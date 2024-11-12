Трибьют Эми Уайнхаус на фестивале Sea Jazz Ashdod

Фото – © Ilya Ryabkov

С 26 по 28 ноября в Ашдоде пройдет джазовый фестиваль Sea Jazz Ashdod, который откроется концертом-трибьютом Эми Уайнхаус в исполнении Michael Menn’s Band и Софи Чудновски.

Michael Menn’s Band – новая группа в Израиле, кто за ней стоит? На вопросы отвечает музыкант (и не только музыкант) Михаил Мень.

– Хочешь узнать человека – загляни в его фейсбук. Что я и сделала: заглянула в ваш фейсбук, на сайты и на youtubeканал и и выяснила, что вы отлично играете на гитаре, заодно их и коллекционируете, сочиняете песни и заодно их и продюсируете, исполняете джаз и потому собрали свой коллектив в Израиле и один из громких заголовков гласит «От министра до рок-звезды. Михаил Мень дает концерты по всему миру». Потому напрашивается банальный вопрос: как вы дошли до жизни такой? Я имею в виду джаз… Ах да, у вас еще шестеро детей.

– Музыка со мной была всегда, практически с 11 лет когда я начал учится в музыкальной школе. Я увлекался разными стилями музыки и исполнительства, даже имел опыт сотрудничества с мировыми рок-звездами – с Glenn Hughes и Joe Lynn Turner, участниками легендарных групп Deep Purple и Rainbow. Позже было много других проектов включая эксперименты с произведениями моего любимого композитора Сергея Рахманинова. Но, в конечном счете, я серьезно заинтересовался джазом и фьюжн-музыкой. Помимо личного творчества, мой продюсерский центр поддерживает разных исполнителей, в первую очередь мы занимаемся размещением музыки на цифровых платформах. Что же касается моих детей, то никто из них увы серьезно музыкой не заинтересовался, хотя попытки были.

– Многие годы вам удавалось сочетать абсолютно разные успешные карьеры – деловую и музыкальную. Как удалось сохранить энергию, необходимую для выступлений, для творчества, для музыкального продюсирования? Как удалось не дать обстоятельствам затащить себя в организационную рутину?

– Чем бы я не занимался в жизни: бизнесом, политикой, управлением или, как сейчас, снова бизнесом, я всегда нахожу время для творчества, потому что считаю, что человек должен уметь перезагружать файлы которые находятся у нас в голове. Это делает более продуктивной и эффективной основную деятельность. Как правило, я минимум раз в неделю погружаюсь в студийную работу, репетирую или выступаю на концертах. Этого вполне достаточно. Ну, и конечно, для меня музыка – это источник положительных эмоций. Что очень важно в наш сложный век.

– Вы приехали в Израиль два с лишним года назад, успели создать здесь свою группу и играете рок и джаз разных стилей. Для выступления на фестивале в Ашдоде вы выбрали программу, посвященную Эми Уайнхаус. Наверное, тому есть много причин, в решении учитывались многие факторы- ее прекрасные песни, ее еврейство, ее энергетика. И все же, почему именно Эми Уайнхаус на джазовом фестивале?

– Долгие годы я был уверен, что в 21-м веке ничего интересного в музыке уже не появится, но как-то раз году в 2006-м, может в 2007-м я увидел выступление Эми на видео какого-то фестиваля и обомлел! Это был просто глоток свежего воздуха! С тех пор я стал внимательно следить за ее творчеством. В связи с этим, когда я задумал сделать какой-нибудь трибьют-проект, то в первую очередь обратился к ее наследию. Тогда мы экспериментировали с замечательной певицей Софой Чудновски на тему джазовых стандартов и я предложил ей попробовать сделать трибьют Эми, так все и началось!

– Вам удалось самому побывать на концертах Эми Уайнхаус?

– К сожалению не довелось, все откладывал, а оно вот как получилось! Теперь я очень рад, что мы можем донести свое видение творчества Эми до ее фанатов в Израиле и в других странах.

– Прозвучат ли в программе и ваши собственные песни?

– Да, прозвучит наше авторское просвещение Эми. Самое сложное было написать текст на английском языке. Это не мой родной язык, но я подключил искусственный интеллект и получилось, на мой взгляд, вполне убедительно! Сейчас идет активная дискуссия на тему – ИИ это враг или друг для музыканта, да и вообще для любого творческого человека. Я думаю, что если ИИ применять корректно, а не пытаться им заместить композитора или аранжировщика, то это вполне продуктивно!

– Вы – один из известных в мире коллекционеров электромузыкальных инструментов, которые собираете ещё с 1980-х годов – гитары и бас-гитары, а также инструменты, созданные известными мастерами. Эти гитары в Израиле, вы играете на них?

– Да, у меня есть такое давнее хобби. Часть коллекции находится в Израиля и инструменты используются по назначению. А часть осталась в Москве, используется там на моей студии Moscow City Records. На инструментах нужно обязательно играть, они не должны просто висеть на стене.

– Полгода назад ваш альбом «The Best» занял 2-й место в категории «Джаз» и 13-е в категории «Все жанры» в iTunes Top 200 Releases. Во-первых поздравляю! Во-вторых возвращаюсь к вопросу «Как вы дошли до жизни такой?». Как вам это удалось? В данном случае мое профессиональное любопытство перевешивает вежливость.

– Спасибо! Этот альбом я собрал из своих инструментальных произведений и очень рад, что он имел определенный успех; для инструментальной музыки это, к сожалению, редкость. В начале 2000-х я на несколько лет отошел от музыки, но потом один мудрый человек сказал мне, что это неправильно, так как если Бог дает человеку талант, даже небольшой, его нельзя «зарывать в землю». Эта мысль перевернула мое сознание, и я, в свободное от основной работы время, снова вернулся к творчеству. Этот посыл я хочу переадресовать всем музыкантам! Творите!

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Sea Jazz Ashdod

26.11.2024, вторник, 20:00

Концерт-трибьют Эми Уайнхаус

Michael Menn’s Band & Sofie Chudnovsky

Матнас «Дюна» (ул. KKL 90, Ашдод)

Талантливая певица Софи Чудновски в сопровождении Michael Menn’s Band в концерте, посвященном одной из величайших исполнительниц 21 века – Эми Уайнхаус.

В концерте прозвучат лучшие хиты Уайнхаус в разных стилях: ритм-н-блюз, соул, джаз, и среди них – «Back to Black», «Rehab» и многие другие. Эми Уайнхаус – выдающаяся британская исполнительница, которая оставила неизгладимый след в мире музыки, несмотря на ее короткую жизнь и карьеру.

https://www.youtube.com/watch?v=emXj47YqmZU

Билеты в кассе Браво:https://bit.ly/3Z41v5b или https://ashdod.smarticket.co.il/ru/page/60

Полная программа фестиваля – по ссылке https://www.israelculture.info/sea-jazz-ashdod-2024/

Интервью взяла Маша Хинич. Автор фото: Ilya Ryabkov

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting