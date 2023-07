“Роза и соловей” и “Творим из дома”

На фото – Mirror case with flowers, birds, and butterflies. Isfahan, Iran, 19th century. Papier-maché, painted, gilt, and lacquered. The Israel Museum, Jerusalem: Bequest of Yohanan ben David, London. Photo by Elie Posner. Источник фото – https://www.imj.org.il/en/exhibitions/rose-and-nightingale



Немного странно писать о выставках, концертах и балетах в эти дни, но noblesse oblige. К тому же из опыта знаю, что если начну о политике, то так смешают с дерьмом, что не отмыться и за неделю. А за неделю – так всего много происходит… – это я не про политику, а про культурную жизнь.

Так что вот: о выставке “Роза и соловей” в Музее Израиля в Иерусалиме. Почти что без политики, хотя “иранскую” карту наши игроки в покер используют часто. Эдакий джокер, но я о персидском искусстве времен династии Каджаров (1785-1925). Впервые посетителям Музея Израиля в Иерусалиме представлены предметы из собрания музея и ведущих коллекций по всему миру – образцы персидского искусства конца 18-го – начала 20 века. Речь идет не только о знаменитых миниатюрах, но и о живописи, ювелирных изделиях, фотографии, барельефах, интарсии, лаке, видео-инсталяциях и далее по списку музейных хранителей и кураторов, хорошо обследовавших и частные коллекции.

Роза и соловей (- по-персидски) – один из самых излюбленных и широко распространенных визуальных символов эпохи Каджар, символизировавший стремление к божественному и стремление возлюбленного к его недостижимой любви. Этот символ происходит из древнего двойного изображения: мотив птицы и цветка, олицетворяющий душу верующего, взлетающую вверх к возвышенному, и мотив ухоженного сада, аллегория души на пути к божественному. И еще это связь между мужским и женским образами, отражающаяся в различных экспонатах, представленных на выставке.

Наряду с историческими предметами на выставке представлены работы с начала зарождения фотографии в Иран до современной иранской фотографии и кино и работ женщин-фотографов в Иране сегодня.

Выставка частично основана на собрании отдела исламского искусства и археологии музея.

На верхнем фото – фрагмент крышки лаковой коробочки 19-го века, выставленной после многомесячной кропотливой работы реставраторов музея, удаливших слои окислившегося лака и восстановивших яркие цвета и узоры.

Ну и чтобы два раза не вставать, точнее чтобы один раз поехать в Иерусалим сразу на две выставки – на “Розу и соловей” (и остальные) в Музее Израиля и на выставку “Творим из дома” (я бы перевела название как “Домоводство”, но пусть будет “Творим из дома”, причем “Творим” – во множественном числе и в женском роде) в Доме-музее Анны Тихо (филиале Музея Израиля). Идея выставки “Творим из дома” – реакция четырех художниц на сам Дом Анны Тихо (тоже художницы, но про нее и ее дом – отдельная история, рассказанная уже множество раз, напомню только, что Авраам Альберт Тихо и его жена Анна Тихо родились в Моравии, учились в Вене, а приехали из Франкфурта, будучи гражданами Германии в 1924 году).



Художниц зовут Эйнат Амир, Орли Майберг, Элинор Сэм и Ифат Зив и отправной точкой для их вдохновения стали как сами стены дома, так и его сад, картины Анны Тихо и истории о враче-офтальмологе Аврааме Тихо и его пациентах.

Четыре художницы – четыре проекта – различные художественные дисциплины: живопись, графика, скульптура, фотография, звук, видео и анимация – и всё это о конкретном месте в Иерусалиме, о столичной локации, как сказали бы просвещенные туристы.

Это выставка наблюдений, историй, тишины и вибраций старого дома. Придете смотреть – не шумите, а то не услышите эти истории.

