Шапиро” в театре Маленький: шекспировский герой из Галиции

Текст – © Алина Ребель. Фото – © Марк Цо. Источник публикации – телеграм-канал «Слушай, Израиль» – https://t.me/slushay_israel

Театр “Маленький” представил премьеру спектакля «Шапиро» в режиссуре Михаила Теплицкого – историю о том, что кем бы ты ни был, навсегда останешься для всего мира всего лишь шапиро.

В конце 19 века иерусалимский антиквар Мозес Шапиро объявил, что нашел уникальные пергаментные свитки с самой древней версией Второзакония. Шапиро предложил Британскому музею приобрести свитки за фантастическую сумму в один миллион фунтов стерлингов. Открытие было объявлено сенсацией, но вскоре музейные эксперты заявили, что находка Шапиро подделка, и свитки были проданы за бесценок, а позже и вовсе затерялись.

Шапиро не вынес позора, бросил жену-немку и двоих дочерей в Иерусалиме, скитался по Европе и покончил с собой. Много десятилетий спустя, когда были обнаружены Кумранские рукописи, ученые задались вопросом, действительно ли свитки Шапиро подделка. Ответ на этот вопрос так никто и не знает.

Как не знает его и главный раввин Чехии Кароль Сидон, автор пьесы “Шапиро”, поставленной в тель-авивском театре “Маленький”.

Темная комната, старый стул. Бесформенный балахон, седые, длинные волосы, одинокий, замерший стариковский быт. Из всей большой и трогательной семьи в живых осталась только она – Мириам (Мари) Арри, известная французская писательница, мечтающая забыть о том, что когда-то она была Мириам Шапиро, любимой дочерью иерусалимского антиквара.

Сменив имя, она думала изменить и судьбу. Но в ее темную одинокую комнату врывается юный исследователь в надежде доказать, что свитки Шапиро были подлинными, втянув сопротивляющуюся Мари в круговорот горьких воспоминаний.

Мириам вспоминает нехотя, пугаясь призраков прошлого, которые выбираются из темных уголков ее одинокой тайны. Для Мари (удивительная Елена Яралова, которой удается в долю секунды перевоплотиться из усталой старухи в восторженную девочку семи лет, а потом в юную и уже раненую авантюрой отца девушку) история пергаментных свитков равна истории краха ее семьи.

Для нее подлинность этих свитков равна подлинности любви отца, вера в которую рухнула, когда сломленный Шапиро бросил ее с сестрой и матерью в Иерусалиме, не прислав ни одного письма.

Действие спектакля постоянно перемещается во времени и пространстве: вот Мириам всего семь лет, и они вместе с отцом поют полушепотом, боясь разбудить маму, вот ее сестра, красавица Ханна, примеряет свадебное платье, а Шапиро сияет от гордости и любви, вот юный еще Шапиро смущает постаревшую дочь страстными объятиями своей молодой невесты. Он обещает своей красавице жене салоны Лондона и Парижа, деньги и славу, он несгибаемо верит в успех сделки с Британским музеем и не слышит уговоров его товарища, профессора Гинзбурга (Дима Росс), которого “папа учил, что еврею не надо высовываться”.

Он и не высовывается, не поддержит друга, не защитит находку Шапиро, заявит, что рукописи подделка, неловко, бочком, прижимая к груди зонтик, разрушит мечту антиквара и жизнь его счастливой семьи.

Дважды лауреат театральной премии “Золотой еж” Дуду Нив в роли Шапиро безжалостен к своему герою. Его самонадеянность и глухота к опасениям близких, его вера в то, что, крестившись и завоевав мировую славу, он заставит мир забыть, что он Шапиро, его мучительный и ожидаемый крах – Нив играет по-шекспировски обреченного героя, героя, который отказывается верить в рок, но сломленного роком.

Мир так и не признает за Шапиро право быть больше, чем местечковый еврей, а значит, обязательно лжец и мошенник. Как позже мир не согласится признать за младшей дочерью Шапиро, Ханой, право вычеркнуть, отменить отца, выдавить из себя его “грязную” еврейскую кровь.

“Майн фюрер, это ошибка”, —судорожно оправляя пальто взывает Хана, надеясь, что за ее матерью-немкой и браком с прусским офицером новая родина не заметит ее “неудачной” половины отцовской еврейской крови.

Почти десятиминутный монолог мечущейся по сцене Ханы в исполнении постоянной актрисы Театра “Маленький” Адас Эяль – кульминационная точка спектакля. Для Шапиро, решившегося стать больше, чем Шапиро, еще оставался выбор. Хана обречена кровью Шапиро безнадежно, и приговор неотвратим. Спустя много лет Британский музей признает, что, вероятней всего, ошибся.

Спустя много лет Германия покается за Холокост.

Еще через сто с лишним лет в тель-авивском театре “Маленький” спектакль о гибели семьи Шапиро придется отложить из-за кровавого погрома 7 октября.

В достоверность которого мир не поверит так же, как в подлинность свитков Шапиро.

Про спектакль и билеты на сайте (https://www.malenky.co.il/shapira) театра.

Спектакль идет на иврите.