сценической деятельности, «Tremolo» является пионером в области музыкального образования. Томер Ярив, основатель и художественный руководитель ансамбля, организовал в Израиле, в Нетании в 2012 году Центр перкуссионного искусства «Тремоло» с целью присоединения Израиля к мировой тенденции, которая выводит перкуссию на передний план в современной музыке. Центр представляет собой новое художественное пространство – экосистему музыкантов, и композиторов из разных областей искусства наряду с преподавателями, студентами и музыкальными учебными заведениями, которые вместе воспитывают новые поколения перкуссионистов и новую аудиторию, открывающую для себя разнообразный мир перкуссии и его актуальность для современной музыки.

Ансамбль «Tremolo» состоит из пяти музыкантов, специализирующихся на игре на различных ударных инструментах: каждый из музыкантов играет на многих инструментах. Участники ансамбля – выпускники музыкальной школы имени Бухмана-Меты Тель-Авивского университета – также параллельно работе в «Tremolo» играют в качестве солистов в различных оркестрах и разнообразных камерных составах.

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«Tremolo. The BEAT. Evolution»

Томер Ярив – композитор

Ариэль Блюменталь – автор электронной музыки

Виталий Фридлянд – режиссер

Яара Нирэль – дизайн видео

Зив Волошин – художник по свету

Ринат Бертлер – линейный продюсер

Музыканты «Tremolo» – Дафна Сегаль, Томер Галили, Даниэль Соломонов, Лиор Таль, Томер Ярив

Томер Ярив – выпускник Королевской музыкальной академии в Копенгагене, также с отличием окончил Музыкальную школу Тель-Авивского университета, выиграл международные конкурсы в Люксембурге, в Израиле получил премию Ландау за исполнительское искусство и другие награды, работал в составе дуэта «Percadu». Сегодня Томер Ярив делит свое время между концертами в Израиле и за рубежом. Он выступал в качестве солиста с филармоническими оркестрами Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Таиланда, с Оперным оркестром Мюнхена, Национальным Тайваньским оркестром и со всеми израильскими оркестрами и на фестивалях в Вербье, в Зальцбурге, Рейкьявике, на других фестивалях перкуссии по всему миру. Томер преподает на мастер-классах в музыкальных школах мира, в том числе в Джульярде в Нью-Йорке, в музыкальных академиях Амстердама, Гонконга, Мюнхена, Делавэра, Индианаполиса, Пекина, Коста-Рики и Тайваня. Он регулярно руководит секциями ударных в оркестрах и преподавательскими группами для ансамблей ударных в Молодежном филармоническом оркестре, Школе искусств Тельмы Елин и Иерусалимском музыкальном центре, а также читает лекции и проводит семинары в качестве приглашенного лектора в различных академических учреждениях Израиля, создает специальные аранжировки канонических произведений для ансамблей ударных инструментов.

Виталий Фридлянд – актер, фотограф, режиссер театра и кино. Выпускник актерской студии Нисана Натива в Тель-Авиве и факультета кинематографии Тель-Авивского университета по специальности режиссура. Режиссер музыкальных клипов, постановщик оперы Доницетти «Рита» с Израильской Камерной оперой Ашдода. Соавтор и постановщик спектакля «Вид на море» в театре «Хан».

Яара Нирэль – междисциплинарная видео-художница и дизайнер. Специализируется на создании видеопроекций для танцевальных и театральных а также на видеопроекциях в различных пространствах, представляла свои работы на фестивалях в Израиле и по всему миру. Сотрудничает с различными театральными коллективами в области видео-дизайна сценических произведений.

Ариэль Блюменталь – композитор и музыкальный продюсер, руководитель отделения музыки для кино и телевидения в колледже Римон. За 20 лет творческой работы в Лос-Анджелесе Блюменталь работал с Lionsgate, Fox International Channels, NatGeo и другими над постановками в США, Европе, Японии, Китае и Израиле. Писал музыку для сериалов каналов Кан 11, Решет, Hot, yes. Лауреат премии Чикагского оркестра за композицию, его произведения исполнялись Израильским филармоническим оркестром, Иерусалимским Симфоническим оркестром, Кибуцным камерным оркестром, хором Сан-Диего, Тайваньским национальным оркестром и на фестивалях камерной музыки по всему миру.

Зив Волошин – художник по свету. Среди его работ – спектакли в театре «Гешер», в театре Орны Порат, в театре Яффо и других. Лауреат израильской театральной премии «Золотой ёж» и премии Хайфского театрального фестиваля за лучшую работу художника по свету.

29 мая, Хайфа, в 20:30 в зале «Кригер»

7 июня, Тель-Авив, 13:00, Центр сценических искусств – Оперный театр Тель-Авива

Билеты в «Браво»: https://bit.ly/4dpYtgE или в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или здесь: https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=535&ArticleID=6324

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=gMhK_rhv2eE

Сайт ансамбля – https://www.tremolo.co.il/

Текст подготовила Маша Хинич. Фото: © Michael Fabia, © Yoel Levi, © Eli Katz

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