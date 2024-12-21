Ричард Клайдерман в Израиле – всего один концерт!

Photos by Dannie Arrault

Всемирно известный пианист и любимец израильской публики Ричард Клайдерман вновь посетит нашу страну весной 2025 года, чтобы дать всего один концерт.

«Принц романтики», знаменитый на весь мир своими интерпретациями классической и этнической музыки, а также саундтреков к кинофильмам, выступит 5 апреля в Тель-Авиве. Как всегда в нашей стране сопровождать пианиста на сцене будет оркестр «Симфонет Раанана». На концерте прозвучат лучшие хиты всех времен, включая West Side Story, Harry Potter Melody, Ballade Pour Adeline , Love Story Don’t Cry For Me Argentina и многие другие.

Ричард Клайдерман впервые покорил сердца израильских меломанов еще три десятилетия назад и с тех пор неоднократно гастролировал в нашей стране – каждый раз с огромным успехом и при полных залах.

Клайдерман, возможно, сделал для популяризации фортепиано больше, чем кто-либо другой со времен Бетховена. За свою карьеру пианист записал более 1400 произведений и создал собственный романтический стиль, сочетающий оригинальные мелодии с классическими композициями и хитами поп-музыки. Изрядную часть своего времени Клайдерман посвящает живым выступлениям по всему миру, в отдельные годы давая по несколько сотен концертов. В обшей сложности он провел полных 20 лет в гастролях за границей .

Настоящее имя Ричарда Клайдермана – Филипп Паже. В свое время молодой и талантливый французский пианист придумал себе яркий творческий псевдоним, чтобы расширить границы своего влияния на мировую музыкальную индустрию. И это ему удалось – сегодня он является одним из самых успешных музыкантов в мире, выпускающих только инструментальные альбомы. С легкой руки Нэнси Рейган вот уже почти тридцать лет он носит почетный титул “Принц романтики”.

Яркий исполнительский талант и титаническая трудоспособность Клайдермана принесли свои плоды – за самые высокие показатели по продаже альбомов музыкант внесен в “Книгу рекордов Гиннеса” как самый успешный пианист в мире. Его альбомы 267 раз получали золотой и 70 раз – платиновый статус, он принял участие в более чем 700 телепередачах, дал более 50 тысяч автографов, свою самую известную композицию “Ballade Pour Adeline” (“Баллада для Аделины”, которая впервые была им сыграна в 1976 году и принесла молодому музыканту мировую известность) пианист исполнил более 8 тысяч раз. Сингл с этим произведением был продан общим тиражом 22 миллионов экземпляров более чем в 38 странах, на своих выступлениях Клайдерман получил более 50 тысяч букетов цветов. В качестве солирующего пианиста он выступал с такими оркестрами, как Лондонский филармонический, Токийский, Пекинский и Австрийский симфонический оркестры.

Ричард Клайдерман родился в Париже 28 декабря 1953 года в семье потомственных музыкантов. Получив в подарок на шестилетие старый инструмент деда, мальчик быстро выучился играть на нем и, будучи еще совсем юным, победил на нескольких конкурсах местного значения, а в 11 лет поступил в Парижскую консерваторию. В юности увлекся рок-музыкой, основал собственную группу, подыгрывал Джонни Холлидею и Мишелю Сарду, днем работая обычным банковским клерком. Однако вскоре, тогда еще Филипп Паже, вернулся к сольным выступлениям за фортепиано – к тому, что он умел делать лучше всего. Так появился знаменитый и любимый во всем мире пианист Ричард Клайдерман.

Репертуар Клайдермана чрезвычайно широк – это хиты Эннио Морриконе и Эндрю Ллойда Уэббера, известные эстрадные шлягеры и мелодии латино, легкий нью-эйдж и популярная классика. Все это улыбчивый моложавый пианист играет с необычайной легкостью, его тонкие длинные пальцы будто порхают по клавишам, извлекая из инструмента нежные чарующие мелодии. Его музыка – утонченная и романтичная, проникновенная и животрепещущая. Исполнитель полностью отдается музыкальному материалу, вкладывая в него все свое мастерство, всю свою душу. “Я родился с фортепиано, и, наверное, умру с фортепиано. Надеюсь, что не из-за фортепиано”, – говорит пианист.

В Израиле Ричард Клайдерман всегда выступает с большим удовольствием. И израильская публика платит ему тем же – билеты на его выступления всегда распродаются полностью и с молниеносной скоростью, а концерты артиста проходят с неизменным успехом при переполненных залах.

Для любителей таланта и воздушной манеры исполнения Ричарда Клайдермана шоу последнего романтика эпохи – всегда долгожданное событие. Для молодежи, с головой погруженной в жесткие современные техноритмы и компьютерные технологии, – яркое запоминающееся приглашение в мир великой музыки, способное перевернуть мировоззрение и отношение к миру.

Единственный концерт Ричарда Клайдермана в Тель-Авиве в сопровождении оркестра «Симфонет Раанана» состоится:

6 апреля, в воскресенье, в 21:00, в зале «Гейхал а-Тарбут»



Посмотреть клип: https://www.youtube.com/watch?v=eCCan3TFPoc

Билеты на сайте Eventim: https://www.eventim.co.il/artist/richardclayderman/

Организаторы – агентства YM Production, AY Production и ST Standard Trading.

Photos by Dannie Arrault

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting