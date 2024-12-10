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«Кафка. Метаморфозы писателя» – выставка, отражающая судьбы наследия Кафки, его архива и рукописей, переданных на хранение после долгих судебных процессов в Национальную библиотеку Израиля в Иерусалиме и наконец-то представленных широкой публике. Но это не выставка старых бумаг, не выставка о романах Кафки, и не выставка об упомянутых судебных процессах – кафкианских во всех смыслах слова, которые так широко освещались прессой несколько лет назад: выставка о том, как сегодня, из нынешнего Израиля, мы видим литературное наследие Кафки и как его книги повлияли на современные израильскую литературу, театр, живопись и искусство иллюстрации.

Новая выставка, на которой представлена ​​необычайная коллекция документов из архива Франца Кафки, большая часть которых никогда раньше не выставлялась на всеобщее обозрение, открылась в Национальной библиотеке Израиля 4 декабря.

Выставка, приуроченная к столетию со дня смерти Кафки, должна была открыться летом, в июле (Кафка умер 3 июля 1924 ) – чего не случилось, было не к месту. Сейчас эту выставку все-таки решили открыть: поскольку в ее подготовку и в ее обустройство вложены огромные деньги и работали над ней несколько лет десятки человек. И, в результате, выставка «Кафка. Метаморфозы писателя» стала одним из завершающих мероприятий, проходящих во многих странах и приуроченных к столетию со дня смерти Франца Кафки.

На выставке впервые показаны широкой публике более 80 редких оригинальных предметов, которые в совокупности рассказывают историю жизни Кафки – личную, профессиональную и общественную, охватывая его творчество, отношения с друзьями, семьей, женщинами; особую связь с иудаизмом и ивритом, болезнь и смерть. Что за человек стоял за «кафкианством». Кем он был?

Посмертная публикация его произведений его ближайшим другом и по сути душеприказчиком Максом Бродом, последнюю волю Кафки не выполнившего (Кафка, как известно, просил Брода уничтожить его архив – рукописи и письма), влияние Франца Кафки на мир литературы и культуры, а также путешествие архивов Кафки из Тель-Авива в Цюрих и обратно – но уже в Иерусалим – история, которую, конечно же, называют «кафкианской» – также отражена на этой выставке .

Напомню вкратце (а как хочется детально пересказать эту историю – но не будем отвлекаться от выставки), что архив был передан на хранение в Национальную библиотеку Израиля в 2019 году после постановления Верховного суда о том, что архив является культурным достоянием, которое должно храниться в Израиле и быть доступным для общественности. Получив доступ к архиву, Национальная библиотека Израиля присоединилась к Бодлианской библиотеке Оксфордского университета и Немецкому литературному архиву в Марбахе – к ведущим международным учреждениям с заметными коллекциями рукописей Кафки. И в Оксфорде и в Марбахе в этом году также проводятся выставки к столетию со дня смерти Кафки: эти три выставки «синхронизированы».

Среди редких экспонатов на выставке в Иерусалиме: оригинал рукописи незаконченного «Письма к отцу» Кафки на 40 страницах; тетради на иврите; рисунки; первоначальное завещание, в котором Кафка выразил желание сжечь все свои сочинения после его смерти; личные письма; исторические фотографии; первые издания и черновики, никогда ранее не представленные на всеобщее обозрение.

Восемь израильских иллюстраторов (Сергей Исаков, Эйтан Элоа, Нино Биниашвили, Анат Варшавски, Адам Екутиэли, Мейрав Саломон, Рони Фахима и Мишель Кишка) были приглашены Библиотекой для создания новых работ, вдохновленных рисунками Кафки. Будут представлены новые работы театральной художницы Патрисии О’Донован, а также видео, анимация и архивные видеозаписи театральных и танцевальных представлений по мотивам произведений Кафки. От видеофрагмента постановки в Цюрихской Опере на музыку польско-еврейского композитора 1960-х годов Романа Хаубеншток-Рамати по незаконченном роману Кафки «Америка» я не могла оторваться, посмотрела в «лупе» раз пять подряд, как и отрывки из спектакля «Замок» по роману Кафки. поставленному в Камерном театре Тель-Авива в 1955 году режиссёром Леопольдом Линдтбергом. Сценическую адаптацию романа для этого спектакля сделал сам Макс Брод.

На этой выставке много внимания уделен еврейству Кафки и его увлечению ивритом. По словам д-ра Стефана Литт, директора Архива Кафки в Национальной библиотеке Израиля «несмотря на то, что романы Кафки воспринимаются как светские и универсальные, выставка впервые обнажает захватывающую сеть, связывающую его с еврейским миром того времени. Кафка был знаком с миром хасидизма, отчасти сформировавшем его духовный и творческий мир и благодаря своему новаторскому и уникальному стилю Кафка смог выразить общие чувства отчуждения, беспомощности и разочарования, которые продолжают ощущаться даже спустя столетие после его смерти».

Национальная библиотека Израиля была основана в Иерусалиме в 1892 году и за 133 года в библиотеке прошли сотни выставок, но выставка «Кафка. Метаморфозы писателя» – особая, так как устроена уже в новом здания библиотеки по «новым правилам» с новыми возможностями исследования текстов и с новыми идеями о том, как «выставлять Кафку» – как паутину из тем, хронологий, отношений, и о том, как работать с посетителями в эпоху новых библиотек. И, действительно – как много именно «нового» можно обнаружить в наследии Кафки по сей день, в том числе и факты о Максе Броде, об издательстве Шокена и роли самого Шокена в странствиях архива Кафки, о 600 писем Кафки к любовнице в Берлине и о 6 томах Кафки, вышедших в издании того же Шокена в том же Берлине, и позже в 1950-е годы в издательстве «Фишер» в Нью-Йорке .

Макс Брод уехал из Чехословакии последним поездом в 1939-м году и смог вывезти рукописи Кафки в чемодане в Тель-Авив. В 1940-м году, когда Тель-Авив бомбили итальянцы, Брод испугался за сохранность архива и отдал его на хранению Шокену – у того в доме был надежный сейф. Эта история – начало другой истории, в полуфинале которой архив оказался в Швейцарии, а в финале – в Иерусалиме. У Кафки было три сестры – все они погибли во время Катастрофы в концлагерях уничтожения. И четыре племянницы – они выжили, оказались в Швейцарии, потом в Англии и им принадлежат авторские права на произведения Кафки. С 1950-х годов самое большое количество рукописей Кафки оказали в Оксфордской библиотеке. Что же касается израильского архива, то все-таки напомню (как только могу вкратце),что упомянутый судебный процесс начался еще 2008 году. В 1961-м году Макс Брод завещал распоряжаться своим архивом (то есть архивом Кафки) свой секретарше Ильзе Эстер Хоффе. Сам он хотел передать всё либо библиотеке в Иерусалиме, либо в Тель-Авиве. Секретарша должна была выбрать одну из библиотек, но она выбрала аукционы, на которые продала немало из наследия Кафки. Хотя после смерти Брода Хоффе пытался договориться с Еврейской национальной и университетской библиотекой, но тщетно. В 1971 году она начала продавать отдельные письма и короткие рукописи Кафки. Последней продажей в 1988 году стала рукопись «Процесса». После смерти Хоффе в 2007 году Национальная библиотека потребовала удовлетворить просьбу Брода о сохранении места его литературного наследия, но наследники Хоффе настаивали на том, что его архив принадлежит им вместе с сочинениями Кафки. Они намеревались продать материал в Архив немецкой литературы в Марбахе. Спор дошел до суда, длительные юридические споры были посвящены праву собственности на имя и рукописи Кафки. Дело привлекло внимание международного сообщества: в основном оно касалось судьбы произведений Кафки и вопроса «Кому принадлежит Кафка?»

В 2016 году Верховный суд постановил, что архив должен перейти к Национальной библиотеке Израиля и в июле 2019 года сотрудники библиотеки поехали в Цюрих в банк забрать обратно в Израиль то, что было вывезено из страны и хранилось в Цюрихе с середины 1950-х годов.

На сегодня архив Кафки в Иерусалиме полностью оцифрован, оригиналы – в витринах на выставке, в одном из залов которой, как уже был сказано, также размещены иллюстрации израильских художников по произведениям Кафки, раскрывающие «кафкианские» термины, а также чувства страха и беспомощности, оттенки черного юмора. И, что мне особо понравилось – в этом зале представлены еще и адаптации произведений Кафки для детей.

Рисунки самого Кафки тоже есть – в многократном увеличении, в виде наскальной – настенной живописи, впечатаны прямо в свежую штукатурку выставочных залов: «Мы, евреи, не художники. Мы не можем представлять вещи в статичном виде. Мы всегда видим их в потоке, в движении, всегда меняющиеся», – говорил Кафка своему другу Густаву Януху. Тем не менее уже в студенческие годы, а тем более в годы болезни, его литературная деятельность сопровождалась множеством эскизов и рисунков карандашом и тушью. Некоторые из них появились на обложках его книг. Представленные на выставке в увеличенном виде, взятые из «Альбома для рисования» Кафки (1923,) эти рисунки характеризуются свободной линией, экспрессионистской и гротескной.

В коллектив кураторов выставки вошли: д-р Стефан Литт, хранитель гуманитарной коллекции и директор Архива Кафки Национальной библиотеки Израиля; Нета Ассаф, куратор выставок Национальной библиотеки Израиля, куратор Карин Шабтай, а также дизайнер и со-куратор выставок, лауреат премии Израиля Хадас Офрат.

Конечно, выставку эту открыли не просто так – к ней приурочена череда различных культурных мероприятий, международная конференция, лекции, встречи. И ходить по этой выставке, устройство которой напоминает пересечения углов и коридоров лабиринтов разных времен и тем, лучше с экскурсоводом.

Выставка «Кафка: Метаморфозы писателя» продлится до 30 июня 2025 г. Подробности, приобретение билетов и экскурсий по выставке: www.nli.org.il

Онлайн выставка – https://www.nli.org.il/en/visit/exhibitions-and-displays/current-exhibitions/kafka-100-years

Все иллюстрации предоставлены пресс-отдеолм Национальной библиотеки Израиля