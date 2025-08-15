Разные жанры высокого искусства. Юбилейные концерты Леонида Десятникова

Верхнее фото: Леонид Десятников. Фото © Алексей Костромин

В октябре в Хайфе и Тель-Авиве пройдут концерты в честь семидесятилетия Леонида Десятникова, одного из самых известных и ярких современных композиторов. В его творчестве представлены самые разные жанры. Опера «Дети Розенталя» на либретто Владимира Сорокина, поставленная в Большом театре Эймунтасом Някрошюсом, хоть и ознаменовалась идеологическим скандалом, стала художественным событием. Алексей Ратманский поставил шесть балетов на музыку Десятникова, включая балет «Opera», заказанный театром La Scala. Он автор музыки к полутора десяткам фильмов, симфонических, хоровых и камерных сочинений.

Концерты в Израиле представляют камерную музыку Леонида Десятникова. В исполнении пианистов Алексея Гориболя и Полины Осетинской, тенора Сергея Година и скрипача Владислава Песина прозвучат цикл фортепианных прелюдий «Буковинские песни», фрагменты сюиты «Закат» (в основу которой легла музыка к экранизации Бабеля), вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на стихи Хармса и Олейникова. Танго и клезмер, фольклор Западной Украины, Сен-Санс и Шуберт – воображение композитора притягивает самые разные жанры, создавая из этого причудливого набора собственный, узнаваемый по нескольким тактам десятниковский стиль.

Уроженец Украины, петербуржец и в последние годы израильтянин, Десятников – композитор предельно далекий от манифестов и любого эстетического активизма. Тем не менее, именно его музыка интонационно выразила свободную западническую культуру России рубежа ХХ и XXI веков. Насыщенное аллюзиями и цитатами, реди-мейдом, не брезгующим и «низкими» жанрами, искусство Десятникова при этом не похоже ни на какое другое. Его неизменные свойства – рафинированная красота, интеллектуализм и остроумие. В отличие от многих стилей двадцатого века, сочинения композитора не требуют от слушателя преодоления слуховых барьеров, они говорят с ним на понятном каждому музыкальном языке. Эта видимая, а точнее, слышимая легкость, вероятно, и является залогом популярности Десятникова. Его любят несколько поколений слушателей – те, кого вновь и вновь притягивает звуковой мир, где так гармонично уживаются ностальгия и ирония. Теперь пропуск туда есть и у израильских зрителей.

Концерты в честь юбилея Леонида Десятникова пройдут 20 октября в Хайфе и 21 октября в Тель-Авиве.

Билеты: https://showman.co.il/e/desyatnikov-author-evening/

Информация предоставлена компанией BARD Productions https://www.bardpr.com/