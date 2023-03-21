Сальвадор Дали. Разум гения

Новая международная иммерсивная выставка Сальвадора Дали – «Dali Cybernetics: The Immersive Experience»

В выставочном комплексе EXPO в Тель-Авиве открылась новая международная иммерсивная выставка Сальвадора Дали – «Dali Cybernetics: The Immersive Experience». Новая встреча с миром гениального живописца, графика и скульптора ждет вас!

Новую иммерсивную экспозицию Сальвадора Дали уже увидели миллионы людей по всему миру. Официальная международная выставка создана в ​​сотрудничестве с фондом «FUNDACIOGALA – SALVADOR DALI», управляющим всем наследием художника.

«Dali Cybernetics: The Immersive Experience» – это полное погружение в атмосферу бессмертного искусства Сальвадора Дали, первое в своем роде захватывающее путешествие в сознание гениального художника.

Более 500 наиболее известных и впечатляющих работ одного из самых ярких представителей сюрреализма будут представлены в цифровом формате с использованием уникальных технологий, созданных при помощи искусственного интеллекта и позволяющих получить невероятные, захватывающие дух впечатления.

Помимо замечательных творений Дали – картин, скульптур и других произведений, часть выставки будет посвящена жизни художника. Начиная с его дома и обожаемой им Испании, образам которой он отдал так много времени, до ключевых моментов его жизни, переплетающихся с интригующими историями создания картин.

Искусство Сальвадора Дали в сочетании с музыкой, цитатами, игрой света и тени создадут особое, поражающее воображение пространство и обеспечат незабываемые мультисенсорные впечатления. А комплекс виртуальной реальности погружает посетителей в мир фантастических образов знаменитого художника.

Выставка будет располагаться на площади 1500 квадратных метров, ее доставка и организация в Израиле обошлись в 6 миллионов шекелей.

Экспозиция включает в себя:

– IMMERSIVE – благодаря новейшим техническим средствам пространство выставки преобразуется, картины «выходят» за пределы своих рам с помощью захватывающей дух 360-градусной проекции на все стены залов, которая позволяет увидеть эти произведения по-новому. Необычная проекция дополняется звуками, цитатами и многим другим.

– Комплекс VR – уникальное погружение в мир Сальвадора Дали в очках ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, которое нельзя пропустить!

– SKETCH & POST – залы для фотосессий и интерактивный комплекс, где посетители смогут более глубоко и подробно познакомиться с картинами художника и получить возможность вдохнуть в них жизнь по-своему.

Творчество Сальвадора Дали – это фантастический мир необычных форм, неожиданных сочетаний и цветов, никого не оставляющий равнодушным. Его произведения – это настоящий калейдоскоп эмоций, в котором соединяются несочетаемые вещи и возникают новые, невиданные прежде образы.

В его работах можно найти огромное количество символических элементов, которые складываются в яркие и запоминающиеся композиции. «Растаявшие» часы, лампы, облака, музыкальные инструменты и многие другие предметы, которые обычно не связаны между собой, в его произведениях приобретают новый смысл и становятся частью одной великой идеи.

Творчество Дали занимает уникальное место в мировом искусстве, его работы не имеют аналогов. Они отражают мир гениального художника, который способен удивить и захватить зрителей необычными идеями и глубоким содержанием. В его произведениях присутствует игра света и тени, оттенки цветов, создающие уникальную атмосферу и неповторимый характер.

Искусство Сальвадора Дали – это удивительный, экстравагантный и красочный мир фантазии, который заставляет зрителя увидеть окружающий мир совсем по-иному. Он сумел создать свой собственный стиль, который продолжает вдохновлять и волновать людей во всем мире.

Организатором экспозиции «Dali Cybernetics: The Immersive Experience» в Израиле выступает компания ArtHub («Адран» и «Форум афакот»). Благодаря этой фирме в нашей стране проходят такие успешные выставки, как «Ван Гог», «Фрида Кало», «Сальвадор Дали», «Клод Моне», Keith Haring и др.

Выставка Сальвадора Дали в EXPO Тель-Авив – это новый способ насладиться сюрреалистическими работами великого художника!

Комплекс EXPO, павильон 2, Тель-Авив

Часы работы:

Будни, суббота и праздничные дни: с 10:00 до 19:00

Пятница и канун праздников – с 9:00 до15:00

Заказ билетов в «Браво»: http://bit.ly/42wIiIP

Фото: Ideal

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting